Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 14 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 14 नवंबर 2025

आज का दिन आत्मविश्वास से भरा है. आपके निर्णय टीम या परिवार दोनों पर प्रभाव डालेंगे. नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा. बस अति-अहंकार से बचें, विनम्रता आपकी असली शक्ति बनेगी.

Career/Business: नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के संकेत. टीम आपके विचारों का अनुसरण करेगी.

Love Life: साथी आपकी सच्चाई से प्रभावित होंगे.

Education: मैनेजमेंट, मीडिया और प्रशासन से जुड़े छात्रों के लिए शुभ दिन.

Health: रक्तचाप और हृदय से जुड़ी सावधानी रखें.

Finance: आय में वृद्धि, पर निवेश सोच-समझकर करें.

Lucky Color: Gold. Lucky Number: 1

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें, लाल पुष्प चढ़ाएं.

कन्या (Virgo) राशिफल, 14 नवंबर 2025

सिंह चंद्र आपकी एकाग्रता और विश्लेषण शक्ति को तेज़ कर रहा है. आज आप किसी चुनौती को बुद्धिमत्ता से सुलझा सकते हैं. धन का आगमन हो सकता है, लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आज प्राप्त होती दिख रही है, दान पुण्य के कामों में भी रुचि लेंगे.

Career/Business: ऑडिट, एनालिसिस या रिसर्च कार्य में सफलता. वरिष्ठ अधिकारी आपकी सटीकता की सराहना करेंगे.

Love Life: संवाद में भावनाएं स्पष्ट रखें, पुराने मतभेद समाप्त होंगे.

Education: गणित, विज्ञान और भाषा विषयों के छात्रों के लिए प्रगति.

Health: नींद और पाचन संबंधी ध्यान रखें.

Finance: धीरे-धीरे स्थिरता आएगी; जल्दबाज़ी में निर्णय न लें.

Lucky Color: Green. Lucky Number: 7

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, मोदक का भोग लगाएं.

तुला (Libra) राशिफल, 14 नवंबर 2025

आपका धैर्य और विवेक आज सबका मन जीतेगा. कार्यक्षेत्र में निर्णायक बातचीत हो सकती है. कोई पुराना मतभेद सुलझेगा. संबंधों में सुधार की कोशिशें रंग लाएंगी. किसी समारोह में शामिल होने की स्थिति बन सकती है, संतान को लेकर चिंता हो सकती है.

Career/Business: डिजाइन, पब्लिक रिलेशन और लॉ क्षेत्र में सफलता.

Love Life: प्रियजन के साथ भरोसे का रिश्ता मजबूत होगा.

Education: कला, संगीत या फैशन डिज़ाइन छात्रों को पहचान मिलेगी.

Health: मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करें.

Finance: साझेदारी से लाभ, नया प्रोजेक्ट शुरू करने का शुभ समय.

Lucky Color: Blue. Lucky Number: 6

उपाय: श्रीकृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करें.

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 14 नवंबर 2025

आपकी दृष्टि आज बेहद पैनी है. किसी जटिल परिस्थिति में आपकी योजना परिणाम दिलाएगी. आज का दिन आत्ममंथन और गुप्त योजनाओं के लिए उपयुक्त है.

Career/Business: रणनीतिक पदों या क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में सफलता.

Love Life: पुराने संबंधों में स्पष्टता लाएं; नयी शुरुआत का संकेत.

Education: साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग और शोध छात्रों के लिए उपलब्धि का दिन.

Health: तनाव घटेगा, नींद सुधरेगी.

Finance: टैक्स या कर्ज संबंधी मामलों में राहत.

Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8

उपाय: शनि देव को तिल का दीपक जलाएं.

