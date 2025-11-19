Surya Grahan 2025: क्या आज या कल कोई सूर्य ग्रहण लग रहा है? यहां दूर करें कंफ्यूजन

Surya Grahan 2025: ग्रहण लगने की घटना को धार्मिक, ज्योतिष और वैज्ञानिक दृष्टि से विशेष माना जाता है. ग्रहण को लेकर लोगों के मन में उत्सुकता और भय दोनों ही तरह के भाव रहते हैं. एक ओर ग्रहण के दौरान आसमान में बेहद दुर्लभ नजारा देखा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर कई तरह के कार्य वर्जित भी होते हैं.

सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि पर लगता है. इसलिए जब-जब पूर्णिमा या अमावस्या तिथि पड़ती है तो लोग यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि, क्या इस पूर्णिमा या अमावस्या पर कोई ग्रहण तो नहीं है.

19 या 20 नवंबर को क्या सूर्य ग्रहण लगेगा ?

बता दें कि, 19 और 20 नवंबर को मार्गशीर्ष की अमावस्या तिथि रहेगी. 19 नवंबर को सुबह 09.43 से अमावस्या तिथि की शुरुआत होती है और 20 नवंबर को दोपहर 12.16 पर अमावस्या तिथि का समापन होगा. अमावस्या तिथि का स्नान, दान, पूजन सभी 20 नवंबर को ही किए जाएंगे. मार्गशीर्ष अमावस्या पर स्नान के लिए सुबह 05.01 से 05.54 तक का मुहूर्त रहेगा.

लेकिन बात करें सूर्य ग्रहण की तो मार्गशीर्ष अमावस्या पर यानी 19 या 20 नवंबर 2025 को कोई ग्रहण नहीं लग रहा है. 19 नवंबर को सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होगा. आज सूर्य अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. वहीं 20 नवंबर को मार्गशीर्ष या अगहन अमावस्या मनाई जाएगी. लेकिन 19 या 20 नवंबर को सूर्य ग्रहण लगने की किसी जानकारी की धार्मिक या वैज्ञानिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है.

हर अमावस्या पर क्यों नहीं लगता ग्रहण

सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही लगता है. लेकिन प्रत्येक अमावस्या पर सूर्य ग्रहण नहीं लगता है. इसका कारण यह है कि, चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के तल से लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है. इसलिए अधिकांश समय चंद्रमा की छाया पृथ्वी के ऊपर या नीचे से निकल जाती है और सूर्य ग्रहण होने के लिए आवश्यक सही संरेखण नहीं हो पाता है. सूर्य ग्रहण तभी लगता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आए, जो हर अमावस्या पर नहीं होता है.