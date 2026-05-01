Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 2 मई को ज्योतिषीय बदलाव, बुधादित्य, मालव्य योग बनेंगे।

वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशियों को विशेष लाभ मिलेगा।

मेष, वृषभ, धनु को स्वास्थ्य, निवेश में सावधानी बरतनी होगी।

विभिन्न राशियों के लिए करियर, वित्त, प्रेम, स्वास्थ्य राशिफल।

Kal ka Rashifal: 2 मई 2026, शनिवार का दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की शुरुआत के साथ कई बड़े ज्योतिषीय बदलाव लेकर आ रहा है. कल पूरे दिन प्रतिपदा तिथि और विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की स्थिति से बुधादित्य, मालव्य, वाशि और सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का लाभ मिलेगा, वहीं कर्क राशि को कानूनी मामलों में और कन्या राशि को करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है.

कल चंद्रमा मध्य रात्रि 12:30 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. शुभ कार्यों के लिए कल दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सर्वश्रेष्ठ है. हालांकि, मेष, वृषभ और धनु राशि वालों को कल स्वास्थ्य और निवेश के मामले में विशेष सावधानी बरतनी होगी. आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं. आज किसी नए कार्य की शुरुआत न करें, अन्यथा कार्यक्षेत्र में नुकसान हो सकता है.

Career: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. Finance: व्यवसाय में समस्याएं उत्पन्न होंगी, निवेश से बचें.

व्यवसाय में समस्याएं उत्पन्न होंगी, निवेश से बचें. Love: परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं.

परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं. Health: स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है.

स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज अत्यधिक परिश्रम वाला दिन रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत के कारण स्वास्थ्य में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है. वाणी पर संयम रखना आज आपके लिए बहुत जरूरी है.

Career: व्यवसाय में अपने साझेदारों (Partners) से सतर्क रहें, धोखा होने की आशंका है.

व्यवसाय में अपने साझेदारों (Partners) से सतर्क रहें, धोखा होने की आशंका है. Finance: व्यापारिक समझौतों में सावधानी बरतें.

व्यापारिक समझौतों में सावधानी बरतें. Love: परिवार के साथ संबंधों को मधुर रखने का प्रयास करें.

परिवार के साथ संबंधों को मधुर रखने का प्रयास करें. Health: अत्यधिक थकान से शारीरिक परेशानी हो सकती है.

अत्यधिक थकान से शारीरिक परेशानी हो सकती है. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन सामान्य रहेगा. आप अत्यधिक कार्य के कारण शारीरिक थकावट और मानसिक चिंता से परेशान रह सकते हैं. परिवार में किसी करीबी की चिंता बनी रहेगी.

Career: व्यापार-व्यवसाय में घाटा लगने की संभावना है, नया कार्य शुरू न करें.

व्यापार-व्यवसाय में घाटा लगने की संभावना है, नया कार्य शुरू न करें. Finance: आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी, बड़े निवेश से बचें.

आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी, बड़े निवेश से बचें. Love: जीवनसाथी के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, विवाद की स्थिति से बचें.

जीवनसाथी के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, विवाद की स्थिति से बचें. Health: मानसिक तनाव और थकावट हावी रह सकती है.

मानसिक तनाव और थकावट हावी रह सकती है. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. किसी विशेष कार्य के सिलसिले में बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं. न्यायालय से जुड़े मामलों में विजय प्राप्त होगी.

Career: व्यापार-व्यवसाय में आय के नए स्रोत बनेंगे.

व्यापार-व्यवसाय में आय के नए स्रोत बनेंगे. Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आय में वृद्धि के योग हैं.

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आय में वृद्धि के योग हैं. Love: परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा, कोई बड़ा पारिवारिक निर्णय ले सकते हैं.

परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा, कोई बड़ा पारिवारिक निर्णय ले सकते हैं. Health: स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

आज आप कुछ परेशानियों में उलझ सकते हैं. व्यवसाय में अपनों से धोखा मिल सकता है. किसी अपरिचित व्यक्ति को बड़ी रकम उधार न दें, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है.

Career: कार्यक्षेत्र में मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

कार्यक्षेत्र में मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. Finance: लेन-देन में सावधानी बरतें, धन हानि के योग हैं.

लेन-देन में सावधानी बरतें, धन हानि के योग हैं. Love: पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में मतभेद हो सकते हैं.

पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में मतभेद हो सकते हैं. Health: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, शारीरिक थकावट रहेगी.

वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, शारीरिक थकावट रहेगी. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन सफल रहेगा. यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. व्यापार में किसी बड़ी मदद से आपको लाभ होगा.

