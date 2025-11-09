हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips: घर में सीढ़ियां बनवाने से पहले जरूर जानें ये वास्तु टिप्स, वरना हो सकता है नुकसान!

Vastu Tips: घर में सीढ़ियां बनवाने से पहले जरूर जानें ये वास्तु टिप्स, वरना हो सकता है नुकसान!

Vastu Tips for Stairs: घर में सीढ़ियां बनवाने से पहले इन खास वास्तु टिप्स को जानना बेहद जरूरी है. गलत दिशा या डिजाइन से घर की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. आइए जानते हैं सही नियम.

By : कहकशां परवीन | Updated at : 09 Nov 2025 07:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vastu Tips for Stairs: जैसे घर बनवाने के लिए वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन किया जाता है वैसे ही घर के अंदर बेडरूम, सीढ़ी बनाने में भी वास्तु के विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है. घर में सीढ़ियां सिर्फ ऊपर-नीचे जाने का साधन नहीं होतीं, बल्कि ये पूरे घर की ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करती हैं.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सीढ़ियों की दिशा, स्थिति और रंग का सीधा असर घर के सुख, शांति और समृद्धि पर पड़ता है. अक्सर लोग सीढ़ियों के नीचे स्टोरेज बनाते हैं या बिना सोचे उनकी दिशा तय कर देते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है. यदि सीढ़ियां गलत दिशा में या घर के बीचो-ंबीच बनती हैं, तो यह घर की सकारात्मकता को कम कर देती हैं. आइए जानते हैं कुछ वास्तु टिप्स जिसका पालन करना आवश्यक होता है-

  • वास्तुशास्त्र कहता है कि सीढ़ियां हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में होनी चाहिए. पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़नी चाहिए. यह दिशा घर में तरक्की लाती है.  
  • सीढ़ियां घर के दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम भाग में बनवाना शुभ रहता है. वहीं उत्तर-पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ बनाने से बचें, क्योंकि यह जगह ईशान कोण कहलाती है जो घर की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है. यहां सीढ़ियां बनाने से आर्थिक परेशानियां और मानसिक अस्थिरता आ सकती है. 
  • वास्तु के अनुसार, सर्पिल या घुमावदार सीढ़ियां घर के लिए शुभ नहीं होती हैं. यह डिज़ाइन ऊर्जा प्रवाह को बाधित करती है और अस्थिरता लाती है.  
  • सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए. ऐसी संख्याएं सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं.  
  • रंगों में हल्के शेड सबसे बेहतर होते हैं. हल्का सफेद, हल्का पीला या गुलाबी बेहतर माना जाता है. काले और लाल रंग नकारात्मकता का प्रतीक हैं. इसलिए इनसे बचना चाहिए. सीढ़ियों के पास का क्षेत्र हमेशा साफ-सुथरा और रोशन होना चाहिए.  
  • घर के अंदर सीढ़ियां हमेशा किनारे पर बनवाएं. घर के अंदर बीचो-बीच सीढ़ी बनाने से बचना चाहिए. बीच में बनी सीढ़ियां घर की ऊर्जा को रोक देती हैं.
  • वास्तु के अनुसार, ब्रह्मस्थान यानी घर का केंद्र स्थान सबसे पवित्र होता है. इसलिए वहां सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए. उन्हें दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा में बनाना शुभ माना गया है. 
  • सही दिशा और डिज़ाइन में बनी सीढ़ियां न केवल घर की सुंदरता बढ़ाती हैं, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शांति का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 09 Nov 2025 07:45 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips For Stairs Vastu Shastra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतापगढ़: ड्रग्स तस्कर पर यूपी पुलिस का शिकंजा, घर मिला इतना कैश, गिनने के लिए मंगवानी पड़ीं मशीनें
प्रतापगढ़: ड्रग्स तस्कर पर यूपी पुलिस का शिकंजा, घर मिला इतना कैश, गिनने के लिए मंगवानी पड़ीं मशीनें
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Collection: राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
Advertisement

वीडियोज

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-NCR की हवा फिर से ज़हरीली हो गई... AQI का स्तर 400 के पार |
Bihar Election: Tejashwi Yadav या Nitish Kumar...Gaya में किसके समर्थन में जनता? | NDA | RJD | JDU
Kaun Banega Mukhyamantri: धुआंधार प्रचार..कौन दमदार, किसका बिहार? Shivhar | Bihar Election 2025
Bihar Election: VVPAT पर्ची विवाद..Samastipur में फिर से वोटिंग होगी? | RJD | Tejashwi Yadav | EC
Kaun Banega Mukhyamantri: Shivhar में इस बार किसके सिर सजेगा जीत का ताज, जनता ने बता दिया! NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतापगढ़: ड्रग्स तस्कर पर यूपी पुलिस का शिकंजा, घर मिला इतना कैश, गिनने के लिए मंगवानी पड़ीं मशीनें
प्रतापगढ़: ड्रग्स तस्कर पर यूपी पुलिस का शिकंजा, घर मिला इतना कैश, गिनने के लिए मंगवानी पड़ीं मशीनें
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Collection: राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
यूटिलिटी
अब नौकरी बदलते ही नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा PF का पैसा, EPFO ने खत्म कर दिया झंझट
अब नौकरी बदलते ही नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा PF का पैसा, EPFO ने खत्म कर दिया झंझट
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
Funny Dance:
"मौत आ जाए पर ऐसा कॉन्फिडेंस न आए" दुल्हन को देख डांस की जल्दी में खुद का पोपट करा बैठा दूल्हा
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget