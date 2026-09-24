धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रबनते काम बिगड़ रहे हैं और नहीं टिक रहा पैसा? घर के ब्रह्म स्थान से तुरंत हटाएं ये चीजें, जानें जरूरी नियम

बनते काम बिगड़ रहे हैं और नहीं टिक रहा पैसा? घर के ब्रह्म स्थान से तुरंत हटाएं ये चीजें, जानें जरूरी नियम

Vastu Shastra: घर के बीच में क्यों नहीं रखना चाहिए भारी सामान? वास्तु के अनुसार घर का केंद्र 'ब्रह्म स्थान' है. यहां वजन रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और बनते काम बिगड़ने लगते हैं. जानें सही नियम.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 24 Sep 2026 08:49 AM (IST)
Preferred Sources

Vastu Tips: अक्सर लोग घर की साज-सज्जा या कमरों की दिशा पर तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन घर के बीचों-बीच वाले हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं. वास्तु शास्त्र में मकान के इस सबसे केंद्रीय भाग को ब्रह्म स्थान कहा जाता है. इसे घर का दिल और नाभि माना गया है. जैसे शरीर के काम करने के लिए नाभि का स्वस्थ रहना जरूरी है, वैसे ही घर में बरकत और सुख-शांति के लिए इस हिस्से का हल्का और साफ होना बेहद जरूरी है.

वास्तु जानकारों का कहना है कि जब ब्रह्म स्थान पर दोष लगता है, तो इंसान की अच्छी-खासी चलती तरक्की अचानक थम जाती है. बिना बात के खर्चे बढ़ने लगते हैं और घर में आए दिन किसी न किसी की तबीयत खराब रहने लगती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

वास्तु शास्त्र
Vastu Shastra: घर से निकलते वक्त पीछे से क्यों नहीं टोकना चाहिए? जानें इसके पीछे का धार्मिक और ज्योतिष कारण
क्या आप भी करते हैं यह गलती? जानें घर से बाहर निकलते वक्त पीछे से आवाज देना क्यों है महा-अपशकुन
वास्तु शास्त्र
इस तरह से सोएंगे तो कभी नहीं होगी स्लिप डिस्क की दिक्कत- जान लें सही तरीका
इस तरह से सोएंगे तो कभी नहीं होगी स्लिप डिस्क की दिक्कत- जान लें सही तरीका
वास्तु शास्त्र
Ganesh Chaturthi 2026: गणपति की मूर्ति उत्तर दिशा में रख सकते हैं? जानें सही वास्तु नियम
Ganesh Chaturthi 2026: गणपति की मूर्ति उत्तर दिशा में रख सकते हैं? जानें सही वास्तु नियम
वास्तु शास्त्र
सिरहाने भूलकर भी ना रखें दवाईयां, वास्तु में बताया खतरनाक!
सिरहाने भूलकर भी ना रखें दवाईयां, वास्तु में बताया खतरनाक!

अगर आप भी चाहते हैं कि घर में खुशहाली बनी रहे, तो बीच के हिस्से में इन आम गलतियों से जरूर बचें:

ब्रह्म स्थान में इन 5 गलतियों से बचें

भारी-भरकम सामान टिका देना: कई लोग घर के बीच में बड़ा सोफा सेट, भारी डाइनिंग टेबल या लकड़ी की अलमारी रख देते हैं. इस जगह पर वजन रखने से पूरे घर की पॉजिटिव एनर्जी दब जाती है. इससे घर के कमाने वाले सदस्यों के करियर में अड़चनें आने लगती हैं.

सीढ़ियां या टॉयलेट बनवाना: आधुनिक फ्लैट्स या घरों में कई बार जगह बचाने के चक्कर में बीच में सीढ़ी या बाथरूम बना दिया जाता है. वास्तु के हिसाब से यह सबसे बड़ा दोष है. इससे घर के लोगों में मानसिक तनाव और गंभीर बीमारियां पनपने लगती हैं.

गैस चूल्हा या बिजली का सामान: ब्रह्म स्थान खुला और आकाश तत्व से जुड़ा होता है. यहां रसोई बनाना, गैस चूल्हा रखना, या इनवर्टर-जनरेटर जैसी चीजें रखना भारी कलह की वजह बनता है. इससे पैसा पानी की तरह बहने लगता है.

