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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Shastra: दुकान में छाया है सन्नाटा? ‘8888’ का ये गुप्त उपाय बदल सकता है व्यापार की किस्मत!

Vastu Shastra: दुकान में छाया है सन्नाटा? ‘8888’ का ये गुप्त उपाय बदल सकता है व्यापार की किस्मत!

Vastu Shastra: क्या आपकी दुकान में ग्राहक कम हो गए हैं? वास्तु शास्त्र में बताए गए ‘8888’ उपाय को कई व्यापारी सकारात्मक ऊर्जा और व्यापार में बरकत से जोड़कर देखते हैं. जानिए सही तरीका.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 23 May 2026 01:41 PM (IST)
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Vastu Shastra: कई बार दुकानदार पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं, फिर भी दुकान में पहले जैसी रौनक दिखाई नहीं देती. ग्राहक कम होने लगते हैं, बिक्री घटने लगती है और धीरे-धीरे मन में चिंता बढ़ने लगती है. ऐसे समय में लोग सिर्फ बाजार की स्थिति को ही जिम्मेदार नहीं मानते, बल्कि वास्तु और सकारात्मक ऊर्जा की कमी को भी एक कारण समझते हैं.

वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में माना जाता है कि किसी भी व्यापार की सफलता केवल मेहनत पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि वहां मौजूद ऊर्जा, माहौल और दुकानदार के व्यवहार का भी बड़ा असर पड़ता है. इन्हीं मान्यताओं के बीच इन दिनों “8888” से जुड़ा एक खास उपाय काफी चर्चा में है. कई व्यापारी इसे अपने कारोबार में सकारात्मक बदलाव लाने वाला उपाय मानते हैं.

क्या है ‘8888’ नंबर का वास्तु महत्व?

अंक ज्योतिष में हर अंक को एक विशेष ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. इनमें “8” अंक को स्थिरता, अनुशासन, निरंतर प्रगति और धन प्रवाह से जोड़ा जाता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यह अंक शनिदेव से संबंधित माना जाता है, जो कर्म और न्याय के देवता हैं.

जब “8” अंक को लगातार चार बार यानी “8888” के रूप में लिखा जाता है, तो उसकी ऊर्जा और प्रभाव बढ़ जाता है. कई लोग इसे व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ाने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का प्रतीक मानते हैं.

कैसे किया जाता है यह उपाय?

यह उपाय बेहद सरल माना जाता है और इसे करने में ज्यादा समय या खर्च नहीं लगता है, बस मन में विश्वास और एकाग्रता जरूरी है. 

सही दिन और समय

वास्तु मान्यताओं के अनुसार बुधवार या शनिवार की सुबह इस उपाय को करना शुभ माना जाता है. दुकान खोलने से पहले एक नीले रंग की पेन या मार्कर लें.

कहां लिखें ‘8888’?

दुकान के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर की तरफ, कैश काउंटर के नीचे या गल्ले के पास छोटे और साफ अक्षरों में “8888” लिखें. ध्यान रखें कि यह बहुत बड़ा या दिखावटी न हो. इसे शांत मन और सकारात्मक सोच के साथ लिखना बेहतर माना जाता है.

सकारात्मक सोच क्यों है जरूरी?

वास्तु और ज्योतिष दोनों में यह माना जाता है कि व्यक्ति की सोच और ऊर्जा उसके आसपास के माहौल को प्रभावित करती है. जब दुकानदार विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ काम करता है, तो उसका असर ग्राहकों के अनुभव पर भी पड़ता है.

क्या सिर्फ उपाय से बदल सकती है स्थिति?

कोई भी वास्तु उपाय तभी प्रभावी माना जाता है जब उसके साथ मेहनत और अच्छा व्यवहार भी जुड़ा हो. केवल उपाय करने से व्यापार अचानक नहीं बदलता, लेकिन यह व्यक्ति के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकता है.

ग्राहकों के साथ व्यवहार भी है जरूरी- अगर दुकानदार ग्राहकों से विनम्रता और मुस्कुराकर बात करता है, उनकी जरूरत को समझता है, तो ग्राहक दोबारा उसी दुकान पर आना पसंद करते हैं.

मान लीजिए एक बाजार में दो दुकानें हैं और दोनों जगह सामान एक जैसा मिलता है. पहली दुकान का मालिक चिड़चिड़े स्वभाव का है, जबकि दूसरी दुकान का दुकानदार शांत और सहयोगी है. जाहिर है, ग्राहक दूसरी दुकान पर ज्यादा जाना पंसद करेगा.

दुकान का माहौल भी डालता है असर:

वास्तु शास्त्र में साफ-सफाई और व्यवस्थित वातावरण को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है.

दुकान में स्वच्छता बनाए रखें- अगर दुकान का प्रवेश द्वार गंदा हो या सामान बिखरा हुआ हो, तो ग्राहक वहां रुकने में सहज महसूस नहीं करते है. वहीं साफ और व्यवस्थित दुकान ग्राहकों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है.

कई व्यापारी नियमित रूप से दुकान में सुगंधित वातावरण बनाए रखने, टूटी चीजें हटाने और काउंटर को व्यवस्थित रखने पर ध्यान देते हैं, ताकि सकारात्मक माहौल बना रहे.

दीपक जलाने की परंपरा- कुछ लोग हर शुक्रवार सुबह दुकान खोलने से पहले मुख्य द्वार के पास छोटा दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना भी करते हैं. इससे मन शांत रहता है और काम के प्रति सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. इसे धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत विश्वास से जोड़कर देखा जाता है.

असली सफलता का आधार क्या है?

व्यापार में स्थायी सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और ग्राहकों का विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है. वास्तु उपाय केवल मानसिक प्रेरणा और सकारात्मकता बढ़ाने का माध्यम हो सकते हैं.

जब ग्राहक को आपकी दुकान पर सम्मान, ईमानदारी और अच्छा व्यवहार मिलता है, तो वह खुद-ब-खुद बार-बार लौटकर आता है. यही किसी भी व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी होती है.

यह भी पढ़े- Vastu Tips: पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है कमरे की सही दिशा, जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 23 May 2026 01:41 PM (IST)
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Business Vastu Shop Vastu Tips Vastu Shastra 8888 Remedy
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