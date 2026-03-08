Aaj Ka Rashifal: आज 8 मार्च 2026, रविवार को चैत्र मास की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. दिन की शुरुआत स्वाति नक्षत्र और ध्रुव योग के प्रभाव में हो रही है, जबकि चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे हैं. ऐसे में आज का दिन खासतौर पर रिश्तों, निर्णय क्षमता, साझेदारी, करियर संतुलन और आर्थिक समझदारी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों को आज भाग्य, पद और प्रेम में मजबूती मिलेगी, वहीं कुछ को खर्च, वाणी, स्वास्थ्य और अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल.

मेष (Aries) - 8 मार्च 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं के विस्तार और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो साझेदारी और दांपत्य जीवन में संतुलन और आपसी समझ बढ़ने का संकेत है. दोपहर 01:32:15 PM तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को और अधिक स्पष्ट और कूटनीतिक बनाएगा.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज का दिन दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर चलने का है. सातवें भाव का चंद्रमा आपको जनसंपर्क और टीम मैनेजमेंट में विशेष सफलता दिलाएगा. यदि आप व्यापार में कोई नया अनुबंध या साझेदारी करना चाहते हैं, तो आज का दिन शुभ है. हालांकि, राहु काल (04:56:56 PM से 06:25:09 PM) के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:08:48 PM से 12:55:50 PM) का उपयोग महत्वपूर्ण डील्स और मीटिंग्स के लिए करना सबसे फलदायी रहेगा.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभ के नए अवसर लेकर आएगा. एकादश भाव में ग्रहों की युति आपकी आय को स्थिरता प्रदान करेगी. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आपको आकस्मिक लाभ या पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. यमगण्ड (12:32:19 PM से 14:00:31 PM) के दौरान किसी भी तरह के बड़े वित्तीय जोखिम या उधार देने की प्रक्रिया से बचें. शाम के समय पंचमी तिथि के दौरान बचत की नई योजना बनाना लाभकारी रहेगा.

Love (प्रेम): प्रेम और निजी संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत अनुकूल है. तुला राशि का चंद्रमा आपके रिश्तों में संवेदनशीलता और प्रेम बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप भविष्य की योजनाओं पर साथ मिलकर चर्चा कर सकते हैं. अविवाहितों के लिए आज का दिन सामाजिक मेलजोल बढ़ाने वाला होगा, जिससे किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. ध्रुव योग की उपस्थिति संबंधों में मजबूती और स्थिरता लाने का काम करेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. सातवें भाव का चंद्रमा मानसिक शांति देता है, लेकिन आपको कमर के निचले हिस्से या पैरों में थकान महसूस हो सकती है. व्यायाम और पर्याप्त नींद को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करते समय पंचांग के नियमों का पालन करें. वसंत ऋतु के कारण खान - पान में शुद्धता रखें और मौसमी फलों का सेवन करें.

Lucky Color: केसरिया (Saffron)

Lucky Number: 9

विशेष उपाय: आज रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. साथ ही, मंदिर में लाल मसूर की दाल का दान करना आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि करेगा.

वृषभ (Taurus) - 8 मार्च 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी सुख - सुविधाओं पर ध्यान देने और शत्रुओं पर विजय पाने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो सेवा, स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आपके प्रभाव को बढ़ाएगा. दोपहर 01:32:15 PM तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव आपको बौद्धिक कार्यों में तेजी प्रदान करेगा. आपकी राशि के स्वामी शुक्र इस समय कुंभ राशि में सूर्य, बुध और मंगल के साथ युति कर रहे हैं, जो आपके करियर में बड़े बदलावों की नींव रख रहा है.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज का दिन कड़ी मेहनत और अनुशासन का है. छठे भाव का चंद्रमा आपको अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगा. यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो पुराने अटके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आज का समय उत्तम है. व्यापारिक दृष्टिकोण से, कोई पुरानी कानूनी बाधा दूर हो सकती है. ध्यान रहे, राहु काल (04:56:56 PM से 06:25:09 PM) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें. अभिजीत मुहूर्त (12:08:48 PM से 12:55:50 PM) में किए गए कार्य आपको दीर्घकालिक सफलता दिलाएंगे.

