Shukra Margi 2026: शुक्र आज मार्गी हुए, फिर शादी के लिए देवउठनी तक इंतजार क्यों?

Shukra Margi 2026: शुक्र 14 नवंबर को सीधी चाल चलने लगे हैं. लेकिन विवाह का मुहूर्त केवल एक ग्रह की चाल से तय नहीं होता. चातुर्मास, गुरु-शुक्र की स्थिति और पंचांग के दूसरे नियम भी देखे जाते हैं.

घर में शादी की तैयारी हो तो नवंबर की हर शुभ तारीख पर नजर रहती है. ऐसे में आज शुक्र के मार्गी होने की खबर से सवाल उठ सकता है कि क्या अब विवाह के लिए इंतजार खत्म हो गया? जवाब है-केवल शुक्र की चाल बदलने से शादी का मुहूर्त नहीं खुल जाता. इसकी वजह चातुर्मास की परंपरा और विवाह मुहूर्त के अलग नियम हैं.

पंचांग के अनुसार शुक्र शनिवार, 14 नवंबर 2026 की सुबह 5:57 बजे मार्गी हुए हैं. उन्होंने 3 अक्टूबर को वक्री चाल शुरू की थी. यहां मार्गी होने का मतलब पृथ्वी से देखने पर ग्रह का राशिचक्र में फिर आगे बढ़ता दिखाई देना है. ग्रह वास्तव में अपनी कक्षा में उलटा चलकर वापस नहीं लौटता.

शुक्र मार्गी हुए, लेकिन चातुर्मास अभी बाकी

हिंदू परंपरा में चातुर्मास के दौरान विवाह जैसे मांगलिक काम सामान्यतः नहीं किए जाते. मान्यता है कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से योगनिद्रा में रहते हैं और देवउठनी एकादशी पर जागते हैं.

इस साल नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार देवउठनी एकादशी 20 नवंबर, शुक्रवार को है. इसी दिन चातुर्मास का समापन दर्शाया गया है. इसलिए 14 नवंबर को शुक्र के मार्गी होने और विवाह का पारंपरिक मौसम शुरू होने को एक बात नहीं समझना चाहिए.

मार्गी होना और शुक्र उदय होना अलग बातें

शादी की तारीख देखते समय अक्सर शुक्र के मार्गी होने और शुक्र तारा उदय होने में भ्रम हो जाता है. वक्री या मार्गी ग्रह की दिखाई देने वाली गति से जुड़ा है. अस्त होना सूर्य के अधिक निकट होने के कारण ग्रह की दृश्यता और उसकी ज्योतिषीय स्थिति से संबंधित है.

विवाह मुहूर्त की परंपरागत गणना में गुरु और शुक्र के अस्त होने का विचार किया जाता है. इसलिए शुक्र मार्गी हो गए, अब विवाह की सभी बाधाएं हट गईं कहना सही नहीं है.

क्या 20 नवंबर को ही शादी कर सकते हैं?

देवउठनी से विवाह का मौसम जुड़ा होने का अर्थ यह नहीं कि उस दिन हर स्थान और हर समय विवाह का शुद्ध मुहूर्त मिलेगा. तारीख चुनते समय तिथि, नक्षत्र, लग्न और अन्य दोष देखे जाते हैं. स्थानीय पंचांग तथा परिवार की परंपरा के अनुसार अंतर भी हो सकता है.

शादी तय कर रहे परिवारों के लिए जरूरी बात यही है: शुक्र की सीधी चाल की खबर देखकर तारीख पक्की न करें. अपने शहर और प्रस्तावित समय का विवाह मुहूर्त जांचें. देवउठनी की तारीख और आपके विवाह का शुभ समय अलग हो सकते हैं.

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