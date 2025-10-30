हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vastu Shastra: आक का पौधा भक्ति का प्रतीक या अशुभ संकेत, जानिए वास्तु शास्त्र की नजर से इसका असली अर्थ

Vastu Shastra: आक का पौधा भक्ति का प्रतीक या अशुभ संकेत, जानिए वास्तु शास्त्र की नजर से इसका असली अर्थ

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार आंकड़े का पौधा आग्नेय या ईशान कोण में लगाना शुभ होता है। यह शिव कृपा, सुख-शांति और धन समृद्धि का प्रतीक माना गया है...

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 30 Oct 2025 09:38 PM (IST)
Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार आंकड़े का पौधा आग्नेय या ईशान कोण में लगाना शुभ होता है। यह शिव कृपा, सुख-शांति और धन समृद्धि का प्रतीक माना गया है...

वास्तु शास्त्र के अनुसार आंकड़े का पौधा घर में लगाना चाहिए या नहीं

1/6
भगवान भोलेनाथ को आंकड़े (मदार) के फूल अत्यंत प्रिय माने गए हैं. श्रावण मास, सोमवार या महाशिवरात्रि के दिन जब इस फूल को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, तो भोलेनाथ का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त होता है. वास्तु शास्त्र में भी आंकड़े के पौधे को शुभता और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना गया है.
भगवान भोलेनाथ को आंकड़े (मदार) के फूल अत्यंत प्रिय माने गए हैं. श्रावण मास, सोमवार या महाशिवरात्रि के दिन जब इस फूल को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, तो भोलेनाथ का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त होता है. वास्तु शास्त्र में भी आंकड़े के पौधे को शुभता और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना गया है.
2/6
सही दिशा में रोपण का महत्व: वास्तु के अनुसार आंकड़े का पौधा दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) में लगाना सबसे शुभ माना गया है. यह दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी है, जो जीवन में ऊर्जा और समृद्धि लाती है. इसे उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में लगाना भी शुभ होता है, क्योंकि यह दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है.
सही दिशा में रोपण का महत्व: वास्तु के अनुसार आंकड़े का पौधा दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) में लगाना सबसे शुभ माना गया है. यह दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी है, जो जीवन में ऊर्जा और समृद्धि लाती है. इसे उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में लगाना भी शुभ होता है, क्योंकि यह दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है.
3/6
सुख, शांति और धन वृद्धि का प्रतीक: यदि आंकड़े का पौधा सही दिशा में लगाया जाए, तो घर में सुख, शांति, धन और सौभाग्य का वास होता है. वास्तु के अनुसार, यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक शक्ति को बढ़ाता है. इसकी नित्य पूजा करने से भगवान शिव और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है.
सुख, शांति और धन वृद्धि का प्रतीक: यदि आंकड़े का पौधा सही दिशा में लगाया जाए, तो घर में सुख, शांति, धन और सौभाग्य का वास होता है. वास्तु के अनुसार, यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक शक्ति को बढ़ाता है. इसकी नित्य पूजा करने से भगवान शिव और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है.
4/6
पौधा लगाने के शुभ दिन: वास्तु और ज्योतिष, दोनों मानते हैं कि पूर्णिमा, एकादशी, सोमवार या मंगलवार जैसे शुभ दिनों में पौधा लगाना विशेष फलदायक होता है.
पौधा लगाने के शुभ दिन: वास्तु और ज्योतिष, दोनों मानते हैं कि पूर्णिमा, एकादशी, सोमवार या मंगलवार जैसे शुभ दिनों में पौधा लगाना विशेष फलदायक होता है.
5/6
इन दिशाओं से रखें सावधानी: आंकड़े का पौधा घर के ठीक सामने या दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए. वास्तु शास्त्र कहता है कि दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, जहाँ ऐसे पौधे लगाने से धन हानि या कलह की स्थिति बन सकती है.
इन दिशाओं से रखें सावधानी: आंकड़े का पौधा घर के ठीक सामने या दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए. वास्तु शास्त्र कहता है कि दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, जहाँ ऐसे पौधे लगाने से धन हानि या कलह की स्थिति बन सकती है.
6/6
घर के अंदर क्यों नहीं लगाना चाहिए: वास्तु के अनुसार, जिन पौधों से सफेद रस या दूध निकलता है, जैसे मदार या आंकड़ा, उन्हें घर के अंदर लगाना अशुभ माना जाता है. इन्हें हमेशा घर के बाहर खुले स्थान पर लगाना ही शुभ होता है. वास्तु दृष्टि से देखा जाए तो आंकड़े का पौधा केवल एक पौधा नहीं, बल्कि शिव कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम है. सही दिशा और श्रद्धा से इसका रोपण करने से घर में सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक शांति बनी रहती है.
घर के अंदर क्यों नहीं लगाना चाहिए: वास्तु के अनुसार, जिन पौधों से सफेद रस या दूध निकलता है, जैसे मदार या आंकड़ा, उन्हें घर के अंदर लगाना अशुभ माना जाता है. इन्हें हमेशा घर के बाहर खुले स्थान पर लगाना ही शुभ होता है. वास्तु दृष्टि से देखा जाए तो आंकड़े का पौधा केवल एक पौधा नहीं, बल्कि शिव कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम है. सही दिशा और श्रद्धा से इसका रोपण करने से घर में सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक शांति बनी रहती है.
Published at : 30 Oct 2025 09:38 PM (IST)
Vastu Shastra Aak Plant

