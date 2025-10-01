हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोशटडाउन क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरे वक्त का संकेत है? भारत पर इसका क्या असर होगा, ग्रहों की चाल से जानें

शटडाउन क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरे वक्त का संकेत है? भारत पर इसका क्या असर होगा, ग्रहों की चाल से जानें

अमेरिकी सीनेट मंगलवार शाम बिना फंडिंग प्रस्ताव पास किए स्थगित, शटडाउन लगभग तय. शनि-बृहस्पति की टकराहट से अमेरिका संकट की स्थिति बन रही है ऐसे में भारत को क्या इसका कोई कूटनीतिक लाभ मिलेगा? जानते हैं अक्टूबर 2025 की बड़ी भविष्यवाणी.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 01 Oct 2025 11:38 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अक्टूबर 2025 केवल अमेरिकी राजनीति के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक समीकरणों के लिए भी विस्फोटक महीना साबित होगा. व्हाइट हाउस और सीनेट के बीच बजट संकट से शुरू हुआ शटडाउन (USA Government Shutdown 2025) जिस तरह अमेरिका की संस्थाओं को हिला रहा है, उसका ज्योतिषीय कारण भी उतना ही स्पष्ट है कि शनि और बृहस्पति की खतरनाक रस्साकशी.

अक्टूबर में ग्रहों की चाल बता रही है कि जहां अमेरिका अपनी ही नीतिगत उलझनों में फंसा रहेगा, वहीं भारत को टेक्नोलॉजी, रक्षा और कूटनीति में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है. लेकिन, महीने के अंत में मंगल-बुध का वृश्चिक में प्रवेश एक ऐसे दबाव की शुरुआत करेगा, जो भारत-अमेरिका संबंधों को परखेगा.

शनि दिखाएंगे आंखे और कहेगें सुधार जाओ

अमेरिका की कुंडली 4 जुलाई 1776 और धनु लग्न की है. इस समय शनि मीन राशि में वक्री होकर चौथे भाव से गुजर रहा है. चौथा भाव किसी राष्ट्र की नींव, उसकी जनता और आंतरिक स्थिरता का प्रतीक होता है.

शनि का यहां वक्री होना दर्शाता है कि जनता का भरोसा डगमगा रहा है और संस्थाएं अपनी कार्यक्षमता खो रही हैं. यही कारण है कि बजट पर सहमति बनाने में विफलता हुई और सिस्टम का पहिया रुक-सा गया. शनि यहां मानो चेतावनी दे रहे हैं अभी भी समय है सुधार जाओ.

दूसरी ओर बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में हुआ है, जो अमेरिका की कुंडली में आठवें भाव पर बैठा है. आठवां भाव संकट, ऋण और आपात स्थितियों का प्रतीक है.

बृहस्पति यहां कल्याणकारी योजनाओं और स्वास्थ्य-नीतियों को विस्तार देने का दबाव बना रहा है, लेकिन साथ ही वित्तीय बोझ को भी असहनीय कर रहा है. यही वह खगोलीय संकेत है जो अमेरिका की Obamacare और स्वास्थ्य बजट की जंग को और उग्र बना रहा है.

इस उथल-पुथल में सूर्य का तुला राशि में प्रवेश भी आग में घी डालने जैसा है. अमेरिका की कुंडली में यह दशम भाव, यानी सत्ता और प्रतिष्ठा, पर प्रभाव डाल रहा है.

सूर्य तुला में नीच का माना जाता है, और यही स्थिति सत्ता संघर्ष और नेतृत्व संकट को जन्म देती है. राष्ट्रपति और सीनेट के बीच टकराव बढ़ना, और अमेरिकी वैश्विक छवि पर प्रश्न उठना, इसी प्रभाव का प्रमाण है.

लेकिन असली मोड़ अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आता है, जब बुध और मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं. अमेरिका की कुंडली में यह बारहवां भाव सक्रिय करता है, जो विदेश नीति, गुप्तचर गतिविधियों और युद्धनीति का कारक है.

इसका अर्थ है कि अमेरिका अपनी आंतरिक कमजोरी को छुपाने के लिए बाहरी मोर्चों पर आक्रामक रुख अपनाएगा. रूस-चीन के खिलाफ तीखे बयान, और भारत जैसे साझेदारों पर कूटनीतिक दबाव डालना इसी ग्रहयोग का परिणाम होगा.

