हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSurya Grahan 2025: क्या आज या कल कोई सूर्य ग्रहण लग रहा है? यहां दूर करें कंफ्यूजन

Surya Grahan 2025: क्या आज या कल कोई सूर्य ग्रहण लग रहा है? यहां दूर करें कंफ्यूजन

Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है. ऐसे में जब भी अमावस्या पड़ती है तो लोगों को लगता है कि कोई सूर्य ग्रहण तो नहीं लग रहा. 20 नवंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या पर भी ऐसा ही कंफ्यूजन है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Nov 2025 11:04 AM (IST)
Preferred Sources

Surya Grahan 2025: ग्रहण लगने की घटना को धार्मिक, ज्योतिष और वैज्ञानिक दृष्टि से विशेष माना जाता है. ग्रहण को लेकर लोगों के मन में उत्सुकता और भय दोनों ही तरह के भाव रहते हैं. एक ओर ग्रहण के दौरान आसमान में बेहद दुर्लभ नजारा देखा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर कई तरह के कार्य वर्जित भी होते हैं.

सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि पर लगता है. इसलिए जब-जब पूर्णिमा या अमावस्या तिथि पड़ती है तो लोग यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि, क्या इस पूर्णिमा या अमावस्या पर कोई ग्रहण तो नहीं है.

19 या 20 नवंबर को क्या सूर्य ग्रहण लगेगा ?

बता दें कि, 19 और 20 नवंबर को मार्गशीर्ष की अमावस्या तिथि रहेगी. 19 नवंबर को सुबह 09.43 से अमावस्या तिथि की शुरुआत होती है और 20 नवंबर को दोपहर 12.16 पर अमावस्या तिथि का समापन होगा. अमावस्या तिथि का स्नान, दान, पूजन सभी 20 नवंबर को ही किए जाएंगे. मार्गशीर्ष अमावस्या पर स्नान के लिए सुबह 05.01 से 05.54 तक का मुहूर्त रहेगा.

लेकिन बात करें सूर्य ग्रहण की तो मार्गशीर्ष अमावस्या पर यानी 19 या 20 नवंबर 2025 को कोई ग्रहण नहीं लग रहा है. 19 नवंबर को सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होगा. आज सूर्य अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. वहीं 20 नवंबर को मार्गशीर्ष या अगहन अमावस्या मनाई जाएगी. लेकिन 19 या 20 नवंबर को सूर्य ग्रहण लगने की किसी जानकारी की धार्मिक या वैज्ञानिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है.

हर अमावस्या पर क्यों नहीं लगता ग्रहण

सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही लगता है. लेकिन प्रत्येक अमावस्या पर सूर्य ग्रहण नहीं लगता है. इसका कारण यह है कि, चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के तल से लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है. इसलिए अधिकांश समय चंद्रमा की छाया पृथ्वी के ऊपर या नीचे से निकल जाती है और सूर्य ग्रहण होने के लिए आवश्यक सही संरेखण नहीं हो पाता है. सूर्य ग्रहण तभी लगता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आए, जो हर अमावस्या पर नहीं होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 19 Nov 2025 11:04 AM (IST)
Tags :
Solar Eclipse Surya Grahan Amavasya 2025 Margashirsha Amavasya 2025 Aghan Amavasya 2025