Finance (वित्त): आर्थिक मामलों में आज का दिन सतर्क रहने का है. एकादश भाव में शुक्र - सूर्य की युति आय तो बढ़ाएगी, लेकिन छठे भाव का चंद्रमा अचानक खर्चों का संकेत भी देता है. निवेश के लिए दोपहर के बाद का समय बेहतर रहेगा. यमगण्ड (12:32:19 PM से 14:00:31 PM) के समय किसी भी प्रकार का कर्ज लेने या देने से बचें. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आपको किसी विदेशी स्रोत या ऑनलाइन प्लेटफार्म से धन लाभ होने की संभावना है.

Love (प्रेम): प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज आपको थोड़ा धैर्य दिखाने की आवश्यकता है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से जीवनसाथी या पार्टनर के साथ छोटी - छोटी बातों पर तकरार हो सकती है. शाम के समय जब पंचमी तिथि का प्रभाव गहरा होगा, तब बातचीत के जरिए गलतफहमियों को सुलझाना आसान होगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी पुराने मित्र से दोबारा जुड़ने का हो सकता है. रिश्तों में ईगो (अहंकार) को बीच में न आने दें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के प्रति आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. पाचन तंत्र या पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. संतुलित आहार लें और योग को प्राथमिकता दें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस दिशा की ओर यात्रा करने से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो पान खाकर निकलें. वसंत ऋतु के कारण शरीर में आलस्य बढ़ सकता है, इसलिए सुबह की धूप लेना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा.

Lucky Color: क्रीम (Cream)

Lucky Number: 6

विशेष उपाय: आज रविवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें. साथ ही, पक्षियों को दाना और पानी दें. इससे आपके कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का साथ मिलेगा.

मिथुन (Gemini) - 8 मार्च 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बौद्धिक उन्नति और रचनात्मकता को निखारने वाला रहेगा. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों के लिए बेहद शुभ संकेत है. दोपहर 01:32:15 PM तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिससे आपकी तर्कशक्ति और संवाद कौशल में जबरदस्त निखार आएगा. आपकी राशि के स्वामी बुध वर्तमान में भाग्य भाव (9वें भाव) में सूर्य और मंगल के साथ स्थित हैं, जो लंबी दूरी की यात्राओं या उच्च शिक्षा के शुभ अवसर प्रदान करेंगे.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपकी कल्पनाशक्ति और नए विचार आपको दूसरों से आगे रखेंगे. पांचवें भाव का चंद्रमा डिजाइनिंग, लेखन और कला से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि दिला सकता है. यदि आप अपनी नौकरी बदलने या किसी नए स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (12:08:48 PM से 12:55:50 PM) का लाभ उठाएं. हालांकि, राहु काल (04:56:56 PM से 06:25:09 PM) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण ईमेल या प्रपोजल को भेजने से बचें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सुधार वाला रहेगा. भाग्य भाव में बुध की स्थिति पिता या पैतृक संपत्ति से लाभ दिला सकती है. निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है, विशेषकर शिक्षा या तकनीक के क्षेत्र में. यमगण्ड (12:32:19 PM से 14:00:31 PM) के दौरान शेयर मार्केट या सट्टा बाजार से दूर रहें, वरना नुकसान हो सकता है. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से शाम के समय आपको किसी पुराने निवेश का अचानक अच्छा परिणाम मिल सकता है.

Love (प्रेम): प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा. चंद्रमा का पंचम भाव में होना आपके पार्टनर के साथ संबंधों को और गहरा करेगा. आप एक - दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे. जो जातक सिंगल हैं, उनकी मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है. वैवाहिक जीवन में बच्चों की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. ध्रुव योग की उपस्थिति आपके रिश्तों में विश्वास और स्थिरता बढ़ाएगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप काफी फिट महसूस करेंगे. चंद्रमा की स्थिति मानसिक शांति और प्रसन्नता देगी. हालांकि, वायु विकार या पैरों में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस ओर यात्रा टालना बेहतर होगा. वसंत ऋतु के इस समय में बदलते मौसम के कारण गले का ध्यान रखें और ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें.

Lucky Color: हल्का हरा (Light Green)

Lucky Number: 5

विशेष उपाय: आज रविवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. साथ ही, संभव हो तो गाय को हरा चारा खिलाएं. इससे आपकी बुद्धि प्रखर होगी और करियर की बाधाएं दूर होंगी.

कर्क (Cancer) - 8 मार्च 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक सुख और मानसिक शांति पर केंद्रित रहेगा. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो सुख - सुविधाओं, माता और वाहन के सुख में वृद्धि का संकेत है. दोपहर 01:32:15 PM तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिससे आप घरेलू सुख के साधनों पर कुछ नया सोच सकते हैं. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा का केंद्र भाव में होना आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आप काम के बजाय अपने निजी जीवन को अधिक महत्व देंगे. चौथे भाव का चंद्रमा वर्क - फ्रॉम - होम करने वाले जातकों के लिए बहुत अनुकूल है. यदि आप रियल एस्टेट, डेकोरेशन या आर्किटेक्चर से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष लाभ दे सकता है. महत्वपूर्ण मीटिंग्स के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:08:48 PM से 12:55:50 PM) का चयन करें. हालांकि, राहु काल (04:56:56 PM से 06:25:09 PM) के दौरान ऑफिस की किसी भी राजनीति से दूर रहें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टि से आज का दिन घर या प्रॉपर्टी से जुड़े निवेश के लिए अच्छा है. अष्टम भाव में ग्रहों की युति (सूर्य - मंगल - बुध - शुक्र) दर्शाती है कि आपको ससुराल पक्ष या बीमा आदि से अचानक धन लाभ हो सकता है. यमगण्ड (12:32:19 PM से 14:00:31 PM) के दौरान कोई बड़ा खर्च या खरीदारी न करें. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से शाम के समय आपको भौतिक सुख - साधनों पर व्यय करना पड़ सकता है, जो भविष्य के लिए सार्थक होगा.

Love (प्रेम): प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज सौहार्द बना रहेगा. माता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और उनका आशीर्वाद आपको कार्य में सफलता दिलाएगा. जीवनसाथी के साथ घर के वातावरण को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी. यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आज अपनी भावनाओं को परिवार के सामने व्यक्त करने का सही समय हो सकता है. ध्रुव योग की उपस्थिति घर में मांगलिक चर्चाओं को जन्म देगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मध्यम है. चंद्रमा का चौथे भाव में होना छाती में जकड़न या कफ से जुड़ी हल्की समस्या दे सकता है. बदलते मौसम (वसंत ऋतु) के कारण धूल और मिट्टी से बचें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस ओर यात्रा टालना ही समझदारी होगी. मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

Lucky Color: सफेद (White)

Lucky Number: 2

विशेष उपाय: आज रविवार के दिन माता को कोई सफेद वस्तु या वस्त्र भेंट करें. साथ ही, भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा और घर में सुख - समृद्धि आएगी.

सिंह (Leo) - 8 मार्च 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन साहस, पराक्रम और सामाजिक संपर्कों को विस्तार देने वाला रहेगा. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि और छोटे भाई - बहनों से सहयोग का संकेत है. दोपहर 01:32:15 PM तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिससे आपकी संवाद शैली और कूटनीतिक कौशल में निखार आएगा. आपकी राशि के स्वामी सूर्य वर्तमान में सातवें भाव (कुंभ राशि) में शनि, बुध और मंगल के साथ स्थित हैं, जो साझेदारी और पब्लिक इमेज के लिए महत्वपूर्ण समय दर्शा रहे हैं.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आप अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर कठिन कार्यों को भी आसानी से पूरा कर लेंगे. तीसरे भाव का चंद्रमा मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और तकनीकी कार्यों से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता दिला सकता है. यदि आप किसी नई टीम के साथ काम शुरू करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (12:08:48 PM से 12:55:50 PM) का चुनाव करें. हालांकि, राहु काल (04:56:56 PM से 06:25:09 PM) के दौरान अपने सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार के अहंकारपूर्ण व्यवहार से बचें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. सातवें भाव में ग्रहों का जमावड़ा बिजनेस पार्टनरशिप से लाभ के योग बना रहा है. यदि आप लंबी अवधि के निवेश की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय बेहतर है. यमगण्ड (12:32:19 PM से 14:00:31 PM) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें, अन्यथा वसूली में कठिनाई हो सकती है. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से शाम के समय आपको छोटी यात्राओं से भी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है.

Love (प्रेम): प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन मिला - जुला रहेगा. चंद्रमा की तीसरे भाव में स्थिति आपके पार्टनर के साथ बेहतर संचार (Communication) स्थापित करने में मदद करेगी. हालांकि, सूर्य - शनि की सातवें भाव में उपस्थिति के कारण जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. ध्रुव योग की उपस्थिति आपको रिश्तों में गहराई लाने और गलतफहमियों को दूर करने का मौका देगी. शाम का समय परिवार के साथ बिताएं.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. चंद्रमा की अनुकूल स्थिति मानसिक तनाव को कम करेगी. हालांकि, गले या कंधों में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए यदि इस दिशा में यात्रा बहुत जरूरी हो, तो गुड़ खाकर ही घर से निकलें. वसंत ऋतु के कारण आंखों का ध्यान रखें और धूल - मिट्टी से बचाव करें.

Lucky Color: सुनहरा (Golden)

Lucky Number: 1

विशेष उपाय: आज रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और 'ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें. साथ ही, किसी जरूरतमंद को लाल चंदन या तांबे की वस्तु का दान करें. इससे आपके तेज में वृद्धि होगी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी.

कन्या (Virgo) - 8 मार्च 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन वाणी की मधुरता और संचित धन में वृद्धि करने वाला रहेगा. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो धन, परिवार और वाणी का स्थान है. दोपहर 01:32:15 PM तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और मैनेजमेंट क्षमता में निखार आएगा. आपकी राशि के स्वामी बुध छठे भाव (कुंभ राशि) में स्थित हैं, जो आपको शत्रुओं पर विजय और पुरानी समस्याओं के समाधान में मदद करेंगे.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी टीम का पूरा सहयोग मिलेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा बैंकिंग, फाइनेंस, और अध्यापन से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता दिला सकता है. यदि आप अपनी वर्तमान जॉब में सैलरी बढ़ाने की चर्चा करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (12:08:48 PM से 12:55:50 PM) का समय अनुकूल है. हालांकि, राहु काल (04:56:56 PM से 06:25:09 PM) के दौरान ऑफिस की किसी भी गॉसिप या विवाद में पड़ने से बचें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बचत और निवेश के लिए बेहतरीन है. चंद्रमा की दूसरे भाव में स्थिति अचानक धन लाभ के योग बना रही है. पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिल सकते हैं. यमगण्ड (12:32:19 PM से 14:00:31 PM) के दौरान शेयर मार्केट में बड़ा जोखिम लेने से बचें. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से शाम के समय परिवार की सुख - सुविधाओं पर खर्च हो सकता है, जो आपको मानसिक संतोष देगा.

Love (प्रेम): प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज सुखद माहौल रहेगा. परिवार के साथ मिलकर किसी खास भोजन का आनंद ले सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आपकी बातचीत बहुत प्रभावशाली रहेगी, जिससे आपसी समझ बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में नयापन महसूस होगा और आप अपने पार्टनर के प्रति अधिक संवेदनशील रहेंगे. ध्रुव योग की उपस्थिति आपके पारिवारिक रिश्तों में स्थिरता और मिठास लाएगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मध्यम रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा होने से खान - पान पर नियंत्रण रखना जरूरी है, अन्यथा गले या दांतों में समस्या हो सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और बाहर के खाने से परहेज करें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस ओर यात्रा टालें. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो रविवार के नियमों का पालन करें. वसंत ऋतु के कारण शरीर में फुर्ती बनी रहेगी, लेकिन आंखों की जांच करवा लेना बेहतर होगा.

Lucky Color: हल्का पीला (Light Yellow)

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: आज रविवार के दिन भगवान विष्णु को मिश्री और तुलसी का भोग लगाएं. साथ ही, 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) डालना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा.

तुला (Libra) - 8 मार्च 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्म - सुधार और व्यक्तित्व को निखारने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. चंद्रमा आपकी ही राशि (पहले भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको मानसिक स्पष्टता, शांति और एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे. दोपहर 01:32:15 PM तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपका स्वयं का नक्षत्र है. यह स्थिति आपके आत्मविश्वास को शिखर पर ले जाएगी और सामाजिक रूप से आपको आकर्षण का केंद्र बनाएगी.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपकी नेतृत्व क्षमता और कूटनीति की सराहना होगी. आपकी अपनी राशि का चंद्रमा आपको दूसरों को प्रभावित करने और अपनी बात मनवाने में मदद करेगा. यदि आप कला, फैशन, या किसी रचनात्मक पेशे से जुड़े हैं, तो आज का दिन बड़ी उपलब्धि दिला सकता है. अभिजीत मुहूर्त (12:08:48 PM से 12:55:50 PM) का समय नई शुरुआत के लिए सबसे उत्तम है. हालांकि, राहु काल (04:56:56 PM से 06:25:09 PM) के दौरान किसी भी विवादित मुद्दे पर चर्चा न करें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश की नई योजनाएं बनाने का है. पांचवें भाव में ग्रहों की युति (सूर्य - मंगल - बुध - शुक्र) शेयर बाजार या रचनात्मक कार्यों से लाभ के संकेत दे रही है. यमगण्ड (12:32:19 PM से 14:00:31 PM) के दौरान वित्तीय जोखिम लेने से बचें. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से शाम के समय आप स्वयं के व्यक्तित्व या साज - सज्जा पर कुछ धन खर्च कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

Love (प्रेम): प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन यादगार रहेगा. चंद्रमा का आपकी राशि में होना आपको अधिक संवेदनशील और रोमांटिक बनाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप एक - दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे. यदि आप सिंगल हैं, तो स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आपकी ओर कोई नया रिश्ता आकर्षित हो सकता है. ध्रुव योग की उपस्थिति आपके प्रेम संबंधों में गहराई और प्रतिबद्धता लाएगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप काफी तरोताजा महसूस करेंगे. आपकी राशि का चंद्रमा आपको मानसिक शांति देगा. हालांकि, बदलते मौसम के कारण हल्का सिरदर्द या आंखों में थकान हो सकती है. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें. वसंत ऋतु का आनंद लें और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं, इससे आपकी रचनात्मक ऊर्जा और बढ़ेगी.

Lucky Color: आसमानी नीला (Sky Blue)

Lucky Number: 7

विशेष उपाय: आज रविवार के दिन मां लक्ष्मी की उपासना करें और उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें. साथ ही, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय उसमें थोड़ा अक्षत और लाल फूल डालें. इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और सुख - सौभाग्य में वृद्धि होगी.

