हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kumbh Rashial 8 March 2026: कुंभ राशि करियर में आएगा बड़ा बदलाव, पार्टनर के साथ घूमने का बनेगा प्लान

Aaj Ka Kumbh Rashial 8 March 2026: कुंभ राशि करियर में आएगा बड़ा बदलाव, पार्टनर के साथ घूमने का बनेगा प्लान

Aquarius Horoscope 8 March 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Mar 2026 02:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kumbh Rashifal 8 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे भाग्य, धर्म और सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ेगी. ध्रुव योग के प्रभाव से आपके प्रयासों को स्थिरता और सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. श्री रंगपंचमी का उत्सव और विश्व महिला दिवस का संदेश जीवन में उत्साह, सम्मान और प्रेरणा लेकर आएगा.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला हो सकता है. करियर से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है और कुछ लोग नौकरी बदलने के बारे में भी विचार कर सकते हैं. हालांकि कार्यस्थल पर आपके ज्ञान और कौशल की सराहना हो सकती है, जिससे आत्मविश्वास बना रहेगा. यदि आप अपने काम में लगातार सुधार करते रहेंगे तो भविष्य में अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहने की संभावना है. बिजनेस से जुड़े कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में किसी नई जगह आउटलेट खोलने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 या दोपहर 2:00 से 3:00 के बीच शुरुआत करना शुभ रहेगा. सही योजना और मार्केट की समझ से व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार के साथ आपके संबंध मधुर और सामंजस्यपूर्ण रहेंगे. प्रेम जीवन में संतोष और खुशी का अनुभव होगा. आज आप अपने लवर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं. महिला दिवस के अवसर पर परिवार की महिलाओं के प्रति सम्मान और सहयोग का भाव रिश्तों में और सकारात्मकता लाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है. संतुलित आहार और पर्याप्त पानी का सेवन आपके लिए लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन उत्कृष्ट रहेगा. अपनी प्रतिभा और मेहनत से आप अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 4

उपाय:
श्री रंगपंचमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को गुलाल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद महिला की मदद करें, इससे भाग्य में वृद्धि होगी.

FAQs

1. क्या आज कुंभ राशि के व्यापारियों को लाभ मिलेगा?
हाँ, बिजनेस में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं और नई योजना सफल हो सकती है.

2. कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?
करियर से जुड़ी कुछ चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन कार्यस्थल पर आपके ज्ञान और कौशल की सराहना होगी.

3. आज कुंभ राशि के लिए शुभ रंग और अंक क्या हैं?
आज का शुभ रंग ब्राउन और शुभ अंक 4 है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 08 Mar 2026 02:50 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
और पढ़ें
