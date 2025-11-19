हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shani Margi 2025: शनि मार्गी से किन राशियों की बदलेगी किस्मत, किन राशियों को मिलेगा लाभ?

Shani Margi 2025: शनि मार्गी से किन राशियों की बदलेगी किस्मत, किन राशियों को मिलेगा लाभ?

Shani Margi 2025: न्याय के देवता शनि देव 138 दिन बाद अपनी चाल बदल रहे हैं. शनि देव 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री हुए थे. अब 28 नवंबर को मार्गी होंगे. जानिए शनि मार्गी का सभी राशियों पर असर?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 19 Nov 2025 07:21 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Shani Margi 2025: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है. कहा जाता है कि यदि जातक अच्छे कर्म करता है, तो शनिदेव शुभ फल देते हैं. वहीं बुरे कर्म करने पर दंड भी देते हैं. शनिदेव फिलहाल मीन राशि में है और 28 नवंबर को मार्गी होंगे. शनि देव 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री हुए थे.  

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर-जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि पंचांग के अनुसार शनि 28 नवंबर की सुबह 9:20 मिनट पर मीन राशि में मार्गी होंगे. शनि वर्तमान में मीन राशि में वक्री है और इसी राशि में मार्गी होंगे.

वे गत 13 जुलाई 2025 से इसी राशि में रहते हुए वक्री चल रहे थे. जो 138 दिन बाद अपनी चाल बदल रहे हैं और अब सीधी चाल चलने लग गए हैं. देश-दुनिया पर भी शनि के मार्गी होने का विशेष प्रभाव पड़ेगा. शनि के चाल बदलने या फिर राशि परिवर्तन को ज्योतिष शास्त्र में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.

शनि मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं. यह करीब ढाई वर्ष में एक राशि से दूसरी राशि में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं. शनि के राशि परिवर्तन से जातकों के जीवन में उथल-पुथल शुरू होती है.

शनि मार्गी का राशियों पर प्रभाव

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि शनि के सीधी चाल में आने से अधिकांश राशियों के लोगों के रुके हुए काम पूरे होने की प्रबल संभावना रहेगी. शनिदेव एक राशि में ढाई साल रहते हैं. वर्तमान में मेष पर प्रथम, मीन पर द्वितीय और कुम्भ राशि पर शनि की तीसरे चरण की साढ़ेसाती चल रही है, शनि के मार्गी होने से इन तीनों राशियों में सुधार होगा.

वहीं, वर्तमान में सिंह और धनु राशि पर शनि की ढ़ैया चल रही है, इनको भी मार्गी शनि से राहत मिलेगी. साथ ही वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुम्भ राशि के जातकों के लिए अच्छा समय शुरू होगा. इनके जीवन में रूकावटे, आर्थिक संकट और संघर्ष कम होंगे.

शनि मार्गी कब से कब तक

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि शास्त्रों में शनि को कर्मफल दाता अर्थात न्याय का देवता कहा जाता है, जो हमारे कर्मों का सख्त हिसाब लेते हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार करीब 138 दिनों से वक्री चल रहे न्याय, कर्म और परिणाम के देवता शनि मार्गी होंगे यानि अपनी सीधी चाल चलेंगे.

जब शनि मार्गी होते हैं तो रुके कार्य आगे बढ़ने लगते हैं. मार्गी शनि एक बार फिर से अपनी पूरी शक्ति से सक्रिय होता है. लंबे समय से चली आ रही समस्याएं सुलझने लगती है. 13 जुलाई 2025 से वक्री चल रहे शनि के कारण कई राशि के जातकों के जीवन में रुकावटे, आर्थिक संकट बने हुए थे.

जो 28 नवम्बर के बाद कम या समाप्त होने लगेंगे. 28 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026 तक शनि मार्गी रहेगा. कई राशियों की रुकी किस्मत दुबारा चल पड़ेगी. 

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि शनिदेव अपनी  साढ़ेसाती, ढैय्या और अपनी महादशा व अंर्तदशा में व्यक्ति को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं. शनि देव व्यक्ति के कर्मों के आधार पर फल प्रदान करने वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं.

शनिदेव तुला राशि में उच्च के और मेष राशि में नीच के ग्रह माने जाते हैं. बुध और शुक्र ग्रह के साथ इनकी मित्रता है जबकि सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह इनके शत्रु माने जाते हैं. शनिदेव पुष्य, अनुराधा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं. शनि एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने के लिए लगभग ढाई वर्षों का समय लगाते हैं. 

असर

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि भवन निर्माण, कृषि कार्य, इंजीनियर ,इलेक्ट्रॉनिक, क्रेशर ,मार्बल, लकड़ी ,गैस ठेकेदारी, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े कर्म क्षेत्रों से जुड़े लोगों को शुभ लाभ होने वाला रहेगा.

इसके साथ ही जिन जातकों को नई नौकरी की तलाश थी. उनको नई नौकरी की मिलने की संभावनाएं बनेंगी. साथ ही धर्म क्षेत्र का अस्तित्व पूरे विश्व में बढ़ेगा. बीमारियों के इलाज में भी नए-नए आविष्कार होंगे. नई-नई दवाइयां और तकनीक विकसित होगी.

पेट से ,हृदय से, तथा कैंसर से जूझ रहे जातकों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी. दुर्घटनाएं अप्रिय घटनाएं हिंसा, प्राकृतिक आपदा होने की आशंका. फिल्म एवं राजनीति से दुखद समाचार. वायुयान दुर्घटना होने की संभावना.

पूरे विश्व में राजनीतिक अस्थिरता यानि राजनीतिक माहौल उच्च होगा. राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप ज्यादा होंगे. सत्ता संगठन में बदलाव होंगे. पूरे विश्व में सीमा पर तनाव शुरू हो जायेगा. आंदोलन, हिंसा, धरना प्रदर्शन हड़ताल, बैंक घोटाला, वायुयान दुर्घटना, विमान में खराबी, उपद्रव और आगजनी की स्थितियां बन सकती है. 

उपाय

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि शिव उपासना और हनुमत उपासना करें. मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें. हनुमान चालीसा एवं शनि चालीसा का पाठ करें.

शनिवार के दिन शनि मंदिर में छाया दान अवश्य करें. गरीब, वृद्ध, असहाय लोगों को भोजन कराएं. पशु पक्षियों के लिए दाने,  हरे चारे, पानी की व्यवस्था करें. तेल का दान भी करना चाहिए. तेल दान करने से आपको अपने कष्टों से छुटकारा मिलता है.

शनिवार को लोहे से बनी चीजों को दान करना चाहिए. इस दिन लोहे का सामान दान करने से शनि देव शांत होते हैं. लोहा दान देने से शनि की दृष्टि निर्मल होती है. रुद्राक्ष की माला लेकर एक सौ आठ बार ॐ शं शनैश्चराय नमः का जप करें, शनिदेव की कृपा बनेगी और कष्ट दूर होंगे.

काले कुत्ते को शनिवार के दिन सरसों के तेल से बनी रोटी खिलाएं. सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है.

इन गलतियों को करने से बचें

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि किसी असहाय को बेवजह परेशान नहीं करें. मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल नही करें. कमजोर व्यक्तियों का अपमान न करें. अनैतिक कार्यों से दूर रहें.

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास बता रहे है कि शनि के मार्गी होने पर आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

मेष राशि
आत्मविश्वास बनाए रखें और आलस्य से दूर रहकर मेहनत जारी रखें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों में संयम जरूरी है. स्वास्थ्य के लिहाज से संतुलित आहार लाभदायक रहेगा. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और प्रेम संबंधों में सामंजस्य और समझ बढ़ेगी.

वृषभ राशि
कारोबारी यात्राएं और नए अनुबंध लाभकारी साबित होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन निवेश और खर्चों में सावधानी बरतनी चाहिए. स्वास्थ्य और मानसिक शांति में सुधार होगा. पारिवारिक जीवन में सहयोग और संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में समझ और स्थिरता आएगी.

