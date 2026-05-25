Gomati Chakra: जेब में रखें बस 1 गोमती चक्र, हर इंटरव्यू और बिजनेस में मिलेगी सफलता

Gomati Chakra Benefits for Wealth: सनातन धर्म और ज्योतिष विद्या में कई ऐसी प्राकृतिक चीजों का जिक्र है, जो व्यक्ति के जीवन से दुखों को दूर कर सुख-समृद्धि ला सकती हैं. इन्हीं में से एक बेहद पवित्र और चमत्कारी पत्थर है, गोमती चक्र. गोमती नदी से मिलने वाले इस दुर्लभ पत्थर के एक हिस्से पर चक्र की आकृति बनी होती है, जिसके कारण इसे यह नाम मिला है.

शास्त्रों में गोमती चक्र को साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. ज्योतिषियों के अनुसार, इसे घर में सही विधि से रखने पर वास्तु दोष दूर होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बुरी नजर से सुरक्षा मिलती है. आइए जानते हैं गोमती चक्र के उन खास उपायों के बारे में जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं.

घर में बरकत और धन लाभ के लिए उपाय

अगर आपकी लाख कोशिशों के बाद भी घर में पैसा नहीं रुकता या आय से अधिक खर्च हो रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए एक अचूक टोटका बताया गया है:

विधि: शुभ मुहूर्त में 11 गोमती चक्र लें और उन्हें एक साफ लाल या पीले रंग के रेशमी कपड़े में लपेट लें.

कहाँ स्थापित करें: इस पोटली को पूरी श्रद्धा के साथ अपने घर की तिजोरी, लॉकर या दुकान के गल्ले में रख दें.

धार्मिक मान्यता: ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, बेवजह के खर्च रुकते हैं और बैंक बैलेंस बढ़ने लगता है.

करियर में ग्रोथ और बिजनेस में मुनाफे के लिए

यदि आपका कारोबार मंदा चल रहा है या नौकरी में लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो गोमती चक्र का यह उपाय आपके लिए मार्गदर्शक बन सकता है:

व्यापारियों के लिए: 3 या 5 गोमती चक्र को पीले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल (ऑफिस या दुकान) के मुख्य प्रवेश द्वार पर चौखट के ऊपर लटका दें. इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ती है और व्यापार में उन्नति होती है.

नौकरीपेशा और छात्रों के लिए: अगर आप किसी महत्वपूर्ण जॉब इंटरव्यू, सरकारी परीक्षा या किसी बड़ी डील के लिए जा रहे हैं, तो एक गोमती चक्र अपने पास (जेब या वॉलेट में) जरूर रखें. इससे कार्य सिद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है.

नजर दोष और सेहत से जुड़ी समस्याओं का समाधान

छोटे बच्चों या घर के सदस्यों को अक्सर नजर लग जाती है, जिससे बनते काम बिगड़ने लगते हैं या अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाता है. इसके निवारण के लिए यह उपाय कारगर माना जाता है:

नजर उतारने का अचूक तरीका: पीड़ित व्यक्ति के सिर से पैर तक 5 गोमती चक्रों को सात बार वारें (उतारा करें). इसके बाद इन चक्रों को घर से दूर किसी निर्जन या सुनसान जगह पर फेंक आएं. माना जाता है कि इससे हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है.

पारिवारिक क्लेश से मुक्ति और बच्चों की एकाग्रता

घर का अशांत माहौल और बच्चों का पढ़ाई से मोहभंग होना, किसी भी परिवार को परेशान कर सकता है. गोमती चक्र इसमें राहत दे सकता है:

सुख-शांति के लिए: घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों के पास गोमती चक्र स्थापित करें. नियमित रूप से इनकी पूजा करने से गृह क्लेश समाप्त होता है और आपसी प्रेम बढ़ता है.

घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों के पास गोमती चक्र स्थापित करें. नियमित रूप से इनकी पूजा करने से गृह क्लेश समाप्त होता है और आपसी प्रेम बढ़ता है. बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए: बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या उन्हें रात में डरावने सपने आते हैं, तो उनकी स्टडी टेबल पर या तकिए के नीचे एक गोमती चक्र रख दें. इससे उनका मानसिक तनाव कम होगा और एकाग्रता (Focus) में सुधार आएगा.

कर्ज के जाल और ग्रह दोषों से छुटकारा

कुंडली में बैठे कमजोर ग्रह या सिर पर चढ़ा भारी कर्ज व्यक्ति का जीना मुश्किल कर देता है. ज्योतिष के अनुसार इन संकटों से उबरने के लिए यह उपाय करें:

ग्रह शांति के लिए: जीवन में आ रही लगातार रुकावटों से मुक्ति पाने के लिए 11 गोमती चक्रों को किसी शिव मंदिर या माता के मंदिर में दान कर दें.

जीवन में आ रही लगातार रुकावटों से मुक्ति पाने के लिए 11 गोमती चक्रों को किसी शिव मंदिर या माता के मंदिर में दान कर दें. कर्ज मुक्ति के लिए: गुरुवार (Thursday) के दिन सुबह स्नान के बाद 5 गोमती चक्र लेकर किसी पवित्र बहती हुई नदी या जलधारा में प्रवाहित कर दें. इससे धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं और कर्ज का बोझ हल्का होता है.

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