कबाड़ या जूते-चप्पल रखना: घर के बीच में पुराना कबाड़, टूटी चीजें, झाड़ू या जूते-चप्पल उतारने की आदत तुरंत बदलें. यह जगह जितनी गंदी रहेगी, घर में उतनी ही नकारात्मकता फैलेगी.

बीच में भारी पिलर (खंभा) आना: घर बनवाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि ठीक बीच में कोई बड़ा खंभा या बीम न आए. इसे वास्तु में ब्रह्म स्थान का भारी होना कहते हैं, जो परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ाता है.

घर के केंद्र को ठीक रखने के सरल नियम

जगह को खुला और रोशन रखें: इस जगह को जितना हो सके खाली छोड़ें. यहां ताजी हवा और अच्छी रोशनी आनी चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में घूम सके.

साफ-सफाई का खास ध्यान: फर्श को हमेशा चमकाकर रखें. अगर सजाना ही है, तो एक हल्का सा पायदान या सुंदर रग बिछा सकते हैं.

आंगन हो तो तुलसी लगाएं: अगर आपका पुराना मकान है और बीच में खुला आंगन है, तो वहां तुलसी का पौधा लगाना सबसे उत्तम माना जाता है.

अगर दोष बन चुका है तो क्या करें: फ्लैट सिस्टम में अगर तोड़फोड़ मुमकिन न हो, तो इस जगह पर एक छोटा पीतल का पिरामिड, क्रिस्टल बॉल या वास्तु दोष निवारण यंत्र रखकर इसके असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

23 सितंबर रात से पंचक, घर में बप्पा विराजमान हों तो पूजा और विसर्जन की तैयारी पर क्या असर पड़ेगा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Brahm Sthan Vastu Shastra Financial Growth Vastu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

वास्तु शास्त्र
Vastu Shastra: घर से निकलते वक्त पीछे से क्यों नहीं टोकना चाहिए? जानें इसके पीछे का धार्मिक और ज्योतिष कारण
क्या आप भी करते हैं यह गलती? जानें घर से बाहर निकलते वक्त पीछे से आवाज देना क्यों है महा-अपशकुन
वास्तु शास्त्र
इस तरह से सोएंगे तो कभी नहीं होगी स्लिप डिस्क की दिक्कत- जान लें सही तरीका
इस तरह से सोएंगे तो कभी नहीं होगी स्लिप डिस्क की दिक्कत- जान लें सही तरीका
वास्तु शास्त्र
Ganesh Chaturthi 2026: गणपति की मूर्ति उत्तर दिशा में रख सकते हैं? जानें सही वास्तु नियम
Ganesh Chaturthi 2026: गणपति की मूर्ति उत्तर दिशा में रख सकते हैं? जानें सही वास्तु नियम
वास्तु शास्त्र
सिरहाने भूलकर भी ना रखें दवाईयां, वास्तु में बताया खतरनाक!
सिरहाने भूलकर भी ना रखें दवाईयां, वास्तु में बताया खतरनाक!
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पानी की किल्लत और थकाऊ ड्यूटी, अमेरिकी युद्धपोत पर 8 सैनिकों का सुसाइड अटेम्प्ट
पानी की किल्लत और थकाऊ ड्यूटी, अमेरिकी युद्धपोत पर 8 सैनिकों का सुसाइड अटेम्प्ट
बिहार
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! कई युवकों ने की छेड़खानी
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! कई युवकों ने की छेड़खानी
विश्व
क्यों हाथ में दस्ताने पहनकर शी जिनपिंग को लेने पहुंचे ट्रंप? हर तरफ होने लगी चर्चा
क्यों हाथ में दस्ताने पहनकर शी जिनपिंग को लेने पहुंचे ट्रंप? हर तरफ होने लगी चर्चा
तमिल सिनेमा
'जेलर 2' से क्लैश नहीं करेगी 'ओम', धनुष ने पोस्टपोन की अपनी फिल्म, वजह भी बताई
'जेलर 2' से क्लैश नहीं करेगी 'ओम', धनुष ने पोस्टपोन की अपनी फिल्म
क्रिकेट
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
विश्व
भारत ने ऐसा कौन सा प्रपोजल दिया? खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, जानें
भारत ने ऐसा कौन सा प्रपोजल दिया? खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, जानें
इंडिया
Explained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?
Explained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?
ट्रेंडिंग
टाइगर ने किया ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक दिखाई बादशाहत, वीडियो वायरल
टाइगर ने किया ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक दिखाई बादशाहत, वीडियो वायरल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget