इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान-दान और तर्पण करने का विशेष महत्व है।
Shani Upay: नवंबर की इस शुभ तारीख पर करें ये खास उपाय, शनि देंगे राहत और चमकेगा भाग्य!
Shani Sade Sati Upay: नवंबर में आ रही मार्गशीर्ष अमावस्या बेहद ही खास होने वाली है. इस दिन जिन लोगों पर शनि साढ़े साती या शनि ढैय्या का साया है, उससे कुछ खास उपाय करने से छुटकारा मिल सकता है.
Shani Sade Sati Upay: मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन स्नान-दान और तर्पण करने का विशेष महत्व है. इस साल यह अमावस्या 20 नवंबर को मनाई जाएगी. इसको अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है.
इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से शनि की साढ़े साती और शनि ढैय्या से छुटकारा मिल सकता है.
अभी वर्तमान में कुंभ, मीन और मेष राशि वालों पर शनि की साढ़े साती चल रही है, इसके अलावा सिंह और धनु वालों पर भी शनि ढैय्या का साया है. आइए जानते है मार्गशीर्ष अमावस्या पर इन राशियों को किन उपायों से शनि की कृपा प्राप्त हो सकती है.
मार्गशीर्ष अमावस्या पर शनि के साय वाली राशियां करें ये उपाय-
- मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन शनि स्रोत का पाठ करने से शनि की दिशा का बुरा असर कम हो जाएगा और इन राशियों वालों को शनि सताएगा भी नहीं.
- अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर जल अर्पित कर, दीपक जलाना चाहिए. यह करने से शनि की हर समस्या का समाधान हो जाता हैं.
- इस दिन शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें. इससे शनि के बुरे प्रभाव से राहत मिलेगी.
- भवान शिव और हनुमान जी की भी विशेष पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है. इसलिए इस दिन इनकी पूजा जरूर करें.
- शास्त्रों के मुताबिक माना जाता है कि शमी की पूजा करने से शनि देव का भय नहीं रहता. इसलिए अमावस्या के दिन शमी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना गया है.
- इस दिन किसी गमले में यह पौधा लगाएं और गमले के चारों ओर काले तिल डाल कर, उसके आगे सरसों के तेल का दीपक जला दें.
- फिर शनि देव के किसी भी मंत्र का 11 बार जाप करें. ऐसा करने से जिन पर भी शनि साढ़ेसाती और शनि ढैय्या का बुरा प्रभाव होता है, उससे छुटकारा मिल जाता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
मार्गशीर्ष अमावस्या कब है और इसका क्या महत्व है?
किन राशियों पर शनि की साढ़े साती और शनि ढैय्या चल रही है?
वर्तमान में कुंभ, मीन और मेष राशि वालों पर शनि की साढ़े साती है। सिंह और धनु राशि वालों पर शनि ढैय्या का साया है।
मार्गशीर्ष अमावस्या पर शनि की साढ़े साती और ढैय्या से राहत के लिए क्या उपाय करें?
इस दिन शनि स्रोत का पाठ करें, पीपल के पेड़ पर जल अर्पित कर दीपक जलाएं, और 'शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
शनि दोष से मुक्ति के लिए और क्या पूजा करनी चाहिए?
मार्गशीर्ष अमावस्या पर भगवान शिव और हनुमान जी की विशेष पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है।
शमी के पौधे का क्या महत्व है और इसे कैसे लगाया जाना चाहिए?
शास्त्रों के अनुसार, शमी की पूजा से शनि देव का भय नहीं रहता। अमावस्या पर शमी का पौधा गमले में लगाएं, चारों ओर काले तिल डालें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL