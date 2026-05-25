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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रGomati Chakra: जेब में रखें बस 1 गोमती चक्र, हर इंटरव्यू और बिजनेस में मिलेगी सफलता

Gomati Chakra: जेब में रखें बस 1 गोमती चक्र, हर इंटरव्यू और बिजनेस में मिलेगी सफलता

Gomati Chakra Ke Upay: गोमती चक्र के चमत्कारी उपाय तिजोरी में रखें 11 गोमती चक्र दूर होगी आर्थिक तंगी. व्यापार वृद्धि व सुख-समृद्धि के लिए मुख्य द्वार पर बांधें. नजर दोष और ग्रह बाधा से मिलेगी मुक्ति.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 25 May 2026 06:45 AM (IST)
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Gomati Chakra Benefits for Wealth: सनातन धर्म और ज्योतिष विद्या में कई ऐसी प्राकृतिक चीजों का जिक्र है, जो व्यक्ति के जीवन से दुखों को दूर कर सुख-समृद्धि ला सकती हैं. इन्हीं में से एक बेहद पवित्र और चमत्कारी पत्थर है, गोमती चक्र. गोमती नदी से मिलने वाले इस दुर्लभ पत्थर के एक हिस्से पर चक्र की आकृति बनी होती है, जिसके कारण इसे यह नाम मिला है.

शास्त्रों में गोमती चक्र को साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. ज्योतिषियों के अनुसार, इसे घर में सही विधि से रखने पर वास्तु दोष दूर होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बुरी नजर से सुरक्षा मिलती है. आइए जानते हैं गोमती चक्र के उन खास उपायों के बारे में जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं.

घर में बरकत और धन लाभ के लिए उपाय

अगर आपकी लाख कोशिशों के बाद भी घर में पैसा नहीं रुकता या आय से अधिक खर्च हो रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए एक अचूक टोटका बताया गया है:

  • विधि: शुभ मुहूर्त में 11 गोमती चक्र लें और उन्हें एक साफ लाल या पीले रंग के रेशमी कपड़े में लपेट लें.

  • कहाँ स्थापित करें: इस पोटली को पूरी श्रद्धा के साथ अपने घर की तिजोरी, लॉकर या दुकान के गल्ले में रख दें.

  • धार्मिक मान्यता: ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, बेवजह के खर्च रुकते हैं और बैंक बैलेंस बढ़ने लगता है.

करियर में ग्रोथ और बिजनेस में मुनाफे के लिए

यदि आपका कारोबार मंदा चल रहा है या नौकरी में लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो गोमती चक्र का यह उपाय आपके लिए मार्गदर्शक बन सकता है:

  • व्यापारियों के लिए: 3 या 5 गोमती चक्र को पीले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल (ऑफिस या दुकान) के मुख्य प्रवेश द्वार पर चौखट के ऊपर लटका दें. इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ती है और व्यापार में उन्नति होती है.

  • नौकरीपेशा और छात्रों के लिए: अगर आप किसी महत्वपूर्ण जॉब इंटरव्यू, सरकारी परीक्षा या किसी बड़ी डील के लिए जा रहे हैं, तो एक गोमती चक्र अपने पास (जेब या वॉलेट में) जरूर रखें. इससे कार्य सिद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है.

नजर दोष और सेहत से जुड़ी समस्याओं का समाधान

छोटे बच्चों या घर के सदस्यों को अक्सर नजर लग जाती है, जिससे बनते काम बिगड़ने लगते हैं या अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाता है. इसके निवारण के लिए यह उपाय कारगर माना जाता है:

नजर उतारने का अचूक तरीका: पीड़ित व्यक्ति के सिर से पैर तक 5 गोमती चक्रों को सात बार वारें (उतारा करें). इसके बाद इन चक्रों को घर से दूर किसी निर्जन या सुनसान जगह पर फेंक आएं. माना जाता है कि इससे हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है.

पारिवारिक क्लेश से मुक्ति और बच्चों की एकाग्रता

घर का अशांत माहौल और बच्चों का पढ़ाई से मोहभंग होना, किसी भी परिवार को परेशान कर सकता है. गोमती चक्र इसमें राहत दे सकता है:

  • सुख-शांति के लिए: घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों के पास गोमती चक्र स्थापित करें. नियमित रूप से इनकी पूजा करने से गृह क्लेश समाप्त होता है और आपसी प्रेम बढ़ता है.
  • बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए: बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या उन्हें रात में डरावने सपने आते हैं, तो उनकी स्टडी टेबल पर या तकिए के नीचे एक गोमती चक्र रख दें. इससे उनका मानसिक तनाव कम होगा और एकाग्रता (Focus) में सुधार आएगा.

कर्ज के जाल और ग्रह दोषों से छुटकारा

कुंडली में बैठे कमजोर ग्रह या सिर पर चढ़ा भारी कर्ज व्यक्ति का जीना मुश्किल कर देता है. ज्योतिष के अनुसार इन संकटों से उबरने के लिए यह उपाय करें:

  • ग्रह शांति के लिए: जीवन में आ रही लगातार रुकावटों से मुक्ति पाने के लिए 11 गोमती चक्रों को किसी शिव मंदिर या माता के मंदिर में दान कर दें.
  • कर्ज मुक्ति के लिए: गुरुवार (Thursday) के दिन सुबह स्नान के बाद 5 गोमती चक्र लेकर किसी पवित्र बहती हुई नदी या जलधारा में प्रवाहित कर दें. इससे धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं और कर्ज का बोझ हल्का होता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 25 May 2026 06:45 AM (IST)
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