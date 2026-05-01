मुख्य द्वार पर जूते-चप्पल रखने से दृश्य दोष पैदा होता है, राहु सक्रिय हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यह घर के सदस्यों के भाग्य पर सीधा असर डालता है।
Vastu Shastra: क्या आप भी अपने घर के बाहर जूते- चप्पल बिखेर के रखते है तो सतर्क हो जाइए
Vastu Shastra: घर के मुख्य द्वार पर बिखरे जूते राहु-शनि दोष बढ़ाते हैं, जिससे करियर में बाधा और मानसिक भ्रम पैदा होता है। सही दिशा में शू-रैक रखकर और सफाई के उपायों से आप भाग्य को चमका सकते हैं.
- घर के मुख्य द्वार पर जूते-चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है।
- जूते-चप्पल की अव्यवस्था करियर में बाधाएं और भ्रम पैदा करती है।
- घर के उत्तर-पूर्व में जूते रखने से आर्थिक तंगी बढ़ती है।
- जूतों को शू-रैक में रखें, सफाई करें और मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं।
Vastu Shastra: अक्सर हम आलस में आकर घर के बाहर कहीं पर भी जूते उतार देते हैं, लेकिन यही छोटी सी लापरवाही क्या आपके करियर में एक बड़ी अड़चन पैदा कर रही है? वास्तु शास्त्र और ज्योतिष विद्या में घर के मुख्य द्वार को सौभाग्य, सुख– समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी का एंट्रेंस मानती है. लेकिन जब आप घर के उसी द्वार पर बिखरे जूते चप्पल रखते हैं तो यह एक दृश्य दोष पैदा करते हैं. और साथ ही राहु को भी बहुत एक्टिव कर देते हैं और साथी यह बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी पैदा करते हैं.
हमारे पैरों का सीधा संबंध मीन राशि से होता है शरीर का आखिरी अंग और राशियों में आखिरी राशि मीन राशि पैरों से जुड़ी हुई होती है. इसके अलावा हमारे पैरों के तलवों और जूतों का संबंध शनि और राहु से भी होता है, ज्योतिष शास्त्र में शरीर के अंगों का गहरा संबंध ग्रहों से होता है जैसे कि हम चप्पल और जूते का प्रयोग करने लगते हैं राहु और शनि एक्टिव हो जाते हैं.
शनि हमेशा से अनुशासन और कर्म का प्रतीक माने गए हैं जबकि राहु भ्रम, अचानक आने वाली समस्याएं और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. जब हम मुख्य द्वार जूते और चप्पलों की अस्त-व्यस्त स्थिति बनाकर रखते हैं तो वहां राहु की नकारात्मक ऊर्जा की जगह बनने लगती है. जब मुख्य दर से सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है तो वह बिखरे हुए जूतों की अशुद्धि से टकराकर दूषित हो जाती है जिसका सीधा असर घर के रहने वाले लोगों के भाग्य पर पड़ता है.
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करियर में आने वाली समस्याएं
करियर की सफलता हमारे मानसिक स्वस्थ और निर्णय लेने की शक्ति पर निर्धारित होता है, और जब राहु खराब होता है तो वह सबसे पहले मन को भ्रमित करता है जिससे निर्णय लेने की क्षमता कम होने लगती हैं. आपने कई बार महसूस कर होगा कि आपके बनते हुए काम अंतिम समय में आकर रुक जाते हैं यह राहु की द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं में से एक है. वास्तु के अनुसार, बिखरे हुए जूते करियर में रोड़ा बनते हैं और आपकी कई बार मेहनत के बावजूद भी आपको वह सम्मान और प्रमोशन नहीं मिल पाता जिसके आप हकदार होते हैं.
कार्य क्षेत्र में राहु व्यक्ति की छवि को भी खराब करता है ऑफिस में बॉस के साथ गलतफहमी और सहकर्मियों के साथ अनबन भी पैदा करता है. राहु दोष के कारण व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित रहती है वह सही समय पर करियर में चुनाव नहीं कर पाते हैं जिससे विकास और सफलता की गति भी धीमी होने लगती है.
ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, घर की उत्तर पूर्व दिशा में देवताओं का वास होता है यदि आपके घर में इन दिशा में जूते और चप्पल बिखरे रहते हैं तो यह दोष काफी बढ़ जाता है और गंदगी और अव्यवस्था के कारण और अलक्ष्मी का प्रवेश होने लगता है जिससे आर्थिक तंगी और कैरियर में अस्थिरता आती है.
उपाय:
- शू–रैक का उपयोग करें: जूते को कभी भी सामने न रखें एक तरफ में बंद करके रखें इसको मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने रखने के बजाय एक तरफ दक्षिण या पश्चिमी दीवार के साथ रखें.
- रोजाना सफाई : जहां पर आप जूते हो चप्पल रखे हैं वहां पर रोजाना सफाई करते रहें सफाई करते रहने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और हो सके तो वहां पर नमक के पानी से पोछा लगाए .
- मुख्य द्वार की शुद्धि: अपने घर की मुख्य दहलीज पर शाम के समय दीपक जलाएं इससे राहु का प्रभाव कम होता है और कैरियर में नए मार्ग खुलते हैं.
- विशेष उपाय: आप शनिवार के दिन काले जूते को पहन कर चौराहे पर जाकर उसे छोड़ दे और प्रार्थना करें कि आपके जीवन की दलिद्रता कम हो, और ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर ना देखे वापस घर की ओर आ जाए.
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Frequently Asked Questions
घर के मुख्य द्वार पर जूते-चप्पल रखने से क्या समस्या हो सकती है?
जूते-चप्पल का संबंध किन ग्रहों से होता है?
जूतों और चप्पलों का संबंध मुख्य रूप से राहु और शनि ग्रहों से होता है। पैरों का संबंध मीन राशि से भी होता है।
घर के मुख्य द्वार पर अव्यवस्थित जूते-चप्पल करियर को कैसे प्रभावित करते हैं?
अव्यवस्थित जूते-चप्पल राहु की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे मन भ्रमित होता है और निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। इससे करियर में बाधाएं आती हैं और सफलता धीमी हो जाती है।
वास्तु के अनुसार, जूते-चप्पल रखने का सही स्थान क्या है?
जूते-चप्पलों को मुख्य द्वार के ठीक सामने रखने के बजाय, उन्हें एक तरफ दक्षिण या पश्चिमी दीवार के साथ शू-रैक में बंद करके रखना चाहिए।
करियर में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए वास्तु में क्या उपाय बताए गए हैं?
मुख्य द्वार पर सफाई रखें, शाम को दहलीज पर दीपक जलाएं और शनिवार को काले जूते चौराहे पर छोड़कर आएं। नमक के पानी से पोछा लगाना भी फायदेमंद होता है।
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