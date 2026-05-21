'दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरूंगा, पुलिस जेल ले जाएगी', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके डर गए?

कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आशंका जताई है कि पार्टी के एजेंडे, सोशल मीडिया पर बढ़ती लोकप्रियता के कारण भारत आने पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है. पिछले हफ्ते अस्तित्व में आई इस पार्टी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने कुछ ही समय में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के फॉलोअर्स को भी पीछे छोड़ दिया.

कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर बीजेपी को पीछे छोड़ा

द रेड माइक को दिए इंटरव्यू में अभिजीत में कहा कि आखिरकार इस देश में (भारत) में अपनी पहचान का पता गया है कि हमें कॉकरोच की तरह देखा जाता है. इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से बीजेपी को पीछे छोड़ने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे खुशी नहीं है कि हमारे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं. इससे क्या होगा? मुद्दे तो वही रहेंगे.'

अभिजीत दिपके को सताया गिरफ्तारी का डर

कॉकरोच जनता पार्टी’ के ‘एक्स’ अकाउंट को गुरुवार (21 मई 2026) को भारत में सस्पेंड कर दिया गया. अभिजीत दिपके ने एक्स अकाउंट खोलने पर दिखने वाले पॉप-अप की एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'उम्मीद के मुताबिक भारत में कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया. उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरूंगा, दिल्ली पुलिस का काफिला मुझे तिहाड़ जेल ले जाएगा.'

अमेरिका में हैं अभिजीत दिपके

अमेरिका जाने से पहले, वे डिजिटल राजनीतिक संदेश, कथा निर्माण और ऑनलाइन अभियान रणनीति में अपने काम के लिए जाने जाते थे. उन्होंने पुणे से पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री पूरी की. सिर्फ चार दिन पहले शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब 12 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के 8.7 मिलियन फॉलोअर्स से कहीं अधिक है. इस पार्टी को महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, अखिलेश यादव और अन्य सहित कई विपक्षी नेताओं का समर्थन मिला है.

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