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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरSurya Grahan 2026: मंगल ने बदला नक्षत्र, आर्द्रा में प्रवेश से 3 राशियों को लाभ

Surya Grahan 2026: मंगल ने बदला नक्षत्र, आर्द्रा में प्रवेश से 3 राशियों को लाभ

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के बीच मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश बड़ा बदलाव ला सकता है. कन्या, तुला और मीन राशि के लिए करियर में नए अवसर और तरक्की के संकेत हैं.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 08 Aug 2026 03:56 PM (IST)
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Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को साल का महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. इसी दौरान ग्रहों के सेनापति माने जाने वाले मंगल का राहु के स्वामित्व(ownership) वाले आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश भी ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जा रहा है.

ग्रहण और मंगल की यह स्थिति जहां कुछ राशियों के लिए मानसिक तनाव, जल्दबाजी और विवाद की स्थिति पैदा कर सकती है, वहीं कुछ जातकों के लिए यही समय करियर, पराक्रम और नए अवसरों के दरवाजे खोल सकता है.

ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि, तकनीक और निर्णय लेने की क्षमता का कारण माना जाता है. वहीं आर्द्रा नक्षत्र का संबंध राहु से माना जाता है. ऐसे में मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश व्यक्ति की ऊर्जा को अधिक तीव्र बनाने वाला माना जाता है. इसका असर सकारात्मक या चुनौतीपूर्ण किस रूप में सामने आएगा, यह लोगों की राशि, कुंडली में मंगल की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है.

सूर्य ग्रहण और मंगल के नक्षत्र परिवर्तन से क्यों बन रहा है खास संयोग?

12 अगस्त का सूर्य ग्रहण 2026 अपने आप में खगोलीय घटना है, जबकि ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहण के समय ग्रहों की स्थिति को विशेष महत्व दिया जाता है. इसी अवधि में मंगल का आर्द्रा नक्षत्र से जुड़ना वातावरण में बेचैनी, तेज निर्णय और प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति बढ़ाने वाला माना जा सकता है.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मंगल जब राहु के नक्षत्र में आता है तो व्यक्ति के भीतर कुछ बड़ा करने की इच्छा और जोखिम लेने की प्रवृत्ति तेज हो सकती है. अगर इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जाए तो पराक्रम और सफलता मिल सकती है, लेकिन जल्दबाजी या क्रोध में लिया गया फैसला परेशानी भी खड़ी कर सकता है.

यही वजह है कि इस अवधि में मंगल गोचर 2026, सूर्य ग्रहण 2026, आर्द्रा नक्षत्र और राशि अनुसार ग्रहों के प्रभाव को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है.

बढ़ सकता है मानसिक दबाव और बेचैनी:

मंगल की उग्र ऊर्जा और राहु के नक्षत्र का प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टि से मन में अस्थिरता बढ़ाने वाला माना जाता है. ऐसे में कुछ लोगों को छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है. काम का दबाव बढ़ सकता है और किसी निर्णय को तुरंत लेने की इच्छा हो सकती है.

विशेष रूप से नौकरी और कारोबार से जुड़े लोगों को इस दौरान अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है. ऑफिस में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ के साथ बहस करने के बजाय परिस्थितियों को समझकर प्रतिक्रिया देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

पैसों के मामले में भी जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. ज्योतिषीय सलाह के अनुसार इस समय बिना पूरी जानकारी के बड़े निवेश, सट्टा या जोखिम भरे आर्थिक फैसले लेने से बचना बेहतर माना जाता है.

इन 3 राशियों के लिए खुल सकते हैं नए अवसर:

अब बात उन राशियों की, जिनके लिए यह ग्रह स्थिति सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकती है. ज्योतिषीय आकलन के अनुसार कन्या, तुला और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय पराक्रम, करियर और नए अवसरों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है.

कन्या राशि: मेहनत का मिल सकता है परिणाम

कन्या राशि के लोगों के लिए यह समय लंबे समय से अटके कामों को गति देने वाला हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति और सूझबूझ लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है.