Career: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को शुभ समाचार मिलेगा.

नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को शुभ समाचार मिलेगा. Finance: व्यापारिक मदद से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

व्यापारिक मदद से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. Love: पुराना विवाद खत्म होने से परिवार में शानदार माहौल रहेगा.

पुराना विवाद खत्म होने से परिवार में शानदार माहौल रहेगा. Health: आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें.

आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें. शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

आज कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा न होने से आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं. आर्थिक स्थिति के कारण आपको किसी से मदद मांगनी पड़ सकती है. अपना ख्याल रखें.

Career: व्यवसाय में गिरावट महसूस होगी, धैर्य से काम लें.

व्यवसाय में गिरावट महसूस होगी, धैर्य से काम लें. Finance: आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है.

आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. Love: परिवार का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें.

परिवार का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें. Health: मानसिक तनाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है.

मानसिक तनाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

अत्यधिक भागदौड़ के कारण आप शारीरिक रूप से परेशान हो सकते हैं. किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगी.

Career: व्यापार में आज बड़ा निवेश करने से बचें.

व्यापार में आज बड़ा निवेश करने से बचें. Finance: विशिष्ट व्यक्ति के सहयोग से धन लाभ के योग हैं.

विशिष्ट व्यक्ति के सहयोग से धन लाभ के योग हैं. Love: परिवार को लेकर कोई बड़ी उलझन सामने आ सकती है.

परिवार को लेकर कोई बड़ी उलझन सामने आ सकती है. Health: मौसम के बदलाव के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

मौसम के बदलाव के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, सावधान रहें. आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है. नया कार्य शुरू करने के लिए समय उपयुक्त नहीं है.

Career: मान-सम्मान में गिरावट महसूस हो सकती है, कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें.

मान-सम्मान में गिरावट महसूस हो सकती है, कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें. Finance: आर्थिक नुकसान की संभावना है, निवेश टाल दें.

आर्थिक नुकसान की संभावना है, निवेश टाल दें. Love: संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद का माहौल बन सकता है.

संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद का माहौल बन सकता है. Health: वाहन चलाते समय बहुत सतर्क रहें, दुर्घटना की आशंका है.

वाहन चलाते समय बहुत सतर्क रहें, दुर्घटना की आशंका है. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे. हालांकि, व्यापार-व्यवसाय में कुछ हानि उठानी पड़ सकती है. वाणी पर संयम रखें और वाद-विवाद से दूर रहें.

Career: नया कार्य शुरू करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है.

नया कार्य शुरू करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. Finance: नया वाहन आदि खरीदने से आज बचें.

नया वाहन आदि खरीदने से आज बचें. Love: पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए चुप रहना बेहतर होगा.

पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए चुप रहना बेहतर होगा. Health: सेहत में सुधार होगा.

सेहत में सुधार होगा. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ गिरावट महसूस हो सकती है. मौसम के चलते अपनी सेहत और खान-पान पर नियंत्रण रखें. शेयर मार्केट में बड़ा निवेश न करें.

Career: व्यवसाय में आज कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचें.

व्यवसाय में आज कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचें. Finance: किसी को बड़ी धनराशि उधार न दें, धन अटक सकता है.

किसी को बड़ी धनराशि उधार न दें, धन अटक सकता है. Love: परिवार के साथ समय बिताएं, यात्रा में सावधानी रखें.

परिवार के साथ समय बिताएं, यात्रा में सावधानी रखें. Health: वाहन सावधानी से चलाएं, मौसमी बीमारियों से बचें.

वाहन सावधानी से चलाएं, मौसमी बीमारियों से बचें. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

आज वाहन का प्रयोग बहुत संभाल कर करें, दुर्घटना की आशंका है. व्यापार में शत्रुओं के कारण आपको हानि उठानी पड़ सकती है. आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकती है.

Career: कार्यक्षेत्र में फिलहाल परिवर्तन करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा.

कार्यक्षेत्र में फिलहाल परिवर्तन करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा. Finance: शत्रुओं की वजह से आर्थिक नुकसान हो सकता है.

शत्रुओं की वजह से आर्थिक नुकसान हो सकता है. Love: कठिन समय में परिवार और अपनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

कठिन समय में परिवार और अपनों का पूरा सहयोग मिलेगा. Health: स्वास्थ्य को लेकर आज आप परेशान रह सकते हैं.

स्वास्थ्य को लेकर आज आप परेशान रह सकते हैं. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.