भारत की स्वतंत्रता कुंडली 15 अगस्त 1947 और वृषभ लग्न की है. इस पर दृष्टि डालें तो स्थिति बिल्कुल अलग है. शनि यहां मीन राशि से ग्यारहवें भाव को सक्रिय कर रहा है, जो वैश्विक गठबंधन और सहयोग का प्रतीक है.

इसका मतलब है कि अमेरिका की व्यस्तता के बीच भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नई जगह बनाने का अवसर मिलेगा. बृहस्पति कर्क में भारत के तीसरे भाव को सक्रिय कर रहा है, जो पड़ोसी देशों और विदेश नीति से जुड़ा है. यह भारत की कूटनीति को मजबूत करेगा, खासकर शिक्षा, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप क्षेत्र में.

भारत की कुंडली पर सूर्य का तुला में होना छठे भाव से गुजरता है. इसका अर्थ है कि भारत अपने विरोधियों विशेषकर चीन और पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करेगा.

लेकिन सबसे अहम बात है मंगल और बुध का वृश्चिक में जाना, जो भारत की कुंडली के सातवें भाव, यानी साझेदारी, को प्रभावित करता है. अमेरिका की आक्रामक विदेश नीति भारत पर सीधा दबाव बनाएगी. यह दबाव खासकर रूस और चीन के साथ भारत की नजदीकी को लेकर होगा.

इस प्रकार अक्टूबर 2025 की खगोलीय तस्वीर एक कॉस्मिक ड्रामा रचती है. अमेरिका, शनि और बृहस्पति के संघर्ष में अपनी आंतरिक स्थिरता खोता दिखता है, जबकि भारत बृहस्पति की कृपा से अपनी कूटनीति और सॉफ्ट पावर को उभारता है.

लेकिन, महीने के अंत में मंगल-बुध का प्रभाव रिश्तों को तनावपूर्ण बना देगा. अमेरिका भारत से साफ-साफ अपेक्षा करेगा कि वह रूस-चीन के समीकरण से दूरी बनाए.

भारत का असली इम्तिहान यही होगा कि वह अपनी कूटनीति से संतुलन साधते हुए अमेरिका से टेक और रक्षा सहयोग बनाए रखे, और साथ ही अपने पड़ोसी समीकरण भी बिगाड़े नहीं.

शास्त्रों में क्या कहते हैं?

शनेः कृते विघ्नकरः, बृहस्पति शुभप्रदः. संयुक्ते संकटनिर्माणं, राष्ट्रे दृश्यते ध्रुवम्
अर्थात जब शनि और बृहस्पति का आमना-सामना होता है, तो राष्ट्र संकट और उलझनों से गुजरता है. यही स्थिति आज अमेरिका की है.

भारत के लिए यह महीना अवसरों और चुनौतियों दोनों का है. अवसर इसीलिए क्योंकि अमेरिका की आंतरिक कमजोरी भारत को वैश्विक मंच पर जगह बनाने का स्पेस देगी और चुनौती इसलिए क्योंकि अमेरिका इस स्पेस का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने के लिए भी करेगा.

अक्टूबर 2025 का यह ग्रहों की खेल हमें यही सिखाता है कि राजनीति और कूटनीति केवल नेताओं के फैसलों से नहीं चलती, बल्कि ग्रहों की अदृश्य चाल भी उसका नक्शा तैयार करती है. अमेरिका की कमजोरी भारत के लिए ताकत भी बन सकती है और इम्तिहान भी. ग्रहों ने बीज बो दिए हैं, अब दुनिया को उनकी फसल देखनी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 01 Oct 2025 11:38 AM (IST)
Tags :
PM Modi USA  Prediction 2025 DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
शिक्षा
यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जानें कब और कैसे करें डाउनलोड
यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जानें कब और कैसे करें डाउनलोड
हेल्थ
Physical Activity: रोजाना करेंगे यह काम तो 13 तरह के कैंसर रहेंगे आपकी बॉडी से दूर, आज ही रुटीन में कर लें बदलाव
रोजाना करेंगे यह काम तो 13 तरह के कैंसर रहेंगे आपकी बॉडी से दूर, आज ही रुटीन में कर लें बदलाव
जनरल नॉलेज
ट्रंप ने गाजा में बनाया बफर जोन, क्या भारत-पाकिस्तान और चीन के बीच भी है कुछ ऐसा सिस्टम?
ट्रंप ने गाजा में बनाया बफर जोन, क्या भारत-पाकिस्तान और चीन के बीच भी है कुछ ऐसा सिस्टम?
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget