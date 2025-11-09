Vastu Tips: घर में सीढ़ियां बनवाने से पहले जरूर जानें ये वास्तु टिप्स, वरना हो सकता है नुकसान!
Vastu Tips for Stairs: घर में सीढ़ियां बनवाने से पहले इन खास वास्तु टिप्स को जानना बेहद जरूरी है. गलत दिशा या डिजाइन से घर की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. आइए जानते हैं सही नियम.
Vastu Tips for Stairs: जैसे घर बनवाने के लिए वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन किया जाता है वैसे ही घर के अंदर बेडरूम, सीढ़ी बनाने में भी वास्तु के विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है. घर में सीढ़ियां सिर्फ ऊपर-नीचे जाने का साधन नहीं होतीं, बल्कि ये पूरे घर की ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करती हैं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, सीढ़ियों की दिशा, स्थिति और रंग का सीधा असर घर के सुख, शांति और समृद्धि पर पड़ता है. अक्सर लोग सीढ़ियों के नीचे स्टोरेज बनाते हैं या बिना सोचे उनकी दिशा तय कर देते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है. यदि सीढ़ियां गलत दिशा में या घर के बीचो-ंबीच बनती हैं, तो यह घर की सकारात्मकता को कम कर देती हैं. आइए जानते हैं कुछ वास्तु टिप्स जिसका पालन करना आवश्यक होता है-
- वास्तुशास्त्र कहता है कि सीढ़ियां हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में होनी चाहिए. पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़नी चाहिए. यह दिशा घर में तरक्की लाती है.
- सीढ़ियां घर के दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम भाग में बनवाना शुभ रहता है. वहीं उत्तर-पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ बनाने से बचें, क्योंकि यह जगह ईशान कोण कहलाती है जो घर की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है. यहां सीढ़ियां बनाने से आर्थिक परेशानियां और मानसिक अस्थिरता आ सकती है.
- वास्तु के अनुसार, सर्पिल या घुमावदार सीढ़ियां घर के लिए शुभ नहीं होती हैं. यह डिज़ाइन ऊर्जा प्रवाह को बाधित करती है और अस्थिरता लाती है.
- सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए. ऐसी संख्याएं सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं.
- रंगों में हल्के शेड सबसे बेहतर होते हैं. हल्का सफेद, हल्का पीला या गुलाबी बेहतर माना जाता है. काले और लाल रंग नकारात्मकता का प्रतीक हैं. इसलिए इनसे बचना चाहिए. सीढ़ियों के पास का क्षेत्र हमेशा साफ-सुथरा और रोशन होना चाहिए.
- घर के अंदर सीढ़ियां हमेशा किनारे पर बनवाएं. घर के अंदर बीचो-बीच सीढ़ी बनाने से बचना चाहिए. बीच में बनी सीढ़ियां घर की ऊर्जा को रोक देती हैं.
- वास्तु के अनुसार, ब्रह्मस्थान यानी घर का केंद्र स्थान सबसे पवित्र होता है. इसलिए वहां सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए. उन्हें दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा में बनाना शुभ माना गया है.
- सही दिशा और डिज़ाइन में बनी सीढ़ियां न केवल घर की सुंदरता बढ़ाती हैं, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शांति का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