वृश्चिक (Scorpio) - 8 मार्च 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन खर्चों पर नियंत्रण रखने और आध्यात्मिक शांति खोजने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो भागदौड़ और मानसिक व्यग्रता का संकेत दे सकते हैं. दोपहर 01:32:15 PM तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिससे दूरगामी योजनाओं और विदेशी संपर्कों से लाभ की संभावना बनेगी. आपके राशि स्वामी मंगल चौथे भाव (कुंभ राशि) में स्थित हैं, जिससे पारिवारिक संपत्तियों को लेकर कोई नई चर्चा शुरू हो सकती है.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं, बल्कि कुछ समय बाद मिलेगा. बारहवें भाव का चंद्रमा दर्शाता है कि आज आपको ऑफिस की राजनीति से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए. यदि आप एक्सपोर्ट - इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, तो आज का दिन शुभ है. अभिजीत मुहूर्त (12:08:48 PM से 12:55:50 PM) का उपयोग पेंडिंग कार्यों को निपटाने के लिए करें. हालांकि, राहु काल (04:56:56 PM से 06:25:09 PM) के दौरान किसी भी नई डील या निवेश से पूरी तरह बचें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. व्यय भाव में चंद्रमा होने के कारण अनावश्यक खर्चों की अधिकता रहेगी. यमगण्ड (12:32:19 PM से 14:00:31 PM) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से शाम के समय आध्यात्मिक कार्यों या स्वास्थ्य पर धन खर्च होने के योग हैं. चौथे भाव में स्थित शनि और मंगल की दृष्टि आपके खर्चों को घर की मरम्मत या वाहन पर केंद्रित कर सकती है.

Love (प्रेम): प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज आपको वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है. पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर अनबन हो सकती है, इसलिए शांत रहें. चंद्रमा की स्थिति मन को थोड़ा अशांत रख सकती है, जिससे आप एकांत पसंद करेंगे. हालांकि, ध्रुव योग की उपस्थिति शाम तक रिश्तों में स्थिरता लाएगी और आप अपने जीवनसाथी के प्रति समर्पित महसूस करेंगे. परिवार के बड़ों का सहयोग आपको मानसिक संबल देगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मिला - जुला रहेगा. बारहवें भाव का चंद्रमा अनिद्रा (Insomnia) या आंखों में जलन जैसी समस्या दे सकता है. मोबाइल और गैजेट्स का कम उपयोग करें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस ओर यात्रा टालना ही बेहतर होगा. वसंत ऋतु के इस समय में ठंडी चीजों से बचें, क्योंकि फेफड़ों या छाती में हल्का संक्रमण होने का भय बना रह सकता है.

Lucky Color: गहरा लाल (Deep Red)

Lucky Number: 9

विशेष उपाय: आज रविवार के दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें और उसमें लाल चंदन मिलाएं. साथ ही, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों को केला या गुड़ खिलाएं. इससे आपकी मानसिक बाधाएं दूर होंगी और साहस में वृद्धि होगी.

धनु (Sagittarius) - 8 मार्च 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और बड़े लाभ प्राप्ति का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आय में वृद्धि और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का प्रबल संकेत है. दोपहर 01:32:15 PM तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको सामाजिक दायरे में मान - सम्मान दिलाएगा. आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में हैं, जो शत्रुओं पर आपकी जीत सुनिश्चित करेंगे.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत का मीठा फल मिलने वाला है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा पदोन्नति या किसी बड़े प्रोजेक्ट के सफल होने का संकेत देता है. यदि आप कंसल्टेंसी, कानून या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष रूप से सफल रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (12:08:48 PM से 12:55:50 PM) का समय महत्वपूर्ण बैठकों के लिए अत्यंत शुभ है. हालांकि, राहु काल (04:56:56 PM से 06:25:09 PM) के दौरान सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन इस सप्ताह के सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है. आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने निवेश से भी लाभ होगा. यमगण्ड (12:32:19 PM से 14:00:31 PM) के दौरान किसी नए निवेश की शुरुआत न करें. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से शाम के समय आपको मित्रों या बड़े भाई - बहनों के सहयोग से धन लाभ होने की संभावना है.

Love (प्रेम): प्रेम संबंधों और सामाजिक जीवन के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा. चंद्रमा का ग्यारहवें भाव में होना दोस्तों के साथ मिलन और मनोरंजन के अवसर पैदा करेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप मिलकर भविष्य की कोई बड़ी योजना बना सकते हैं. यदि आप सिंगल हैं, तो आज किसी सामाजिक समारोह में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है. ध्रुव योग की उपस्थिति आपके रिश्तों में मजबूती और विश्वास बढ़ाएगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे. चंद्रमा की स्थिति मन को शांत और खुश रखेगी. हालांकि, बाहर के खान - पान से बचें, क्योंकि पाचन तंत्र थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस ओर यात्रा टालना ही बेहतर होगा. वसंत ऋतु के कारण सुबह की ताजी हवा का आनंद लें, यह आपको मानसिक शांति देगी.

