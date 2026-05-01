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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोUPSC या प्राइवेट जॉब? क्या आपकी कुंडली भी देती है करियर के संकेत, ज्योतिषीय विश्लेषण से समझें ग्रहों का खेल

UPSC या प्राइवेट जॉब? क्या आपकी कुंडली भी देती है करियर के संकेत, ज्योतिषीय विश्लेषण से समझें ग्रहों का खेल

Jyotish Shastra: क्या आपकी कुंडली भी देती है करियर के संकेत? जानें लग्न और ग्रहों का वह अद्भुत खेल जो तय करता है आपका भविष्य। UPSC की तैयारी करें या प्राइवेट जॉब में करियर बनाएं? जानें ग्रहों का खेल.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 01 May 2026 06:57 PM (IST)
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  • कुंडली के ग्रह बताते हैं सरकारी या निजी क्षेत्र में सफलता।
  • मजबूत लग्नेश नेतृत्व क्षमता और सटीक निर्णय क्षमता देता है।
  • सूर्य, मंगल, राहु की स्थिति UPSC सफलता के लिए महत्वपूर्ण।
  • अनुकूल ग्रह नहीं तो निजी क्षेत्र या स्वतंत्र करियर चुनें।

Jyotish Shastra: हर युवा का सपना होता है कि वह करियर की ऊंचाइयों को छुए, लेकिन अक्सर कड़ी मेहनत के बाद भी परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारी जन्म कुंडली के ग्रह और भाव यह तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं कि हमें सरकारी सेवा में सफलता मिलेगी या निजी क्षेत्र (Private Sector) में हमारा भविष्य चमकेगा. जरिए, इन ग्रहों के गणित को.

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लग्न और लग्नेश का प्रभाव

ज्योतिष में 'लग्न' को व्यक्ति का आधार माना जाता है. यदि लग्न का स्वामी (लग्नेश) मजबूत स्थिति में हो और उस पर शुभ ग्रहों जैसे गुरु या शुक्र की दृष्टि हो, तो व्यक्ति में नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है. हाल ही में एक विश्लेषण में देखा गया कि कर्क लग्न (Kataka Lagna) की कुंडली में जब लग्नेश का संबंध शुभ भावों से होता है, तो व्यक्ति न केवल सुंदर और प्रभावशाली होता है, बल्कि उसकी निर्णय लेने की क्षमता भी सटीक होती है.

सरकारी नौकरी यूपीएससी (UPSC)

UPSC जैसी कठिन परीक्षाओं के लिए कुंडली में सूर्य, मंगल और राहु की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है. ज्योतिषीय विशेषज्ञों का मानना है कि:

  • सूर्य: यदि सूर्य दशम भाव (कर्म भाव) में मजबूत हो, तो सरकारी पद मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

  • दशमेश की स्थिति: यदि दशम भाव का स्वामी कमजोर है या 'चंद्र भुक्ति' जैसी कठिन दशा चल रही है, तो UPSC जैसी परीक्षाओं में बाधाएं आ सकती हैं. एक उदाहरण में देखा गया कि उच्च शिक्षा और कला विषयों (जैसे राजनीति विज्ञान) में महारत होने के बावजूद, ग्रहों की विशेष दशा के कारण UPSC के बजाय शिक्षा या आयुर्वेद के क्षेत्र में अधिक सफलता के योग बने.

शिक्षा के लिए 'स्थान परिवर्तन' के संकेत

क्या आप जानते हैं कि कुंडली का 12वां भाव आपके घर से दूर जाने का संकेत देता है? यदि चतुर्थेश (चौथे भाव का स्वामी) या पंचमेश (पांचवें भाव का स्वामी) 12वें भाव में स्थित हो, तो छात्र को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए जन्म स्थान छोड़कर दूसरे शहर या विदेश जाना पड़ता है. यह योग अक्सर उन लोगों की कुंडली में मिलता है जो शोध (Research) या उच्च स्तरीय डिग्री प्राप्त करते हैं.

निजी क्षेत्र और करियर का चुनाव

यदि कुंडली में बृहस्पति (गुरु) की स्थिति मजबूत है लेकिन सूर्य सरकारी पद के लिए पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहा, तो ज्योतिष विशेषज्ञ 'प्राइवेट जॉब' या स्वतंत्र करियर (जैसे अध्यापन, परामर्श या हठ योग) की सलाह देते हैं. बृहस्पति ज्ञान और शिक्षण का कारक है, जो निजी क्षेत्र में भी अपार सम्मान और धन दिला सकता है.

निष्कर्ष: ग्रहों के खेल को कैसे समझें?

ज्योतिष शास्त्र यह नहीं कहता कि मेहनत न करें, बल्कि यह आपको सही दिशा दिखाने का एक माध्यम है. यदि आपकी कुंडली में ग्रह प्रतिकूल हैं, तो सही समय पर सही करियर का चुनाव आपको असफलता के तनाव से बचा सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 01 May 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
Career Guidance Astrology UPSC Vs Private Job Lagna Lord

Frequently Asked Questions

सरकारी नौकरी पाने के लिए कुंडली में किन ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण है?

सरकारी नौकरी के लिए सूर्य, मंगल और राहु की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि सूर्य दशम भाव में मजबूत हो तो सरकारी पद मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

शिक्षा के लिए 'स्थान परिवर्तन' का संकेत कुंडली के किस भाव से मिलता है?

कुंडली का 12वां भाव घर से दूर जाने का संकेत देता है। यदि चतुर्थेश या पंचमेश 12वें भाव में हो, तो शिक्षा के लिए स्थान परिवर्तन या विदेश जाना पड़ सकता है।

अगर सूर्य सरकारी नौकरी के लिए पर्याप्त सहयोग न करे तो क्या करें?

यदि सूर्य सरकारी पद के लिए पर्याप्त सहयोग न कर रहा हो, तो ज्योतिष विशेषज्ञ प्राइवेट जॉब या स्वतंत्र करियर जैसे अध्यापन या परामर्श की सलाह देते हैं।

ज्योतिष शास्त्र मेहनत करने से रोकता है क्या?

ज्योतिष शास्त्र मेहनत करने से नहीं रोकता, बल्कि यह सही दिशा दिखाने का एक माध्यम है। प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव में सही करियर चुनना असफलता के तनाव से बचा सकता है।

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