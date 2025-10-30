घर के अंदर क्यों नहीं लगाना चाहिए: वास्तु के अनुसार, जिन पौधों से सफेद रस या दूध निकलता है, जैसे मदार या आंकड़ा, उन्हें घर के अंदर लगाना अशुभ माना जाता है. इन्हें हमेशा घर के बाहर खुले स्थान पर लगाना ही शुभ होता है. वास्तु दृष्टि से देखा जाए तो आंकड़े का पौधा केवल एक पौधा नहीं, बल्कि शिव कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम है. सही दिशा और श्रद्धा से इसका रोपण करने से घर में सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक शांति बनी रहती है.