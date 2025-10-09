Surya Gochar October 2025: सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है. इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन 8 दिनों बाद होने वाला है. सूर्य 17 अक्टूबर को दोपहर 1 बजकर 53 मिनट पर तुला राशि में गोचर करेंगे. यह गोचर 16 नवंबर को दोपहर 1 बजकर 44 मिनट तक रहेगा.

सूर्य का तुला में गोचर करने से 3 राशियों के लोगों के जीवन में लाभ होगा. इन जातकों की किस्मत में बड़ा बदलाव आएगा, जिससे इनको लगेगा की इनकी लॉटरी लग गई हो. इस दौरान यह अपने दुश्मनों पर जीत प्राप्त कर पाएंगे, जिस भी कार्य को करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और सभी इच्छाएं भी पूरी होंगी.

चलिए जानते हैं किन राशियों पर पड़ेगा इसका सकारात्मक असर.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के छठे भाव में सूर्य गोचर कर रहा है. इस गोचर के दौरान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा. जैसे किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने में सफलता मिलेगी. दुश्मनों को हरा पाएंगे और स्वास्थ्य में आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी.

अदालत में चल रहे मामलों में आपके पक्ष में निर्णय आएगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी. इस गोचर से आपको सफलता प्राप्त होगी.

सिंह राशि

सूर्य सिंह राशि का स्वामी ग्रह है और यह इसके तृतीय भाव में गोचर करेगा. यह समय आपको आत्म-चिंतन और अपने पराक्रम को पहचाने का मौका देगा. भाइयों के साथ संबंध गंभीर हो सकते हैं, बातचीत के वक्त अहंकार न दिखाए.

लेखन, मीडिया और संचार से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभदायक रहेगा. छोटी यात्राएं शुभ रहेंगी

धनु राशि

धनु राशि के ग्यारहवें भाव में सूर्य गोचर करेगा. यह गोचर इच्छाओं की पूर्ति के साथ, मित्रों और सामाजिक संबंधों से भी जुड़ा है. सूर्य का यह गोचर इस राशि के जातकों की सारी इच्छाएं पूरी करेगा.

अपने पुराने दोस्तों से दुबारा संपर्क होगा और साथ भी मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है.