जो लोग नौकरी बदलने या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अवसर मिल सकते हैं. हालांकि सफलता के लिए जल्दबाजी के बजाय पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ना जरूरी होगा.

तुला राशि: करियर में बन सकते हैं नए रास्ते

तुला राशि वालों के लिए मंगल की यह स्थिति पेशेवर जीवन में सक्रियता बढ़ाने वाली मानी जा रही है. काम को लेकर नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आपकी नेतृत्व क्षमता सामने आ सकती है.

बिजनेस करने वाले लोगों को भी नए प्रोजेक्ट, क्लाइंट या काम से जुड़े अवसर मिल सकते हैं. अगर किसी पुराने मामले को लेकर लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी प्रगति की उम्मीद की जा सकती है.

मीन राशि: पराक्रम से बदल सकती है स्थिति

मीन राशि के लोगों के लिए यह समय अपने आत्मविश्वास और पराक्रम का इस्तेमाल करने का हो सकता है. जो काम पहले मुश्किल लग रहा था, उसे पूरा करने का रास्ता मिल सकता है.

करियर में बदलाव की सोच रहे लोगों के लिए नए विकल्प सामने आ सकते हैं. यश और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है. हालांकि किसी भी अवसर को स्वीकार करने से पहले उससे जुड़े फायदे और जोखिम दोनों को समझना जरूरी होगा.

किन बातों का रखना होगा ध्यान?

इस अवधि में सभी राशि के लोगों के लिए कुछ सामान्य सावधानियां उपयोगी रह सकती हैं. सबसे पहली बात है गुस्से में कोई बड़ा फैसला न लेना. मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए नियमित दिनचर्या, अनुशासन और काम पर फोकस बनाए रखना बेहतर रहेगा.

दूसरी महत्वपूर्ण बात आर्थिक फैसलों से जुड़ी है. किसी आकर्षक ऑफर या जल्दी मुनाफे के लालच में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें.

तीसरी बात रिश्तों से जुड़ी है. घर या ऑफिस में बहस की स्थिति बने तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय लेकर जवाब देना बेहतर रहेगा.

ग्रहों की यह स्थिति क्या संकेत देती है?

ज्योतिषीय दृष्टि से हर ग्रह परिवर्तन केवल चुनौती का संकेत नहीं होता. कई बार कठिन दिखने वाली ग्रह स्थिति व्यक्ति को अपनी क्षमता पहचानने और पुराने ढर्रे से बाहर निकलने का अवसर भी देती है.

मंगल ऊर्जा देता है और आर्द्रा नक्षत्र को परिवर्तन से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में यह समय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो लंबे समय से किसी बदलाव की तैयारी कर रहे हैं. फर्क सिर्फ इतना होगा कि यह ऊर्जा किस दिशा में इस्तेमाल की जाती है.

कन्या, तुला और मीन राशि के लोगों के लिए यही पराक्रम आगे बढ़ने का माध्यम बन सकता है, जबकि अन्य राशियों को इस दौरान संयम, धैर्य और सोच-समझकर फैसले लेने पर अधिक जोर देना चाहिए.

FAQs 

1. सूर्य ग्रहण के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
सूर्य ग्रहण के दौरान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंत्र जाप और ध्यान किया जाता है. वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण देखने के लिए प्रमाणित सोलर फिल्टर वाले चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए.

2. आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है?
वैदिक ज्योतिष में आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु माना जाता है. इसका प्रतीक आंसू की बूंद है और इसे परिवर्तन तथा तीव्र अनुभवों से जोड़ा जाता है.

3. क्या सूर्य ग्रहण हर राशि को प्रभावित करता है?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव अलग-अलग राशियों पर अलग हो सकता है. वास्तविक प्रभाव जानने के लिए पूरी जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति देखी जाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 08 Aug 2026 01:25 PM (IST)
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