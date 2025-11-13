हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vastu Tips for New Home: गृह प्रवेश करने के लिए कौन सा दिन शुभ? वास्तु के ये नियम बड़ी गलती से बचा सकते हैं!

Grah Pravesh Rules: वास्तु शास्त्र के अनुसार नए घर में प्रवेश करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें. इनमें शुभ दिन, तारीख और मुहूर्त जैसी महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं. जानिए गृह प्रवेश के नियम?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 13 Nov 2025 11:29 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Grah Pravesh Vastu Niyam: वास्तु शास्त्र हमारे जीवन की तमाम ऊर्जाओं से जुड़ा होता है. ये एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है, जिसमें घर से जुड़े कई नियमों के बारे में बताया गया है. घर के प्रत्येक कोने में ऐसी ऊर्जा होती है, जिसका हम पर कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है. ऐसे में वास्तु के अनुसार घर का प्रत्येक कोना सही होना चाहिए. 

जब हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो वास्तु के नियमों का ध्यान रखना चाहिए. जैसे कि गृह प्रवेश की शुभ तारीख, दिन या मुहूर्त आदि. अगर इन नियमों का ठीक से पालन किया जाए तो घर में पॉजिटिव वातावरण रहता है.

वहीं गलत दिन घर में प्रवेश करने से जीवन में नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं गृह प्रवेश के समय किन नियमों का पालन करना चाहिए?

किस दिन गृह प्रवेश करना अशुभ?

शास्त्र के अनुसार, शुभ दिनों में नए घर की पूजा करने से घर में सदैव बरकत बनी रहती है. इसके अलावा घर में मौजूद प्रत्येक सदस्य के जीवन में बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं.

वास्तु शास्त्र के अनुसार मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन भूलकर भी नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है. वहीं, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गृह प्रवेश करना बेहद शुभ माना जाता है. 

दिन या रात किस समय करें गृह प्रवेश?

बहुत से लोग दिन में गृह प्रवेश करते हैं, जबकि कुछ लोगों को रात के समय नए घर में जाना पसंद होता है. शास्त्रों के अनुसार किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठानों को दिन में ही करना सही माना जाता है.

अमूनन आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से गृह प्रवेश करते हैं, हालांकि सुबह का समय सबसे बेहतर माना जाता है.

इसके अलावा भूलकर भी राहुकाल के दौरान घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए. राहुकाल का समय किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. ऐसे में जब भी गृह प्रवेश करें तो ज्योतिषाचार्य से शुभ मुहूर्त जरूर निकलवाए. 

गृह प्रवेश कब नहीं करना चाहिए?

श्राद्ध पक्ष, खरमास, चैत्र, आषाढ़, भाद्रप्रद, अश्विनी, पौष मास में भूलकर भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए.

गृह प्रवेश कब करना चाहिए?

वैशाख, ज्येष्ठा, श्रावण, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन मास में गृह प्रवेश करना बेहद शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 13 Nov 2025 11:29 AM (IST)
Vastu Tips For Home Vastu Niyam Vastu Shastra

Frequently Asked Questions

गृह प्रवेश के लिए कौन से दिन अशुभ माने जाते हैं?

वास्तु शास्त्र के अनुसार मंगलवार, शनिवार और रविवार को नए घर में प्रवेश करना अशुभ होता है। इन दिनों में गृह प्रवेश करने से नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

गृह प्रवेश के लिए दिन का कौन सा समय सबसे अच्छा माना जाता है?

आम तौर पर, सुबह का समय गृह प्रवेश के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए राहुकाल के दौरान प्रवेश करने से बचना चाहिए।

किन महीनों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए?

श्राद्ध पक्ष, खरमास, चैत्र, आषाढ़, भाद्रप्रद, अश्विनी और पौष मास में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। इन अवधियों को शुभ नहीं माना जाता है।

गृह प्रवेश के लिए कौन से महीने शुभ माने जाते हैं?

वैशाख, ज्येष्ठा, श्रावण, मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन मास में गृह प्रवेश करना बेहद शुभ माना जाता है। इन महीनों में प्रवेश से घर में सकारात्मकता आती है।