मिथुन राशि
हालांकि, आर्थिक फैसलों में सतर्कता जरूरी है. स्वास्थ्य के लिहाज से छोटी बीमारियों और थकान से बचें. पारिवारिक जीवन में सहयोग बढ़ेगा और मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

कर्क राशि
आर्थिक स्थिति में स्थिरता रहेगी और निवेश में सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह है. स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर ध्यान दें. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और प्रेम संबंधों में सहयोग और समझ बढ़ेगी.

सिंह राशि 
मेहनत का फल मिलेगा और नियमित दिनचर्या अपनाने से ऊर्जा बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बड़े निवेश में सावधानी आवश्यक है. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. प्रेम और मित्रता में समझ और विश्वास बढ़ेगा. विवादों से दूर रहें और संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं.

कन्या राशि 
आर्थिक स्थिति में संयम और विवेकपूर्वक खर्च आवश्यक है. स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित खानपान लाभदायक रहेगा. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और प्रेम संबंधों में संतुलन और सहयोग बढ़ेगा.

तुला राशि
संपत्ति और घर से जुड़े कार्यों में गति आएगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और विवेकपूर्ण खर्च लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार जरूरी है. प्रेम और मित्रता में संवाद और समझ से रिश्ते मजबूत होंगे. घर में बुजुर्गों का सम्मान बढ़ेगा और वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा.

वृश्चिक राशि 
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य संतुलित रहेगा यदि समय पर आराम और ध्यान दिया जाए. पारिवारिक जीवन में सहयोग और तालमेल बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में स्पष्टता बनाए रखें और गलतफहमियों से बचें.

धनु राशि
पारिवारिक संपत्ति या निवेश से भी लाभ संभव है. स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और मानसिक शांति आवश्यक है. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और घर के सदस्यों के साथ तालमेल बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता और समझ आएगी. खर्चों में विवेक बनाए रखें और अनावश्यक जोखिम से बचें.

मकर राशि
आत्मविश्वास बढ़ेगा, अधूरे कार्य पूरे होंगे और जीवन में स्थिरता और स्पष्ट दिशा मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. स्वास्थ्य संतुलित रहेगा. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और प्रेम संबंधों में सहयोग और समझ बढ़ेगी. यह समय बड़े निर्णय लेने और नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अनुकूल है.

कुंभ राशि 
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग लाभकारी रहेंगे. पारिवारिक और सामाजिक जीवन में तालमेल बढ़ेगा. प्रेम और मित्रता में समझ बनाए रखें और नकारात्मकता से दूरी बनाएं. पुराने असमंजस और मानसिक उलझनें अब हल होंगी.

मीन राशि 
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. स्वास्थ्य संतुलित रहेगा. परिवार और मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में अहंकार से बचकर सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएं. सामाजिक संपर्क और कामकाजी परियोजनाओं में सहभागिता से लाभ होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 19 Nov 2025 07:21 PM (IST)
Tags :
Saturn Astrology Shani Margi 2025

Frequently Asked Questions

शनि देव 28 नवंबर को कब और कहाँ मार्गी होंगे?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि देव 28 नवंबर की सुबह 9:20 मिनट पर मीन राशि में मार्गी होंगे। शनि वर्तमान में इसी राशि में वक्री चल रहे थे।

शनि के मार्गी होने से देश-दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

शनि के मार्गी होने से देश-दुनिया पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि की चाल बदलने को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।

शनि मार्गी होने से किन राशियों को विशेष लाभ मिलेगा?

शनि के मार्गी होने से मेष, कुम्भ और मीन राशि की साढ़ेसाती और सिंह व धनु राशि की ढैय्या में सुधार होगा। वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुम्भ राशि के जातकों के लिए भी अच्छा समय शुरू होगा।

शनि मार्गी कब से कब तक रहेंगे?

13 जुलाई 2025 से वक्री चल रहे शनि देव 28 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026 तक मार्गी रहेंगे, जिससे कई राशियों की रुकी किस्मत दोबारा चल पड़ेगी।

शनि के मार्गी होने पर किन कार्यों से बचना चाहिए?

शनि के मार्गी होने पर किसी असहाय को बेवजह परेशान न करें, मांस-मदिरा का सेवन न करें, कमजोर व्यक्तियों का अपमान न करें और अनैतिक कार्यों से दूर रहें।

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

