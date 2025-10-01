अमेरिका में शटडाउन का संकट: सीनेट फेल, बंद हो सकते हैं सरकारी दफ्तर, जानें क्यों मचा बवाल

अमेरिकी सीनेट मंगलवार शाम को बिना किसी वित्तीय प्रस्ताव को पारित किए स्थगित हो गई, जिससे सरकारी शटडाउन लगभग निश्चित हो गया. संसद के सदस्यों की बुधवार तक फिर से बैठक करने की कोई योजना नहीं है और इससे आधी रात की समय सीमा चूक गई, जो संघीय कामकाज को जारी रखने के लिए तय थी.

सरकारी शटडाउन के चलते नॉन-एसेंशियल ऑपरेशंस ठप हो जाएंगे और लाखों सरकारी कर्मचारियों को अस्थायी रूप से वेतन नहीं मिलेगा. सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ वितरण भी प्रभावित हो सकते हैं.

क्या क्या होगा प्रभावित?

एसेंशियल वर्कर्स: सैन्य कर्मचारी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और अस्पताल कर्मचारी अपनी ड्यूटी जारी रखेंगे, लेकिन वेतन शटडाउन के अंत तक नहीं मिलेगा.

नॉन-एसेंशियल कर्मचारी: फर्लो पर भेजे जाएंगे.

अनुमानित संख्या: कांग्रेस बजट ऑफिस (CBO) के अनुसार लगभग 7,50,000 फेडरल कर्मचारियों को अस्थायी फर्लो का सामना करना पड़ सकता है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा?

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि शटडाउन की स्थिति में उनकी प्रशासन कई फेडरल कर्मचारियों को स्थायी रूप से निकालने पर विचार कर सकती है. हालांकि, आम तौर पर नॉन-एसेंशियल कर्मचारी फर्लो पर भेजे जाते हैं और शटडाउन खत्म होने पर उन्हें पिछला वेतन मिल जाता है.

कौन जारी रखेगा काम?

कानून के अनुसार, फंडिंग रुकने पर केवल एक्सेप्टेड' कर्मचारी ही काम जारी रखेंगे. इसमें जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से जुड़े काम शामिल हैं.

अस्पताल में मेडिकल केयर

सीमा सुरक्षा

कानून व्यवस्था

एयर ट्रैफिक कंट्रोल

सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर चेक

सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच जोरदार विवाद

इससे पहले, सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी ने अल्पकालिक उपाय के रूप में ट्रंप प्रशासन को 21 नवंबर तक फंड उपलब्ध कराने के लिए सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पेश किया था. लेकिन देर रात तक चलने वाली बहस के बाद यह प्रस्ताव असफल हो गया. सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच जोरदार विवाद देखने को मिला. आखिरकार, 100 सदस्यीय सीनेट में इसे पास कराने के लिए आवश्यक 60 वोट नहीं जुट सके और यह प्रस्ताव 55-45 के अंतर से गिर गया.

