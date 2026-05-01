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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAstro Tips: ग्रहों की बुरी दशा से परेशान? 12वें भाव के दोषों को खत्म करती हैं ये प्राचीन दक्षिण भारतीय परंपराएं

Astro Tips: ग्रहों की बुरी दशा से परेशान? 12वें भाव के दोषों को खत्म करती हैं ये प्राचीन दक्षिण भारतीय परंपराएं

Astro Tips: ग्रहों की दशा व 12वें भाव के दोषों से मुक्ति दिलाती हैं दक्षिण भारत की ये गुप्त परंपराएं। 'प्रतीकात्मक पुनर्जन्म' से मिटते हैं पुराने पाप और मिलता है कर्ज व कष्टों से छुटकारा। जानें रहस्य.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 01 May 2026 07:32 PM (IST)
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  • कुंडली का 12वां भाव व्यय, कर्ज और जेल से जुड़ा है।
  • दक्षिण भारत में 'पुनर्जन्म' जैसी तकनीकें दोष निवारण में प्रभावी।
  • कैलासनाथर मंदिर में गर्भ से जन्म का प्रतीकात्मक अनुभव।
  • अर्थी अनुष्ठान, तर्पण और पुनर्विवाह कर्म मुक्ति के उपाय।

Kailasanathar Temple: ज्योतिष शास्त्र में 12वां भाव अक्सर व्यय, हानि और जेल या अस्पताल जैसी एकांत जगहों से जोड़ा जाता है. जब ग्रहों की स्थिति इस भाव में प्रतिकूल होती है, तो व्यक्ति को भारी कर्ज, मानसिक अशांति और जीवन में ठहराव का अनुभव होता है. लेकिन दक्षिण भारत की प्राचीन परंपराओं में इन दोषों के निवारण के लिए 'पुनर्जन्म' (Rebirthing) की अद्भुत और प्रभावी तकनीकें बताई गई हैं.

हाल ही में ज्योतिषी गोपालकृष्णन ने इन गुप्त अनुष्ठानों के पीछे के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क साझा किए हैं.

12वां भाव और 'मोक्ष' का संबंध

कुंडली का 12वां भाव मोक्ष और अंत का प्रतीक है. जब जीवन के सभी रास्ते बंद लगने लगें, तो दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार व्यक्ति को अपने "पुराने व्यक्तित्व" का अंत कर एक नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए. इसे ही प्रतीकात्मक पुनर्जन्म कहा जाता है.

ऋण और कर्म मुक्ति के लिए 3 प्रमुख परंपराएं

मारवाड़ी और दक्षिण भारतीय ऋण मुक्ति अनुष्ठान यदि कोई व्यक्ति कर्ज के बोझ तले इस कदर दब गया है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है. इसमें व्यक्ति को श्वेत वस्त्र (कफन के समान) में लपेटकर जमीन पर लिटा दिया जाता है, जो उसकी समस्याओं के साथ उसके पुराने स्वरूप की 'मृत्यु' का प्रतीक है. इसके बाद वह व्यक्ति स्नान और मुंडन कराकर नए वस्त्र धारण करता है, जो उसके एक नए और कर्जमुक्त जीवन की शुरुआत को दर्शाता है.

कांचीपुरम का कैलासनाथर मंदिर: गर्भ से जन्म की अनुभूति तमिलनाडु का ऐतिहासिक कैलासनाथर मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है. यहाँ के संकीर्ण मार्ग 'गर्भ' का प्रतीक हैं.

  • अनुष्ठान: भक्त इन बेहद पतले रास्तों से रेंगते हुए गुजरते हैं.

  • प्रभाव: ऐसा माना जाता है कि इस मार्ग से बाहर निकलना एक नए जन्म के समान है, जो पिछले जन्मों के बुरे कर्मों और 12वें भाव के दोषों को नष्ट कर देता है.

पराकाति मरियम्मन और अर्थी का अनुष्ठान यह सबसे कठिन लेकिन प्रभावी अनुष्ठानों में से एक माना जाता है. इसमें व्यक्ति को जीवित रहते हुए अर्थी (परा) पर ले जाया जाता है. मंदिर पहुँचने के बाद, वह व्यक्ति प्रतीकात्मक रूप से जीवित होकर बाहर आता है. यह क्रिया सीधे तौर पर उन ग्रहों को शांत करने के लिए की जाती है जो व्यक्ति को 'मृत्यु तुल्य कष्ट' दे रहे होते हैं.

ज्योतिषीय उपाय और 'मिनी डेथ' (Mini-Death)

ज्योतिष के अनुसार, जब व्यक्ति 12वें भाव के स्वामी की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहा होता है, तब ये उपाय विशेष फलदायी होते हैं.

  • संन्यास और तर्पण: कई लोग स्वयं का 'तर्पण' करते हैं ताकि पुराने संस्कारों को समाप्त किया जा सके.
  • पुनर्विवाह: कई बार लोग अपने ही जीवनसाथी के साथ दोबारा विवाह की रस्में निभाते हैं ताकि विवाह से जुड़े शुभ कर्म (Good Karma) फिर से सक्रिय हो सकें.

ये प्राचीन परंपराएं केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं हैं, बल्कि ये मनुष्य को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाती हैं. ये सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना हमेशा संभव है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 01 May 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
Vedic Astrology 12th House Remedies Kailasanathar Temple Rebirth Rituals

Frequently Asked Questions

कुंडली का 12वां भाव क्या दर्शाता है?

ज्योतिष शास्त्र में 12वां भाव व्यय, हानि और एकांत जगहों से जुड़ा है. यह मोक्ष और अंत का भी प्रतीक है.

पुनर्जन्म की तकनीकें किन समस्याओं के निवारण के लिए हैं?

ये तकनीकें भारी कर्ज, मानसिक अशांति और जीवन में ठहराव जैसी समस्याओं के निवारण के लिए हैं.

कांचीपुरम के कैलासनाथर मंदिर में पुनर्जन्म का अनुष्ठान कैसे होता है?

भक्त मंदिर के संकीर्ण, गर्भ जैसे मार्गों से रेंगते हुए गुजरते हैं, जो एक नए जन्म का प्रतीक है.

अर्थी का अनुष्ठान किस लिए किया जाता है?

यह अनुष्ठान उन ग्रहों को शांत करने के लिए किया जाता है जो 'मृत्यु तुल्य कष्ट' दे रहे होते हैं.

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