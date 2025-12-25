बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग

राजस्थान में चर्चित आईएएस अफसर और बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. छात्राओं के धरने में रील स्टार बताए जाने पर छात्रों को हिरासत में लेकर थाने भिजवाए जाने के मामले में उनकी परेशानी बढ़ सकती है. बाड़मेर जैसलमेर सीट के कांग्रेस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए टीना डाबी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

उन्होंने इस मामले में सीएम भजनलाल शर्मा को लेटर भेज कर उनसे इस मामले में दखल देने की अपील की है. सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल का कहना है कि बच्चियों की समस्याओं को सुनकर उसका निदान करने के बजाय उन्हें थाने भिजवाए जाने का मामला बेहद गंभीर है.

कलेक्टर टीना डाबी ग्राउंड पर कोई काम नहीं करती हैं-बेनीवाल

उन्होंने कहा, ''यह निंदनीय घटना है. कलेक्टर टीना डाबी ग्राउंड पर कोई काम नहीं करती हैं और कार्यक्रमों में पहुंचकर वहां सिर्फ रील बनाती हुई दिखाई देती हैं. बच्चियों ने कोई भी गलत बात नहीं कही थी. उन्होंने हकीकत बोला था. कलेक्टर टीना डाबी का रवैया जनप्रतिनिधियों के साथ भी ठीक नहीं रहता है. वह जनप्रतिनिधियों के काम भी नहीं करती हैं.''

'मीटिंग में सवालों का कोई जवाब भी नहीं देतीं टीना डाबी'

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''टीना डाबी मीटिंग में सवालों का कोई जवाब भी नहीं देती हैं. इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए. हमने सीएम भजनलाल शर्मा को इस बारे में लेटर भेज दिया है. जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे.''

एसपी पहले ही जता चुके खेद

बता दें कि आईएएस अफसर टीना डाबी को रील स्टार बताए जाने पर पुलिस द्वारा कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर थाने पर बिठाए जाने का मामला काफी गरमाया हुआ है. इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर जिले के एसपी पहले ही खेद जता चुके हैं.