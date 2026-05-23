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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 24 May 2026: रविवार को ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी का कमाल, कर्क राशि वालों को व्यापार में होगा छप्परफाड़ लाभ! पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 24 May 2026: रविवार को ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी का कमाल, कर्क राशि वालों को व्यापार में होगा छप्परफाड़ लाभ! पढ़ें कल का राशिफल

Kal ka Rashifal: रविवार आपके लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से जानें ग्रहों की चाल का आपके करियर, वित्त और सेहत पर प्रभाव. पढ़ें 24 मई 2026 का पंचांग और कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 May 2026 01:51 PM (IST)
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कल का राशिफल 24 मई 2026: रविवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार सुख, समृद्धि और बड़े बदलाव लेकर आने वाला है. हिंदू पंचांग के अनुसार, कल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है. नक्षत्रों की बात करें तो कल मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके साथ ग्रहों की विशेष स्थिति से व्याघात योग का निर्माण हो रहा है.

विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे. ग्रहों और नक्षत्रों की इस बदलती चाल का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलेगा. कल का दिन जहां कुछ राशियों के लिए छप्परफाड़ धन लाभ और करियर में बड़ी तरक्की लेकर आ रहा है, वहीं कुछ राशियों को सेहत और बढ़ते खर्चों के मामले में बेहद सावधान रहने की जरूरत है.

आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का भविष्यफल, शुभ अंक और शुभ रंग.

मेष राशिफल (Aries)

कल आपके भीतर आत्मविश्वास भरपूर रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. व्यावसायिक मोर्चे पर कुछ चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं, जिसके लिए अधिक मेहनत करनी होगी.

  • Career: कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा.
  • Finance: कल आपकी व्यावसायिक लागत में बढ़ोत्तरी होगी, लेकिन दूर की यात्रा से लाभ होने के भी योग हैं.
  • Family/Health: शारीरिक रूप से आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे और परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशिफल (Taurus)

कल आपकी पढ़ने-लिखने और बौद्धिक कार्यों में रुचि काफी बढ़ेगी, जिससे शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे.

  • Finance: सुख-सुविधाओं के साधनों में वृद्धि होगी. कल आपकी कोई संपत्ति अचानक कमाई का एक बेहतरीन जरिया बन सकती Lights.
  • Family/Love: वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी, माता का सहयोग मिलेगा और घर में किसी पुराने मित्र का आगमन हो सकता है.
  • Caution: मन में प्रसन्नता रहेगी, लेकिन धैर्यशीलता में कमी आ सकती है. अपने बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशिफल (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों को कल अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा. अकारण क्रोध आने से वाद-विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं.

  • Career/Finance: किसी मित्र की सहायता से कल आपको अधिक आय उत्पन्न करने के नए साधन मिल सकते हैं.
  • Education/Health: शिक्षा संबंधी कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. स्वभाव में चिड़चिड़ाहट रहने के कारण मानसिक परेशानियां महसूस होंगी.
  • Caution: खर्चों की अधिकता चिंता बढ़ा सकती है और वाहन के रखरखाव पर आपका खर्च कल बढ़ सकता है.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशिफल (Cancer)

कल आपको बेहद संयमित रहने की आवश्यकता है. अपने अनावश्यक क्रोध पर काबू रखें, अन्यथा बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं.

  • Career: कल आपकी नौकरी में बदलाव या कार्यस्थल के परिवर्तन के मजबूत योग बन रहे हैं, जिससे मेहनत अधिक करनी पड़ेगी.
  • Family: अतीत से जुड़ा कोई पुराना व्यक्ति कल अचानक आपके जीवन में वापस आ सकता है. जीवनसाथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा.
  • Caution: आने वाले समय में आपकी लागत और खर्चे बढ़ने वाले हैं. धर्म के प्रति कल आपकी भक्ति भावना जागृत होगी.
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशिफल (Leo)

कल आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा. सुख-सुविधाओं के निर्माण और भौतिक प्रगति के कार्यों में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी.

  • Career: शैक्षिक प्रयासों में लगे जातकों को कल बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी. हालांकि, कार्यक्षेत्र में कुछ नई चुनौतियाँ आ सकती हैं.
  • Family: आपका परिवार हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा. पूरे परिवार के साथ मिलकर किसी धार्मिक कार्य को संपन्न कर सकते हैं.
  • Caution: निराशा और असंतोष की भावना के कारण घर में तनाव का माहौल बन सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रह सकती है.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशिफल (Virgo)

कल कन्या राशि वालों में आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा रहेगा. नौकरी बदलने या स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना बन रही है.

