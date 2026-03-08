हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMesh Weekly Rashifal 2026: मेष राशि के नौकरी-व्यापार में उन्नति, रिश्तों में खुशियां लेकर आया सप्ताह

Mesh Weekly Rashifal 2026: मेष राशि के नौकरी-व्यापार में उन्नति, रिश्तों में खुशियां लेकर आया सप्ताह

Mesh Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: मेष राशि के लिए 8 से 14 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Mar 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: मेष राशि वालों के लिए 8 से 14 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-

  • वीक स्टार्टिंग शुभता और सफलता लिए है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे. लंबे समय से अटके हुए कुछ काम भी अचानक गति पकड़ सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. बेस्ट फ्रेंड और रिलेटिव का पूरा सहयोग मिलेगा और परिवार के लोगों का सपोर्ट भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. किसी पुराने मित्र से मुलाकात या बातचीत भी आपके लिए खुशी का कारण बन सकती है.
  • नई वस्तुओं को खरीदने की प्लानिंग बनेंगी. घर की जरूरतों से जुड़ी चीजों के साथ-साथ लक्ज़री लाइफ से जुड़ी चीजों के घर में आने से खुशियों का माहौल रहेगा. घर की साज-सज्जा या किसी नई सुविधा को जोड़ने का विचार भी बन सकता है. परिवार के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा.
  • एम्प्लॉयड पर्सन के लिए यह समय बेहद शुभ साबित होने वाला है. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा. मिड वीक कोई बड़ी उपलब्धि उनके खाते में आ सकती है, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. यदि आप जॉब चेंज की सोच रहे थे तो आपको बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा और नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है.
  • बिजनेसमैन को मनचाहा लाभ होगा. इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है और व्यापार से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं. पूर्व में किए गए निवेश का फायदा होगा और कोई पुराना प्रोजेक्ट भी लाभ देने लगेगा. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले में आपको सफलता मिलेगी. आपके विरोधी खुद आपके पास सुलह-समझौते के लिए आएंगे और विवाद सुलझने की संभावना बनेगी.
  • प्रेम संबंध की दृष्टि से आपके लिए समय अनुकूल रहने वाला है. लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे और आपसी समझ भी मजबूत होगी. मैरिड लाइफ सुखमय बना रहेगा. लाइफ पार्टनर के साथ लंबी या छोटी दूरी के पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं, जिससे रिश्ते में ताजगी आएगी. सेहत सामान्य रहेगी, फिर भी खान-पान और दिनचर्या का थोड़ा ध्यान रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

ये भी पढ़ें: Sheetala Ashtami 2026: शीतला अष्टमी कब है, जानिए बासी भोजन का भोग लगने वाले बसोड़ा पर्व की परंपरा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 08 Mar 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Aries Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Mesh Weekly Rashifal 2026: मेष राशि के नौकरी-व्यापार में उन्नति, रिश्तों में खुशियां लेकर आया सप्ताह
Mesh Weekly Rashifal 2026: मेष राशि के नौकरी-व्यापार में उन्नति, रिश्तों में खुशियां लेकर आया सप्ताह
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 8 March 2026: स्वाति नक्षत्र, पंचमी तिथि और तुला के चंद्रमा का असर, पढ़ें मेष से मीन तक राशिफल
Aaj Ka Rashifal 8 March 2026: स्वाति नक्षत्र, पंचमी तिथि और तुला के चंद्रमा का असर, पढ़ें मेष से मीन तक राशिफल
धर्म
Aaj Ka Meen Rashial 8 March 2026: मीन राशि लापरवाही पड़ सकती है भारी! करियर और लव लाइफ के बीच न हों परेशान
Aaj Ka Meen Rashial 8 March 2026: मीन राशि लापरवाही पड़ सकती है भारी! करियर और लव लाइफ के बीच न हों परेशान
धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashial 8 March 2026: कुंभ राशि करियर में आएगा बड़ा बदलाव, पार्टनर के साथ घूमने का बनेगा प्लान
Aaj Ka Kumbh Rashial 8 March 2026: कुंभ राशि करियर में आएगा बड़ा बदलाव, पार्टनर के साथ घूमने का बनेगा प्लान
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
Bharatpur News: ढाई साल बाद जेल से बाहर आया मोनू मानेसर, हाईकोर्ट से मिली जमानत, नासिर-जुनेद हत्याकांड में था बंद
ढाई साल बाद जेल से बाहर आया मोनू मानेसर, हाईकोर्ट से मिली जमानत, नासिर-जुनेद हत्याकांड में था बंद
विश्व
वेनेजुएला और ईरान के बाद अब अमेरिका के निशाने पर कौन सा देश? ट्रंप ने दिया क्लीयर जवाब
वेनेजुएला और ईरान के बाद अब अमेरिका के निशाने पर कौन सा देश? ट्रंप ने दिया क्लीयर जवाब
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' के बाद 'हीर रांझा' में नजर आएंगी सारा अर्जुन? मुकेश छाबड़ा ने बताई सच्चाई
'धुरंधर 2' के बाद 'हीर रांझा' में नजर आएंगी सारा अर्जुन? मुकेश छाबड़ा ने बताई सच्चाई
क्रिकेट
दिग्गज ने ICC पर लगाए पक्षपात के आरोप, बुरी तरह भड़का दिग्गज, जानें पूरा मामला
दिग्गज ने ICC पर लगाए पक्षपात के आरोप, बुरी तरह भड़का दिग्गज, जानें पूरा मामला
विश्व
US Israel Iran War Live: खाड़ी देशों पर हमले के लिए राष्ट्रपति ने मांगी माफी, कुछ ही घंटों बाद ईरान ने फिर दी धमकी, ट्रंप का हैरान करने वाला दावा
Live: खाड़ी देशों पर हमले के लिए राष्ट्रपति ने मांगी माफी, कुछ ही घंटों बाद ईरान ने फिर दी धमकी
लाइफस्टाइल
जीवन की हर चुनौती में चमकती हैं नारी शक्ति, इस महिला दिवस पर भेजें ये प्यार भरे संदेश और कोट्स
जीवन की हर चुनौती में चमकती हैं नारी शक्ति, इस महिला दिवस पर भेजें ये प्यार भरे संदेश और कोट्स
जनरल नॉलेज
China Tuition Ban: इस देश में प्राइवेट ट्यूशन पर है प्रतिबंध, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
इस देश में प्राइवेट ट्यूशन पर है प्रतिबंध, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget