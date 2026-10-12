साप्ताहिक राशिफल 12 से 17 अक्टूबर 2026: अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सतर्क? पढ़ें मेष से मीन का भविष्यफल
साप्ताहिक राशिफल 12 से 17 अक्टूबर 2026: किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सतर्क? पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का करियर, धन और लव लाइफ का पूरा भविष्यफल और अचूक उपाय.
Weekly Horoscope 12 to 17 October 2026: अक्टूबर 2026 का यह नया हफ्ता ग्रहों और नक्षत्रों के बड़े बदलावों के साथ शुरू हो रहा है. करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और सेहत के मामले में यह सप्ताह आपकी राशि के लिए क्या नए अवसर लेकर आया है? किन राशि वालों को अप्रत्याशित धन लाभ होगा और किन्हें लेन-देन में बरतनी होगी विशेष सावधानी?
आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का संपूर्ण साप्ताहिक भविष्यफल.
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मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries)
करियर व व्यापार: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम रखें. व्यापारी वर्ग कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें.
शिक्षा व छात्र: उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सप्ताह का मध्य भाग बेहद अनुकूल रहेगा; मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.
आर्थिक स्थिति: राहु के प्रभाव के चलते निवेश में जोखिम उठाने से बचें. अचानक धन हानि से बचने के लिए अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही धन लगाएं.
पारिवारिक व लव लाइफ: परिवार में स्थान परिवर्तन या मकान बदलने की योजना बन सकती है. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन पार्टनर को समय देना जरूरी है.
स्वास्थ्य: पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा.
लकी अंक: 7 | लकी रंग: पिंक
उपाय: प्रतिदिन "ॐ सोमाय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें.
वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus)
करियर व व्यापार: नौकरीपेशा जातकों को मनचाहे ट्रांसफर या पदोन्नति के योग बन रहे हैं. बिजनेस पार्टनर के साथ लेन-देन में पूरी पारदर्शिता रखें.
शिक्षा व छात्र: आलस्य और कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर पढ़ाई पर फोकस करें; अनुशासन से लक्ष्य आसानी से हासिल होंगे.
आर्थिक स्थिति: किसी करीबी व्यक्ति को उधार देने से बचें, दिया गया धन फंसने की आशंका है. बजट का पूरा ध्यान रखें.
पारिवारिक व लव लाइफ: माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बन सकती है. लव लाइफ में ओवरथिंकिंग से बचें.
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अत्यधिक सोचने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है.
लकी अंक: 6 | लकी रंग: सफेद
उपाय: प्रतिदिन "ॐ भार्गवाय नमः" मंत्र का 33 बार जाप करें.
मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini)
करियर व व्यापार: गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव से नौकरी या कारोबार में अनुकूल बदलाव देखने को मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में संयमित व्यवहार से नई जिम्मेदारियां मिलेंगी.
शिक्षा व छात्र: पढ़ाई से जुड़े कार्यों को अंतिम समय तक न टालें, समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें.
आर्थिक स्थिति: बिना सोचे-समझे किया गया निवेश नुकसानदेह हो सकता है. धन संबंधी फैसलों में घर के बुजुर्गों की सलाह लें.
पारिवारिक व लव लाइफ: परिजनों पर बेवजह शक करने से बचें और सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखें. अविवाहित जातकों के लिए विवाह की बात आगे बढ़ाने का सही समय है.
स्वास्थ्य: भारी वजन उठाने या अत्यधिक वर्कआउट से बचें, मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है.
लकी अंक: 8 | लकी रंग: पर्पल
उपाय: प्रतिदिन "ॐ बुधाय नमः" मंत्र का 41 बार जाप करें.
कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer)
करियर व व्यापार: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का मार्गदर्शन न मिलने से तनाव हो सकता है. धैर्य से काम लें और ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाएं.
शिक्षा व छात्र: उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह बेहतरीन रहेगा. थोड़ी मेहनत से भी शानदार परिणाम और अच्छे अंक हासिल होंगे.
आर्थिक स्थिति: जोखिम भरे निवेश से बचें. आर्थिक नुकसान की आशंका है, इसलिए अनुभवी लोगों के परामर्श के बाद ही पूंजी लगाएं.
