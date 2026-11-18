Disha Shool Vastu Rules: हिंदू धर्म, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में किसी भी मांगलिक कार्य या लंबी यात्रा की शुरुआत से पहले पंचांग और दिशाओं का विचार करने की प्राचीन परंपरा रही है. इसी क्रम में 'दिशाशूल' का विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता है कि सप्ताह के प्रत्येक दिन किसी एक विशेष दिशा में यात्रा करना शुभ नहीं होता, जिससे कार्य में अनावश्यक देरी या बाधा आने की आशंका रहती है.

कुण्डली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, दिशाशूल का अर्थ उस दिशा में होने वाली बाधा या कष्ट से है. आसान शब्दों में समझते हैं दिशाशूल क्या है, सप्ताह के किस दिन किस दिशा में यात्रा से बचना चाहिए और यदि जाना बेहद जरूरी हो तो क्या उपाय करें.

दिशाशूल क्या होता है? (What is Disha Shool?)

'दिशाशूल' दो शब्दों 'दिशा' और 'शूल' से मिलकर बना है. 'शूल' का अर्थ कांटा या चुभन (अड़चन) होता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, हर वार (दिन) को एक निश्चित दिशा में यात्रा करना वर्जित माना गया है. डॉ. व्यास स्पष्ट करते हैं कि यह नियम मुख्य रूप से दूसरे शहर जाने, लंबी दूरी की यात्रा शुरू करने या किसी खास मकसद से की जाने वाली यात्राओं पर लागू होता है. एक ही शहर के भीतर रोजमर्रा के कामकाज के लिए आने-जाने पर दिशाशूल का विचार नहीं किया जाता.

किस दिन किस दिशा में रहता है दिशाशूल? (Day-wise Disha Shool Chart)

डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, सोमवार से रविवार तक हर दिन के लिए एक दिशा अशुभ मानी गई है. नीचे दी गई तालिका से समझें किस दिन किस दिशा से बचना चाहिए और जरूरी होने पर क्या उपाय करें:

दिन (वार) अशुभ दिशा (दिशाशूल) जरूरी यात्रा होने पर पारंपरिक उपाय सोमवार पूर्व (East) घर से निकलने से पहले दर्पण (शीशा) देखें या थोड़ा दूध पीकर प्रस्थान करें. मंगलवार उत्तर (North) यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ा गुड़ खाकर घर से निकलें. बुधवार उत्तर (North) घर से निकलने से पहले तिल या साबुत धनिया खाकर निकलें. गुरुवार दक्षिण (South) यात्रा पर जाने से पहले दही या जीरा का सेवन करें. शुक्रवार पश्चिम (West) प्रस्थान से पहले जौ खाकर या थोड़ा दही लेकर घर से निकलें. शनिवार पूर्व (East) यात्रा से पहले अदरक, उड़द की दाल या तिल का सेवन करें. रविवार पश्चिम (West) घर से निकलने से पहले घी, दलिया या पान का सेवन करके निकलें.

उप-दिशाओं (कोण) के लिए क्या कहते हैं नियम?

मुख्य चार दिशाओं के अलावा ज्योतिष और वास्तु में चार उप-दिशाओं (कोण) का भी ध्यान रखा जाता है.

ईशान कोण (उत्तर-पूर्व): बुधवार और शनिवार को इस दिशा की यात्रा टालने की सलाह दी जाती है.

बुधवार और शनिवार को इस दिशा की यात्रा टालने की सलाह दी जाती है. वायव्य कोण (उत्तर-पश्चिम): मंगलवार के दिन इस कोण में यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता.

मंगलवार के दिन इस कोण में यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता. नैऋत्य कोण (दक्षिण-पश्चिम): शुक्रवार और रविवार को इस दिशा की ओर सफर से बचना चाहिए.

शुक्रवार और रविवार को इस दिशा की ओर सफर से बचना चाहिए. आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व): सोमवार और गुरुवार को इस कोण में यात्रा करना वर्जित माना गया है.

जरूरी यात्रा हो तो क्या करें उपाय?

कई बार नौकरी, परीक्षा, व्यापार या किसी आकस्मिक जरूरत के कारण यात्रा टालना संभव नहीं होता.

ऊपर तालिका में बताए गए दिन के अनुसार शुभ वस्तु (जैसे गुड़, दही, धनिया या घी) खाकर और अपने ईष्ट देव को प्रणाम करके यात्रा शुरू करें.

घर से निकलते समय पहले पांच कदम पीछे की ओर चलें और फिर भगवान का स्मरण करते हुए अपनी यात्रा की दिशा में आगे बढ़ें.

सुबह दिशाशूल की दिशा में जाना अनिवार्य हो, तो एक दिन पहले शुभ समय में अपना थोड़ा सामान किसी परिचित या रिश्तेदार के घर रख देने से यात्रा की औपचारिक शुरुआत (प्रस्थान) मानी जाती है, जिससे दोष कम हो जाता है.

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