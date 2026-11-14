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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरShukra Margi 2026: शुक्र आज मार्गी हुए, फिर शादी के लिए देवउठनी तक इंतजार क्यों?

Shukra Margi 2026: शुक्र आज मार्गी हुए, फिर शादी के लिए देवउठनी तक इंतजार क्यों?

Shukra Margi 2026: आज शुक्र 14 नवंबर 2026 को मार्गी हुए, लेकिन विवाह के लिए देवउठनी का इंतजार क्यों? जानें चातुर्मास, शुक्र उदय और शादी के मुहूर्त में अंतर.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 14 Nov 2026 07:45 PM (IST)
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Shukra Margi 2026: शुक्र 14 नवंबर को सीधी चाल चलने लगे हैं. लेकिन विवाह का मुहूर्त केवल एक ग्रह की चाल से तय नहीं होता. चातुर्मास, गुरु-शुक्र की स्थिति और पंचांग के दूसरे नियम भी देखे जाते हैं.

घर में शादी की तैयारी हो तो नवंबर की हर शुभ तारीख पर नजर रहती है. ऐसे में आज शुक्र के मार्गी होने की खबर से सवाल उठ सकता है कि क्या अब विवाह के लिए इंतजार खत्म हो गया? जवाब है-केवल शुक्र की चाल बदलने से शादी का मुहूर्त नहीं खुल जाता. इसकी वजह चातुर्मास की परंपरा और विवाह मुहूर्त के अलग नियम हैं.

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पंचांग के अनुसार शुक्र शनिवार, 14 नवंबर 2026 की सुबह 5:57 बजे मार्गी हुए हैं. उन्होंने 3 अक्टूबर को वक्री चाल शुरू की थी. यहां मार्गी होने का मतलब पृथ्वी से देखने पर ग्रह का राशिचक्र में फिर आगे बढ़ता दिखाई देना है. ग्रह वास्तव में अपनी कक्षा में उलटा चलकर वापस नहीं लौटता.

शुक्र मार्गी हुए, लेकिन चातुर्मास अभी बाकी

हिंदू परंपरा में चातुर्मास के दौरान विवाह जैसे मांगलिक काम सामान्यतः नहीं किए जाते. मान्यता है कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से योगनिद्रा में रहते हैं और देवउठनी एकादशी पर जागते हैं.

इस साल नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार देवउठनी एकादशी 20 नवंबर, शुक्रवार को है. इसी दिन चातुर्मास का समापन दर्शाया गया है. इसलिए 14 नवंबर को शुक्र के मार्गी होने और विवाह का पारंपरिक मौसम शुरू होने को एक बात नहीं समझना चाहिए.

मार्गी होना और शुक्र उदय होना अलग बातें

शादी की तारीख देखते समय अक्सर शुक्र के मार्गी होने और शुक्र तारा उदय होने में भ्रम हो जाता है. वक्री या मार्गी ग्रह की दिखाई देने वाली गति से जुड़ा है. अस्त होना सूर्य के अधिक निकट होने के कारण ग्रह की दृश्यता और उसकी ज्योतिषीय स्थिति से संबंधित है.

विवाह मुहूर्त की परंपरागत गणना में गुरु और शुक्र के अस्त होने का विचार किया जाता है. इसलिए शुक्र मार्गी हो गए, अब विवाह की सभी बाधाएं हट गईं कहना सही नहीं है.

क्या 20 नवंबर को ही शादी कर सकते हैं?

देवउठनी से विवाह का मौसम जुड़ा होने का अर्थ यह नहीं कि उस दिन हर स्थान और हर समय विवाह का शुद्ध मुहूर्त मिलेगा. तारीख चुनते समय तिथि, नक्षत्र, लग्न और अन्य दोष देखे जाते हैं. स्थानीय पंचांग तथा परिवार की परंपरा के अनुसार अंतर भी हो सकता है.

शादी तय कर रहे परिवारों के लिए जरूरी बात यही है: शुक्र की सीधी चाल की खबर देखकर तारीख पक्की न करें. अपने शहर और प्रस्तावित समय का विवाह मुहूर्त जांचें. देवउठनी की तारीख और आपके विवाह का शुभ समय अलग हो सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 14 Nov 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Transit 2026 Dev Uthani Ekadashi 2026 Chhath Puja 2026 Shukra Margi 2026
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