पारिवारिक व लव लाइफ: घर के किसी सदस्य के स्थानांतरण या दूर रहने की योजना बन सकती है. दांपत्य जीवन और प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखें.
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे. पुरानी बीमारियों में सुधार देखने को मिलेगा.
लकी अंक: 9 | लकी रंग: पर्ल व्हाइट
उपाय: प्रतिदिन "ॐ सोमाय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें.
सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo)
करियर व व्यापार: समय प्रबंधन सफलता की कुंजी रहेगा. नई व्यावसायिक योजनाओं पर अमल करने से लाभ होगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई जोखिम न लें.
शिक्षा व छात्र: पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. नियमित ध्यान और योग का सहारा लें.
आर्थिक स्थिति: गैरकानूनी या शॉर्टकट से पैसे कमाने के लालच से पूरी तरह दूर रहें. विवेकपूर्ण निर्णय ही वित्तीय सुरक्षा देंगे.
पारिवारिक व लव लाइफ: घर से दूर रहने वाले जातक अकेलापन महसूस कर सकते हैं; परिजनों से संपर्क बनाए रखें. लव लाइफ में शक को जगह न दें.
स्वास्थ्य: अकेलेपन और तनाव से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.
लकी अंक: 4 | लकी रंग: नारंगी
उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और "ॐ भास्कराय नमः" का 19 बार जाप करें.
कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo)
करियर व व्यापार: व्यापारियों के लिए सप्ताह शानदार रहेगा और अच्छा मुनाफा मिलेगा. सौदों में मोलभाव करते समय जल्दबाजी न करें. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा.
शिक्षा व छात्र: पढ़ाई को लेकर अतिरिक्त मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. टाइम-टेबल बनाकर छोटे-छोटे ब्रेक के साथ पढ़ाई करें.
आर्थिक स्थिति: बड़े धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं. निवेश के मामलों में किसी करीबी की मदद ले सकते हैं.
पारिवारिक व लव लाइफ: परिवार में सुख-शांति रहेगी और स्वादिष्ट पकवानों का आनंद मिलेगा. पार्टनर के साथ निकटता और रोमांस बढ़ेगा.
स्वास्थ्य: बाहर के खान-पान से परहेज करें. रोजाना 30 मिनट की वॉक पाचन और ऊर्जा के लिए फायदेमंद रहेगी.
लकी अंक: 3 | लकी रंग: पिंक
उपाय: प्रतिदिन "ॐ नमो नारायण" मंत्र का 27 बार जाप करें.
तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra)
करियर व व्यापार: भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. समझदारी और सही रणनीति से बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे. दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी.
शिक्षा व छात्र: सेहत में लापरवाही से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, इसलिए संतुलित खानपान और पर्याप्त नींद का ध्यान रखें.
आर्थिक स्थिति: अतिरिक्त धन कमाने के कई रास्ते खुलेंगे. वित्तीय मामलों में अनुशासन और सही प्लानिंग लाभ दिलाएगी.
पारिवारिक व लव लाइफ: घर में मेहमानों के आने से उत्सव जैसा माहौल रहेगा. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से मान-सम्मान बढ़ेगा. लव लाइफ सुखद रहेगी.
स्वास्थ्य: ऊर्जा और कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी. पुरानी थकान से राहत मिलेगी.
लकी अंक: 4 | लकी रंग: हल्का पीला
उपाय: शुक्रवार के दिन बुजुर्ग महिलाओं को आवश्यक वस्तुओं या भोजन का दान करें.
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio)
करियर व व्यापार: भाग्य भाव में गुरु की स्थिति से करियर की बाधाएं दूर होंगी. व्यापारियों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे. नौकरी में कार्यकुशलता की तारीफ होगी.
शिक्षा व छात्र: विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा. धैर्य और एकाग्रता से शैक्षणिक लक्ष्य आसानी से प्राप्त होंगे.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक अवसर भरपूर मिलेंगे, लेकिन किसी बड़े निवेश से पहले सभी नियम-शर्तें अच्छी तरह जांच लें.
पारिवारिक व लव लाइफ: घर में मांगलिक चर्चा और मेहमानों के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा. अविवाहितों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.
स्वास्थ्य: शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहद अनुकूल रहेगा. नियमित व्यायाम से फिटनेस बनाए रखें.
लकी अंक: 7 | लकी रंग: नारंगी
उपाय: शुक्रवार के दिन वृद्ध महिलाओं को वस्त्र या भोजन दान करें.
धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius)
करियर व व्यापार: पार्टनरशिप के बिजनेस में बड़ा आर्थिक लाभ होगा. तकनीकी और सोशल नेटवर्किंग के सही इस्तेमाल से कारोबार का विस्तार होगा.
शिक्षा व छात्र: प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय उत्तम है; मनचाहे संस्थान में दाखिला मिल सकता है.
आर्थिक स्थिति: धन चोरी होने या गुम होने की आशंका है, इसलिए नकदी व कीमती सामान को सुरक्षित रखें और सतर्क रहें.
पारिवारिक व लव लाइफ: बच्चों की किसी बड़ी उपलब्धि या सम्मान से परिवार का मान बढ़ेगा. व्यस्तता के बावजूद पार्टनर के लिए समय निकालें.
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें; सड़क पर जल्दबाजी या लापरवाही से दुर्घटना की आशंका है.
लकी अंक: 3 | लकी रंग: चॉकलेट
उपाय: प्रतिदिन "ॐ बृहस्पतये नमः" का 21 बार जाप करें और गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें.
मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn)
करियर व व्यापार: नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए अनुकूल समय है. नौकरीपेशा जातकों की आय में वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं.
शिक्षा व छात्र: विदेश जाकर उच्च शिक्षा पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के प्रयास सफल होंगे; अच्छे संस्थान से बुलावा आ सकता है.
आर्थिक स्थिति: छोटे निवेशों से निरंतर लाभ प्राप्त होगा. फिजूलखर्ची से बचें और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन रखें.
पारिवारिक व लव लाइफ: मन में किसी बात को लेकर आंतरिक घुटन या तनाव रह सकता है; परिजनों से बात साझा करें. लव लाइफ में ईगो को आड़े न आने दें.
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों में खुद से दवा लेने से बचें और डॉक्टर की सलाह से ही उपचार करें.
लकी अंक: 8 | लकी रंग: नीला
उपाय: प्रतिदिन "ॐ शनैश्चराय नमः" मंत्र का 44 बार जाप करें.
कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius)
करियर व व्यापार: कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा. विरोधी भी आपके काम की तारीफ करेंगे. बेहतर प्रदर्शन से पदोन्नति या बड़ी जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.
शिक्षा व छात्र: पढ़ाई में लापरवाही से शिक्षकों या अभिभावकों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है; एकाग्रता बनाए रखें.
आर्थिक स्थिति: धन लाभ के प्रबल योग हैं, लेकिन इस हफ्ते किसी को उधार देने या लेने से बचें.
पारिवारिक व लव लाइफ: रिश्तेदारों से चल रहा संपत्ति विवाद सुलझने की ओर बढ़ेगा. परिजनों के साथ धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है. बच्चों पर बेवजह गुस्सा न करें.
स्वास्थ्य: जीवन की व्यस्तता से सिरदर्द या चिड़चिड़ापन हो सकता है; पर्याप्त आराम लें.
लकी अंक: 7 | लकी रंग: मैजेंटा
उपाय: शनिवार के दिन दिव्यांगों को भोजन कराएं और सहायता करें.
मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces)
करियर व व्यापार: पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को बुजुर्गों के सहयोग से बड़ा फायदा होगा. नए ग्राहक और नए व्यावसायिक संपर्क बनेंगे.
शिक्षा व छात्र: विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के लिए नए अवसर खुलेंगे. सुबह के समय अध्ययन करने से याददाश्त बेहतर होगी.
आर्थिक स्थिति: धन लाभ की स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन मनोरंजन और फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं ताकि बजट न बिगड़े.
पारिवारिक व लव लाइफ: बच्चों के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव दूर होगा. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से आपसी समझ और गहराई बढ़ेगी.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य शानदार रहेगा; पुरानी शारीरिक बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और ताजगी महसूस होगी.
लकी अंक: 2 | लकी रंग: लेमन यलो
उपाय: गुरुवार के दिन जरूरतमंद ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराएं.
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