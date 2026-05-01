Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शनिवार 2 मई को बुधादित्य योग से निर्णय क्षमता तेज होगी।

वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का लाभ मिलेगा।

मेष वालों को उतार-चढ़ाव, वृषभ को कड़ी मेहनत और मिथुन को चिंता रहेगी।

कर्क, कन्या भाग्यशाली, सिंह, धनु, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन को सावधानी बरतनी होगी।

Aaj ka Gen-Z Rashifal 2 May 2026: वीकेंड की शुरुआत एक 'Powerful' नोट पर हो रही है! पंचांग के अनुसार, आज पूरे दिन प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि और विशाखा नक्षत्र का साथ मिलेगा. सितारों की महफिल में आज वाशि, सुनफा और सबसे खास 'बुधादित्य योग' बन रहा है, जो आपके दिमाग को सुपर शार्प और फैसलों को 'Top-Tier' बना देगा.

अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ है, तो मालव्य योग की 'Main Character Energy' आज भी आपको भीड़ से अलग रखेगी. मध्य रात्रि के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे इमोशनल क्लैरिटी बढ़ेगी.

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल है, तो इस दौरान किसी भी 'Conflict' से बचें. शुभ काम के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे का अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे का समय सबसे 'LIT' है. पूर्व दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'Success' और सुखद वाइब्स लेकर आएगी!

आइए जानते हैं, आज आपकी राशि 'Slay' करेगी या आपको 'Low-Key' रहने की जरूरत है?

मेष (Aries): द 'Main Character' स्ट्रगल

मेष वालों, शनिवार की वाइब थोड़ी 'Mixed' है. पंचांग कह रहा है कि दिन उतार-चढ़ाव वाला है, जिसका मतलब है कि आपकी 'Energy Levels' आज रोलरकोस्टर की तरह ऊपर-नीचे होंगी. हेल्थ को लेकर आज कोई भी लापरवाही न करें; अगर जिम जाने का मन नहीं है, तो जबरदस्ती न करें क्योंकि 'Burnout' रियल है.

करियर के फ्रंट पर, आज किसी भी नए प्रोजेक्ट या स्टार्टअप को 'Launch' करने के लिए सही समय नहीं है. अगर आप सोच रहे हैं कि आज ही अपनी नई रील या बिजनेस आइडिया दुनिया को दिखा दें, तो रुक जाइए—सितारे कह रहे हैं कि आज 'Quiet Mode' पर रहना ही बेहतर है. ऑफिस में बॉस या कलीग्स के साथ फालतू की बहस आपके 'Mental Peace' को खराब कर सकती है. परिवार में भी थोड़े मतभेद के संकेत हैं, इसलिए अगर कोई पुरानी बात उखड़े, तो उसे 'Left Swipe' कर दें. आज आपका मंत्र होना चाहिए: "Protect Your Peace". खुद को हाइड्रेटेड रखें और किसी भी बड़े फैसले को कल के लिए टाल दें.

वृषभ (Taurus): द 'Hustle' मोड ऑन

वृषभ वालों, आपका दिन पूरी तरह से 'Grind' और 'Hustle' के बारे में है. सितारों के अनुसार, आज आपको काम में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा. यह वो दिन नहीं है जहाँ आप बेड पर लेटकर 'Work From Home' का आनंद लें, बल्कि आज आपको अपनी 'Boundaries' पुश करनी होंगी. काम के चक्कर में अपनी हेल्थ को इग्नोर न करें, वरना शाम तक आप पूरी तरह 'Drained' महसूस करेंगे.

बिजनेस की बात करें तो अपने पार्टनर्स पर 'Blind Trust' न करें. आज कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है जहाँ आपको लगेगा कि कोई आपके साथ 'Snake' बिहेवियर कर रहा है, यानी धोखा मिल सकता है. अपनी वाणी पर संयम रखें; कभी-कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा 'Power Move' होता है. घर वालों के साथ संबंध मधुर रखने की कोशिश करें, भले ही आपको लगे कि वे आपको समझ नहीं रहे हैं. आज की रात एक अच्छी नींद आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए.

मिथुन (Gemini): 'Overthinking' और चिल वाइब्स

मिथुन राशि वालों के लिए शनिवार का दिन काफी 'Average' रहने वाला है. आपके दिमाग में परिवार के किसी सदस्य को लेकर 'Non-stop' चिंता बनी रह सकती है. काम का बोझ इतना ज्यादा होगा कि आप फिजिकल थकावट के साथ-साथ 'Mental Fatigue' भी महसूस करेंगे. अगर आप कोई नया बिजनेस डील साइन करने का सोच रहे हैं, तो उसे 'Hold' पर डाल दें. घाटा लगने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं.

रिलेशनशिप की बात करें तो पार्टनर के साथ 'Misunderstandings' हो सकती हैं. छोटी सी बात बड़ी बहस का रूप ले सकती है, इसलिए आज 'Arguments' से दूर रहें. अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो बस एक गहरी सांस लें और 'Digital Detox' करें. शाम को कोई पुरानी मूवी देखें या म्यूजिक सुनें. आज नया कुछ करने के बजाय जो चल रहा है, उसे ही 'Maintain' करें.

कर्क (Cancer): 'Slaying' द गेम

कर्क राशि वालों, आज आप 'Winning' जोन में हैं! 2 मई का दिन आपके लिए 'Top-Tier' वाइब्स लेकर आया है. अगर आप किसी खास काम के लिए ट्रेवल करने का सोच रहे हैं, तो यह यात्रा आपके लिए 'Super Successful' रहेगी. कोर्ट-कचहरी या लीगल मैटर्स में आपकी 'Victory' तय है.

बिजनेस में आज नए इनकम सोर्सेज बनेंगे, यानी आपका 'Bank Balance' बढ़ने वाला है. परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी राय को 'Important' मानेंगे. आज आप कोई ऐसा बड़ा फैसला ले सकते हैं जो आपकी पूरी फैमिली के लिए 'Game Changer' साबित होगा. कुल मिलाकर, आज आप 'Main Character Energy' में हैं, तो इस दिन का पूरा फायदा उठाएं और अपने गोल्स को 'Achieve' करें.

सिंह (Leo): 'Red Flags' से सावधान

सिंह वालों, शनिवार का दिन आपके लिए थोड़ा 'Tricky' है. आप कुछ ऐसी परेशानियों में उलझ सकते हैं जिनसे बाहर निकलना मुश्किल लग सकता है. शारीरिक और मानसिक रूप से आप 'Low' महसूस करेंगे. बिजनेस में अपनों से ही धोखा मिलने के संकेत हैं, इसलिए आज 'Trust Nobody' वाला एटीट्यूड रखें.

किसी अनजान व्यक्ति को बड़ी रकम उधार न दें, वरना वो पैसा 'Ghost' हो सकता है. पैतृक संपत्ति को लेकर घर में 'Drama' हो सकता है, इसलिए शांति बनाए रखें. वाहन चलाते समय 'Stay Alert', क्योंकि छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है. आज का दिन 'Caution' मोड में बिताएं और किसी भी तरह के रिस्क से बचें. शाम को मेडिटेशन करें ताकि मन शांत रहे.

कन्या (Virgo): 'Goal Digger' वाइब्स

कन्या राशि वालों के लिए शनिवार का दिन 'Super Productive' है. अगर आप जॉब के लिए हाथ-पैर मार रहे थे, तो आज आपको कोई 'Solid' मौका या ऑफर मिल सकता है. आपकी हेल्थ एकदम 'On Point' रहेगी, जिससे आप पूरे जोश के साथ काम कर पाएंगे.

हालांकि, घर में माता-पिता की सेहत को लेकर थोड़ा 'Strict' रहने की जरूरत है, उनका ख्याल रखें. बिजनेस में आपको किसी बड़े इन्वेस्टर या दोस्त से 'Support' मिल सकता है, जो आपके काम को 'Level Up' कर देगा. पुराने पारिवारिक विवाद आज सुलझ जाएंगे, जिससे घर का माहौल 'Wholesome' हो जाएगा. आज आप जो भी एफर्ट्स डालेंगे, उनका रिजल्ट आपको 'Success' के रूप में मिलेगा.

तुला (Libra): 'Low Energy' अलर्ट

तुला राशि वालों, आप थोड़ा 'Off-balance' महसूस कर सकते हैं. किसी इंपॉर्टेंट काम के न होने की वजह से आप 'Stress' में रह सकते हैं. फाइनेंशियल क्रंच की वजह से आपको किसी से उधार या मदद मांगनी पड़ सकती है, जो आपके 'Ego' को थोड़ा हर्ट कर सकता है.

बिजनेस में भी गिरावट महसूस होगी, इसलिए आज कोई भी नया प्रयोग (Experiment) न करें. आज का दिन खुद को 'Nurture' करने का है. अपनी पसंद का खाना खाएं या कोई हॉबी फॉलो करें. याद रखें, हर दिन एक जैसा नहीं होता, इसलिए इस 'Slow Phase' को शांति से गुजरने दें. अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे ऊपर रखें और फालतू की सोशल मीडिया नेगेटिविटी से दूर रहें.

