Vastu Shastra: आज के समय में घरों की सजावट में कांच (Glass) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. मॉडर्न इंटीरियर में बड़े ग्लास डोर, डिजाइनर खिड़कियां और कांच की सजावटी वस्तुएं स्टेटस और सुंदरता का हिस्सा मानी जाती हैं. घर में इस्तेमाल होने वाला कांच कई बार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डाल सकता है. खासकर जब बात रिश्तों, मानसिक शांति और पारिवारिक वातावरण की हो, तब कांच से जुड़े कुछ नियमों को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है.

घर में पारदर्शी कांच क्यों नहीं लगवाना चाहिए?

घर के दरवाजों और खिड़कियों में पूरी तरह पारदर्शी कांच लगाने से बचना चाहिए. इसकी जगह टिंटेड(Tinted) या फ्रॉस्टेड(Frosted) ग्लास ज्यादा बेहतर माना जाता है. पूरी तरह पारदर्शी कांच घर की प्राइवेसी पर प्रभाव डालता है. जब घर का अंदरूनी हिस्सा बाहर से साफ दिखाई देता है, तो इससे नकारात्मक नजर और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है. वहीं धुंधला या टिंटेड कांच घर की निजी ऊर्जा को सुरक्षित रखने में मदद करता है. यही वजह है कि वास्तु में इसे ज्यादा संतुलित माना जाता है.

हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक प्राइवेट जगह की जरूरत होती है. अगर घर में हर चीज खुली और पूरी तरह दिखाई देने वाली हो, तो व्यक्ति लंबे समय तक मानसिक रूप से असहज महसूस कर सकता है.

सपने में कांच दिखना

सपनों को व्यक्ति की मानसिक स्थिति और आने वाले समय से जोड़कर देखा जाता है. अगर आपके सपने में कांच के बर्तन, मेज, शोपीस या कई ग्लास आइटम दिखाई देते है, तो इसे नए रिश्तों या नए लोगों के जीवन में आने का संकेत माना जाता है. यह बदलाव दोस्ती, प्रेम संबंध या सामाजिक दायरे से जुड़ा हो सकता है.

मगर इसके विपरीत, अगर सपने में कांच टूटता हुआ दिखाई दे, तो इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता है. यह रिश्तों में तनाव, भरोसे की कमी, अचानक विवाद या स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है. कांच खुद एक बेहद नाजुक वस्तु है. टूटते हुए कांच को भावनात्मक टूटन और अस्थिरता से जोड़कर देखा जाता है.

क्या करीबी रिश्तों में कांच की वस्तुएं गिफ्ट करनी चाहिए?

आजकल लोग गिफ्टिंग में ग्लास शोपीस, क्रिस्टल आइटम और डिजाइनर बर्तन देना पसंद करते हैं. लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बोला जाता है, करीबी रिश्तों और प्रेम संबंधों में कांच की वस्तुएं उपहार में देने से बचना चाहिए. ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम, आकर्षण और वैवाहिक जीवन का स्वामी माना गया है. शुक्र से जुड़ी वस्तुओं का गलत तरीके से आदान-प्रदान रिश्तों में असंतुलन पैदा कर सकता है.

कांच की सबसे बड़ी विशेषता उसकी खूबसूरती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी नाजुकता भी है. बार-बार कांच के टूटने से रिश्तों की संवेदनशीलता से जोड़ा जाता है. अगर बार-बार कांच की वस्तुएं गिफ्ट की जाएं, तो रिश्तों में दूरी या गलतफहमियां बढ़ सकती हैं.

क्या करना चाहिए?

घर में पूरी तरह पारदर्शी कांच लगाने से बचें

टिंटेड या फ्रॉस्टेड ग्लास को प्राथमिकता दें

टूटे हुए कांच को लंबे समय तक घर में न रखें

टूटे हुए कांच वाली जगह को अच्छी तरह से साफ करें, नमक पानी का पौंछा लगाएं

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