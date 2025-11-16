Shani Transit 2026: 2026 में शनि का प्रकोप! इन 5 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, हो जाएं सावधान
Shani Transit 2026: 2026 में शनि मीन में रहकर कुछ राशियों पर कठिन प्रभाव डालेंगे. जानें इन पांच राशियों को करियर, स्वास्थ्य और संबंधों में चुनौतियों के संकेत मिलेंगे, समय रहते सतर्क रहकर निर्णय लें.
Shani Transit 2026: साल 2026 में शनि मीन राशि में रहकर अपनी चाल बदलेंगे. इस दौरान शनि मार्गी, वक्री और अस्त-उदय की महत्वपूर्ण अवस्थाओं से गुजरेंगे.
7 मार्च से 13 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे और फिर 13 अप्रैल को उदय होंगे. 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि वक्री रहेंगे. यह बदलाव कई राशियों पर सीधा असर डालेगा. खासकर उन जातकों पर जिनकी साढ़ेसाती और ढैय्या चल रही है.
साल 2026 में लगभग 30 साल बाद मीन राशि में शनि और बुध की युति बनेगी. शनि कर्म का और बुध व्यापार का ग्रह माना जाता है.
यह योग कुछ लोगों के लिए कठिनाइयां बढ़ा सकता है, जबकि कुछ के लिए बड़े बदलाव लेकर आ सकता है. ऐसे लोगों को पूरे साल सावधानी की जरूरत होगी. आइए जानते हैं इनके बारे में -
- मेष राशि : मेष राशि पर शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी. साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू रहेगा. कामों में रुकावट, मानसिक दबाव और निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है. इस जातक वाले लोग शनिवार को सरसों के तेल में चेहरा देखकर तेल दान करें. पीपल के नीचे दिया जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. काले तिल और काले वस्त्र का दान करें.
- मीन राशि : मीन राशि वाले शनि की साढ़ेसाती के दूसरे चरण में रहेंगे. राहु दूसरे भाव में होने से पैसा आते ही खर्च हो सकता है. मंगल नीच होने पर तनाव और कार्यों में देरी बढ़ेगी. हालांकि धार्मिक गतिविधियों में मन ज्यादा लगेगा. इस राशि के लोग रोज भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर हल्दी वाला जल ॐ नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए चढ़ाएं.
- कुंभ राशि : कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का आखिरी और सबसे कठिन चरण रहेगा. राहु भी आपकी राशि में रहेगा, जिससे सेहत, मानसिक तनाव और कामकाज में रुकावटें बढ़ सकती हैं. परिवार में शुभ काम के संकेत रहेंगे, लेकिन उलझनें भी बढ़ेंगी. इस राशि के लोग शनि मंदिर में लड्डू और नारियल अर्पित करें.
- धनु राशि : धनु राशि पर शनि की ढैय्या प्रभावी होगी. खर्च बढ़ेंगे और मानसिक तनाव काफी रहेगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन इससे आर्थिक भार भी महसूस होगा. इस राशि के लोग हर गुरुवार को व्रत करें और पुखराज रत्न किसी अनुभवी ज्योतिष से सलाह लेकर पहनें.
- सिंह राशि : सिंह राशि पर भी ढैय्या का प्रभाव रहेगा. सिर, पेट और कान से जुड़ी तकलीफें बढ़ सकती हैं. आय कम और खर्च अधिक रहेंगे. हालांकि बीच में कमाई के कई अवसर भी मिलेंगे. इस राशि के लोग लोहे की कटोरी में चेहरा देखकर शनिवार को शनि मंत्र बोलते हुए तेल अर्पित करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