Lucky Color: पीला (Yellow)

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: आज रविवार के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की संयुक्त उपासना करें. सूर्य देव को जल अर्पित करते समय उसमें पीले फूल और थोड़ा केसर मिलाएं. साथ ही, किसी गरीब बच्चे को गुड़ या मिठाई का दान करें. इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी.

मकर (Capricorn) - 8 मार्च 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में नई ऊंचाइयों को छूने और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके कर्म और कार्यक्षेत्र के लिए अत्यंत शुभ संकेत है. दोपहर 01:32:15 PM तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको पेशेवर मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने और कूटनीति से काम निकालने में मदद करेगा.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आप अपने कौशल और अनुशासन से सबका ध्यान आकर्षित करेंगे. दसवें भाव का चंद्रमा आपको कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी या सम्मान दिला सकता है. यदि आप राजनीति, प्रशासन या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (12:08:48 PM से 12:55:50 PM) का उपयोग महत्वपूर्ण व्यावसायिक डील साइन करने के लिए करें. हालांकि, राहु काल (04:56:56 PM से 06:25:09 PM) के दौरान बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बहस करने से बचें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. आपकी राशि के स्वामी शनि दूसरे भाव (धन भाव) में सूर्य और मंगल के साथ युति कर रहे हैं, जो संचित धन में वृद्धि तो करेंगे लेकिन खर्चे भी साथ लाएंगे. यमगण्ड (12:32:19 PM से 14:00:31 PM) के दौरान कोई बड़ा निवेश न करें. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से शाम के समय आपको अपने करियर से जुड़े किसी पुराने निवेश का लाभ मिल सकता है.

Love (प्रेम): प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज काम की व्यस्तता के कारण आप अपनों को कम समय दे पाएंगे. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो. हालांकि, चंद्रमा की स्थिति पिता या घर के बड़ों के साथ संबंधों में मधुरता लाएगी. यदि आप सिंगल हैं, तो कार्यक्षेत्र में किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है. ध्रुव योग की उपस्थिति आपके पारिवारिक रिश्तों में स्थिरता और मान - सम्मान बढ़ाएगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन काम के बोझ के कारण शाम तक थकान हो सकती है. घुटनों या जोड़ों में हल्की दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए अधिक चलने - फिरने से बचें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए यात्रा करते समय सावधानी बरतें. वसंत ऋतु के अनुसार अपनी डाइट में ताजे फलों को शामिल करें ताकि स्टैमिना बना रहे.

Lucky Color: नेवी ब्लू (Navy Blue)

Lucky Number: 8

विशेष उपाय: आज रविवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं. साथ ही, किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करना आपके लिए उन्नति के द्वार खोलेगा.

कुंभ (Aquarius) - 8 मार्च 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्म - मंथन और भाग्य के सहयोग का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं का स्थान है. आपकी अपनी राशि में सूर्य, बुध, मंगल, शनि और शुक्र की उपस्थिति एक अत्यंत शक्तिशाली योग बना रही है, जो आपको समाज में केंद्र बिंदु बनाएगी, लेकिन साथ ही मानसिक भार भी दे सकती है.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज भाग्य आपका साथ देगा. नौवें भाव का चंद्रमा अटके हुए प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करने में मदद करेगा. यदि आप उच्च शिक्षा, शोध या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, तो आज कोई बड़ी खबर मिल सकती है. अभिजीत मुहूर्त (12:08:48 PM से 12:55:50 PM) का उपयोग किसी भी गुरुतुल्य व्यक्ति से सलाह लेने के लिए करें. हालांकि, राहु काल (04:56:56 PM से 06:25:09 PM) के दौरान अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और किसी भी नए अनुबंध पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक रहेगा. आपकी राशि में स्थित बुध और शुक्र आय के प्रवाह को बनाए रखेंगे, लेकिन शनि और मंगल की उपस्थिति अचानक बड़े खर्चों का संकेत भी दे रही है. यमगण्ड (12:32:19 PM से 14:00:31 PM) के दौरान धन के लेन - देन में अत्यंत सावधानी बरतें. दोपहर 01:32:15 PM तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको शेयर बाजार या तकनीकी निवेश से लाभ दिला सकता है.