  • Career/Finance: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा और आमदनी में अच्छी वृद्धि होगी.
  • Social: संगीत, कला और रचनात्मक क्षेत्रों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी. निवेश के लिए समय कल काफी अनुकूल है.
  • Caution: कल अति उत्साही होने से बचें. भाइयों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सेहत के प्रति सचेत रहें.
  • शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशिफल (Libra)

कल तुला राशि के जातकों के स्वभाव में क्रोध की अधिकता देखने को मिल सकती है, इसलिए खुद को संयमित रखने का प्रयास करें.

  • Business/Finance: किसी मित्र के सहयोग से कल आपके व्यवसाय में बड़ा बदलाव आ सकता है, जिससे धन आगमन के मार्ग मजबूत होंगे.
  • Family: जीवनसाथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. कल का दिन पारिवारिक छुट्टियों या कहीं बाहर घूमने जाने के लिए बेहद उपयुक्त है.
  • Caution: जीवन थोड़ा संघर्षपूर्ण महसूस हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके काम के प्रति अधिकारियों का नजरिया अलग रह सकता है. पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें.
  • शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के मन में कल आशा और निराशा के मिश्रित भाव बने रहेंगे. हालांकि, आपकी वाणी का स्वर बेहद मधुर रहेगा, जिससे लोग प्रभावित होंगे.

  • Business: किसी मित्र की मदद से कल व्यापार के नए अवसर मिलना संभव है. लाभ के मौके बढ़ेंगे और आप संपत्ति में निवेश कर सकते हैं.
  • Family: भाई-बहनों का हर कदम पर पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी.
  • Advice: व्यवसाय में कुछ चीजें अचानक जटिल हो सकती हैं, इसलिए सूझबूझ से काम लें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
  • शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशिफल (Sagittarius)

कल का दिन आपके लिए व्याख्यात्मक रूप से मानसिक शांति और संतुष्टि लेकर आने वाला है. परिवार में भी बेहतर सामंजस्य और तालमेल बना रहेगा.

  • Finance: व्यापार में अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. हालांकि, खर्चों और वाहन की लागत में बढ़ोतरी के संकेत हैं.
  • Family: छोटे बच्चों का सुख बढ़ेगा और किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से पुरानी यादें ताजा होंगी.
  • Caution: जिद्दी स्वभाव के कारण जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है. खान-पान में सावधानी बरतें, पेट के विकार या संतान को कष्ट होने की संभावना है.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशिफल (Capricorn)

मकर राशि के जातकों की कल संगीत, कला और रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि काफी बढ़ सकती है.

  • Finance: कल किसी मित्र के विशेष सहयोग से आपको बड़ा आर्थिक लाभ (धन लाभ) होना संभव है. मित्रों का साथ बना रहेगा.
  • Family: धार्मिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी. परिवार के साथ किसी पूजा स्थल या देव स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं. छोटे बच्चों का सुख बढ़ेगा.
  • Caution: आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और भाइयों से मतभेद से बचें.
  • शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशिफल (Aquarius)

कल यदि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल सकारात्मक सोच में करेंगे, तो आपको असीम खुशी और मानसिक संतोष की अनुभूति होगी.

  • Finance: किसी पुराने दोस्त की मदद से कल आपको पैसे कमाने के कुछ नए तरीके मिल सकते हैं, जिससे आप अधिक पैसा कमाने में सफल रहेंगे.
  • Family/Health: आपकी माताजी की सेहत में कल बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. व्यस्तता के कारण आपकी दिनचर्या और रहन-सहन थोड़ा अस्त-व्यस्त हो सकता है.
  • Caution: आपको कल अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. दूसरों से बात करते समय निष्पक्ष रहें और गुस्सा करने से बचें. अपने स्कूल या कॉलेज के काम पर पूरा ध्यान दें.
  • शुभ रंग: नीला |
  • शुभ अंक: 11

मीन राशिफल (Pisces)

कल मीन राशि के जातक जहाँ एक तरफ आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, वहीं दूसरी ओर किसी बात को लेकर मन थोड़ा चिंतित भी रह सकता है.

  • Career: यदि कल आपका नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू या साक्षात्कार है, तो आप उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपको मनचाही नौकरी मिल सकती है.
  • Finance/Social: पुराने मित्रों से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा. कल आपको स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा.
  • Caution: पारिवारिक समस्याओं के कारण मन थोड़ा परेशान हो सकता है, जिससे आपका खर्च भी बढ़ेगा. नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
  • शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 May 2026 01:00 PM (IST)
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