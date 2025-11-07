Shani Upay: नवंबर की इस शुभ तारीख पर करें ये खास उपाय, शनि देंगे राहत और चमकेगा भाग्य!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Shani Sade Sati Upay: मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन स्नान-दान और तर्पण करने का विशेष महत्व है. इस साल यह अमावस्या 20 नवंबर को मनाई जाएगी. इसको अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है.

इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से शनि की साढ़े साती और शनि ढैय्या से छुटकारा मिल सकता है.

अभी वर्तमान में कुंभ, मीन और मेष राशि वालों पर शनि की साढ़े साती चल रही है, इसके अलावा सिंह और धनु वालों पर भी शनि ढैय्या का साया है. आइए जानते है मार्गशीर्ष अमावस्या पर इन राशियों को किन उपायों से शनि की कृपा प्राप्त हो सकती है.

मार्गशीर्ष अमावस्या पर शनि के साय वाली राशियां करें ये उपाय-

मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन शनि स्रोत का पाठ करने से शनि की दिशा का बुरा असर कम हो जाएगा और इन राशियों वालों को शनि सताएगा भी नहीं.

अ मावस्या के दिन स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर जल अर्पित कर, दीपक जलाना चाहिए. यह करने से शनि की हर समस्या का समाधान हो जाता हैं.

इस दिन शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें. इससे शनि के बुरे प्रभाव से राहत मिलेगी.

भवान शिव और हनुमान जी की भी विशेष पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है. इसलिए इस दिन इनकी पूजा जरूर करें.

शास्त्रों के मुताबिक माना जाता है कि शमी की पूजा करने से शनि देव का भय नहीं रहता. इसलिए अमावस्या के दिन शमी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना गया है.

इस दिन किसी गमले में यह पौधा लगाएं और गमले के चारों ओर काले तिल डाल कर, उसके आगे सरसों के तेल का दीपक जला दें.

फिर शनि देव के किसी भी मंत्र का 11 बार जाप करें. ऐसा करने से जिन पर भी शनि साढ़ेसाती और शनि ढैय्या का बुरा प्रभाव होता है, उससे छुटकारा मिल जाता है.