Love (प्रेम): प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन दार्शनिक रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा या आध्यात्मिक चर्चा में समय बिता सकते हैं. आपकी राशि में ग्रहों की अधिकता के कारण स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. अविवाहितों के लिए आज किसी लंबी दूरी के मित्र से प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है. ध्रुव योग की उपस्थिति आपके रिश्तों में एक गंभीर और गहरा जुड़ाव पैदा करेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को थोड़ा भारी महसूस कर सकते हैं. आपकी राशि में पांच ग्रहों का गोचर सिरदर्द या मानसिक तनाव दे सकता है. पर्याप्त नींद लें और ध्यान (Meditation) का सहारा लें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए इस ओर यात्रा करते समय सावधानी बरतें. वसंत ऋतु के अनुसार हल्का और सुपाच्य भोजन लें ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे.

Lucky Color: बैंगनी (Purple)

Lucky Number: 11

विशेष उपाय: आज रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' के साथ 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल या जूते का दान करना आपकी राशि में चल रहे भारी ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करेगा.

मीन (Pisces) - 8 मार्च 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्म - चिंतन और सावधानी के साथ आगे बढ़ने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं, जिसे ज्योतिष में थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है. दोपहर 01:32:15 PM तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको गुप्त विद्याओं या रिसर्च के कार्यों में सफलता दिला सकता है. आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में स्थित हैं, जो स्वास्थ्य और गुप्त शत्रुओं के प्रति सचेत रहने की सलाह देते हैं.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. आठवें भाव का चंद्रमा अचानक काम में रुकावटें या अनचाहे बदलाव ला सकता है. सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की गुटबाजी से दूर रहें. यदि आप बीमा, माइनिंग या किसी तकनीकी शोध से जुड़े हैं, तो आज का दिन शोधपूर्ण कार्यों के लिए अच्छा है. अभिजीत मुहूर्त (12:08:48 PM से 12:55:50 PM) का उपयोग केवल अनिवार्य कार्यों के लिए करें. राहु काल (04:56:56 PM से 06:25:09 PM) के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की नींव न रखें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिश्रित रहेगा. बारहवें भाव में ग्रहों का भारी जमावड़ा (सूर्य, मंगल, बुध, शनि, शुक्र) अनपेक्षित खर्चों की ओर इशारा कर रहा है. यमगण्ड (12:32:19 PM से 14:00:31 PM) के दौरान निवेश या बड़े लेनदेन से पूरी तरह बचें. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से कुछ लाभ होने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन बजट का ध्यान रखना अनिवार्य है.

Love (प्रेम): प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज भावनाओं का ज्वार - भाटा रह सकता है. चंद्रमा की आठवें भाव में स्थिति मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती है. पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखें और अपनी बातें स्पष्ट रूप से कहें. पुराने विवादों को कुरेदने से बचें. ध्रुव योग की उपस्थिति शाम के समय आपको मानसिक संबल प्रदान करेगी और परिवार के किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके रिश्तों में सुधार लाएगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के प्रति आज आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. आठवें भाव का चंद्रमा और छठे भाव के बृहस्पति पेट या संक्रमण से संबंधित परेशानी दे सकते हैं. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें. वसंत ऋतु के इस समय में भरपूर पानी पिएं और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं ताकि मानसिक तनाव कम हो सके.

Lucky Color: केसरिया (Saffron)

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: आज रविवार के दिन भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें. साथ ही, किसी जरूरतमंद को दवाइयों या भोजन का दान करें. इससे आपकी बाधाएं दूर होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.