वृश्चिक (Scorpio): 'Hustle' और हेल्थ

वृश्चिक वालों, शनिवार की भागदौड़ आपको पूरी तरह से 'Burnout' की स्थिति में ला सकती है. बदलते मौसम और काम के प्रेशर की वजह से आपकी हेल्थ 'Disturb' हो सकती है, इसलिए 'Vitamins' और रेस्ट पर ध्यान दें. आज किसी 'VIP' या पावरफुल व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए 'Money Magnet' साबित हो सकती है.

बिजनेस में आज बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि सितारे अभी आपके फेवर में नहीं हैं. परिवार में कोई पुरानी उलझन या 'Secret' सामने आ सकता है जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं. आज के दिन का मंत्र है: "Work Hard, But Rest Harder". किसी भी बड़ी डील को साइन करने से पहले उसके 'Fine Print' को दो बार पढ़ें.

धनु (Sagittarius): 'Caution' मोड एक्टिव

धनु राशि वालों, शनिवार का दिन आपके लिए 'Major Red Flag' है. आपकी सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए अपनी 'Diet' का खास ख्याल रखें. ऑफिस में किसी 'Conspiracy' या गॉसिप का शिकार होने से बचें; लोग आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं.

बिजनेस में घाटा होने की संभावना है, इसलिए नया काम शुरू करने का आईडिया अभी 'Drop' कर दें. संपत्ति को लेकर घर में 'Toxic' माहौल बन सकता है. वाहन चलाते समय 'No Distractions', वरना एक्सीडेंट के योग हैं. आज आपको अपनी डिग्निटी और मान-सम्मान बचाने के लिए थोड़ा 'Low Profile' रहना होगा. रात को जल्दी सोएं और कल की नई शुरुआत का इंतज़ार करें.

मकर (Capricorn): 'Safe' और सिंपल दिन

मकर वालों के लिए शनिवार का दिन 'Neutral' है. आपकी हेल्थ में सुधार दिखेगा, जो एक अच्छी खबर है. लेकिन बिजनेस के मामले में दिन थोड़ा 'Tricky' है, नुकसान उठाना पड़ सकता है. आज नया वाहन या कोई महंगा गैजेट खरीदने की जिद न करें, क्योंकि यह 'Wrong Investment' हो सकता है.

नया काम शुरू करने के लिए भी समय सही नहीं है. घर में वाद-विवाद से खुद को 'Detach' रखें. अपनी वाणी पर 'Filter' लगाकर रखें ताकि कोई आपकी बात का गलत मतलब न निकाले. आज बस 'Flow' के साथ चलें और किसी भी तरह की बड़ी प्लानिंग को फिलहाल के लिए टाल दें. शाम को दोस्तों के साथ चिल करना अच्छा रहेगा.

कुंभ (Aquarius): हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी

कुंभ राशि वालों, आपकी वाइब काफी 'Chilled Out' होनी चाहिए थी, लेकिन सितारे सेहत को लेकर 'Warning' दे रहे हैं. मौसम के बदलाव से बचें और बाहर का खाना 'Avoid' करें. बिजनेस में आज कोई बड़ा रिस्क लेना 'Bad Idea' होगा.

किसी को भी बड़ी धनराशि उधार न दें, क्योंकि वो पैसा वापस मिलना 'Impossible' लग रहा है. शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में आज 'Big No' है. वाहन का प्रयोग संभालकर करें और ट्रैफिक रूल्स को 'Follow' करें. परिवार में छोटे भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बिताएं, इससे आपकी 'Mood' बेहतर होगी. आज का दिन 'Self-Preservation' के बारे में है.

मीन (Pisces): 'Stay Alert' और चिल

मीन राशि वालों, वाहन चलाते समय बहुत 'Careful' रहें, दुर्घटना के योग बन रहे हैं. हेल्थ के मामले में भी दिन थोड़ा 'Stressful' हो सकता है. ऑफिस या बिजनेस में आपके 'Haters' एक्टिव रहेंगे, जो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं.

फाइनेंशियल स्थिति में गिरावट आ सकती है, इसलिए अपनी 'Spending Habits' पर काबू रखें. आज अपना वर्कप्लेस बदलना या जॉब स्विच करना सही नहीं रहेगा. अच्छी बात यह है कि इस मुश्किल समय में आपको अपने 'Loved Ones' और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा. शाम को परिवार के साथ बैठकर बातें करें, इससे आपको 'Strength' मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.