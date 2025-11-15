हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips for Couples: लव लाइफ में खत्म करें तनाव, जानें वास्तुशास्त्र का नियम

Vastu Tips for Couples: लव लाइफ में खत्म करें तनाव, जानें वास्तुशास्त्र का नियम

Vastu Tips for Couples: पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ाने और तनाव कम करने के लिए वास्तु शास्त्र के कुछ आसान उपाय बेहद कारगर हैं. जानें ये नियम घर में सुख, समृद्धि और प्रेम का वातावरण बनाएंगे...

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Nov 2025 04:59 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vastu Tips for Couples: व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाली के लिए दांपत्य जीवन अपनाता है. पति-पत्नी एक-दूसरे से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं. लेकिन कई बार यह रिश्ता कष्टमय होने लगता है. दोनों के बीच तनाव रहने लगता है. ऐसे में वास्तु शास्त्र के कुछ नियम है जो आपके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं.

अगर पति-पत्नी के बीच प्रेम और सौहार्द की भावना नहीं बन रही है. इसका असर सिर्फ पति-पत्नी पर ही नहीं, बल्कि बच्चों पर भी पड़ने लगता है.  भारतीय वास्तु शास्त्र में दांपत्य जीवन में मधुरता और सामंजस्य लाने के कई उपाय बताए गए हैं. अगर कोई दंपत्ति इन उपायों को अपनाए, तो उनके जीवन में फिर से प्रेम और शांति का प्रवाह लौट सकता है.

बेडरूम की दिशा और वास्तु का महत्व

वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम के लिए सबसे शुभ दिशा दक्षिण-पश्चिम दिशा मानी गई है. यह दिशा स्थायित्व और संतुलन प्रदान करती है. इस दिशा में स्थित बेडरूम में सोने वाले दंपत्ति का मन शांत और व्यवहार संयमित रहता है. अगर बेडरूम दक्षिण-पूर्व दिशा में हो, तो झगड़े और तनाव की स्थिति बन सकती है क्योंकि यह दिशा अग्नि तत्व प्रधान होती है.

सोने की दिशा का प्रभाव

सोते समय दंपत्ति को सिर दक्षिण दिशा और पैर उत्तर दिशा में रखने चाहिए. यह दिशा स्वास्थ्य और सुख दोनों के लिए शुभ मानी गई है. यदि ऐसा संभव न हो, तो सिर पूर्व दिशा में रखकर भी सो सकते हैं. इससे मन शांत रहता है और नींद अच्छी आती है. पति और पत्नी के सिर की दिशा विपरीत नहीं होनी चाहिए. जैसे, अगर पति पूर्व की ओर सिर रखे और पत्नी पश्चिम की ओर, तो धीरे-धीरे उनके बीच दूरी और मतभेद बढ़ने लगते हैं.

गद्दा और रसोई का वास्तु भी जरूरी

  • वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिस डबल बेड पर दंपत्ति सोते हैं उस पर एक ही बड़ा गद्दा होना चाहिए. दो अलग-अलग गद्दे धीरे-धीरे उनके जीवन में अलगाव का कारण बन सकते हैं.
  • घर में रसोई बनाने की सर्वोत्तम दिशा आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व) है क्योंकि यह अग्नि तत्व प्रधान होती है. अगर रसोई पूर्व दिशा में बनी हो, तो ऐसी स्थिति में घर की स्त्री अपने पति से अक्सर असंतुष्ट या नाराज़ रहने लगती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 15 Nov 2025 04:59 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips For Couples Vastu Shastra Bedroom Vastu Guidelines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
Advertisement

वीडियोज

CryptoQueen की Ponzi scheme: 1,28,000 लोगों से 58,000 करोड़ की ठगी| Paisa Live
IPO Alert: Capillary Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Gautam Adani का बड़ा कदम: Data Centre , Power और Cement में करोड़ों का Investment| Paisa Live
Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
टेलीविजन
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Unclimbed Mountain Kailash: माउंट एवरेस्ट तो कैलाश से ज्यादा ऊंचा है, फिर यहां कोई चढ़ क्यों नहीं पाता?
माउंट एवरेस्ट तो कैलाश से ज्यादा ऊंचा है, फिर यहां कोई चढ़ क्यों नहीं पाता?
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget