Budh Gochar 2025: आज बुध का तुला राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन राशियों पर क्या होगा प्रभाव?

बुध 23 नवंबर 2025 को तुला राशि में प्रवेश करेगा और 6 दिसंबर 2025 तक इसी राशि में रहेगा।
Budh Gochar 2025: ग्रहों के राजा बुध 23 नवंबर 2025 को तुला राशि में प्रवेश होने जा रहे हैं. ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानते हैं बुध के राशि परिवर्तन से मेष से मीन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
Budh Gochar 2025: बुद्धि, संवाद, व्यापार निर्णय क्षमता और वित्तीय स्थिरता के कारक ग्रह बुध 23 नवंबर 2025 को तुला राशि में प्रवेश होने जा रहे है. जो कि 6 दिसम्बर 2025 तक इसी राशि में रहेंगे.
ग्रहों में युवराज बुध एक शुभ ग्रह है लेकिन कुछ परिस्थितियों में अशुभ ग्रहों के संपर्क में आने पर यह बुरे परिणाम देते है. बुध के राशि परिवर्तन से कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होगी. आईए जानते आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा?
बुध गोचर का मेष राशि पर प्रभाव
- बुध 3rd व 6th हाउस के लॉर्ड होकर 7th हाउस में.
- सही वित्त प्रबंधन के कारण बिजनेस में नई सफलता मिलेगी.
- मेहनत का परिणाम प्रमोशन या सैलरी हाइक के रूप में मिल सकता है.
- रोमांटिक लाइफ बेहतर रहेगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में हल्का तनाव संभव.
- विद्यार्थी पढ़ाई के साथ अतिरिक्त कौशल जैसे कोडिंग, डांस, आर्ट, म्यूजिक सीख सकते हैं.
- स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें.
उपाय: बुधवार को गणपति मंदिर में दूर्वा व लाल पुष्प चढ़ाकर “ॐ गं गणपतये नमः” की 1 माला जपें.
बुध गोचर का वृषभ राशि पर प्रभाव
- बुध 2nd व 5th हाउस के लॉर्ड होकर 6th हाउस में.
- धन लाभ के संकेत हैं. ऑनलाइन मार्केटिंग व आउटसोर्सिंग से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा.
- कौशल के बल पर किसी बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिल सकता है मौका न गंवाएं.
- प्रेम जीवन सामान्य रहेगा, प्रेम विवाह में तनाव हो सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा.
- विद्यार्थी की कम्युनिकेशन स्किल में सुधार होगा, स्मार्ट स्टडी जरूरी.
- नियमित व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी.
उपाय: बुधवार को चार सूखे जटा वाले नारियल की माला बनाकर गणेश जी को अर्पित करें.
बुध गोचर का मिथुन राशि पर प्रभाव
- बुध आपकी राशि व 4th हाउस के लॉर्ड होकर 5th हाउस में.
- बिजनेस में उतार-चढ़ाव संभव, कर्मचारियों को प्रेरित रखें.
- नौकरीपेशा को सैलरी कट या जॉब असुरक्षा का डर स्थिति जल्द सामान्य होगी.
- रिश्तेदारों से विवाद न करें, शांत रहें.
- विद्यार्थी ओवरकॉन्फिडेंस से बचें.
- परिवार के साथ छोटी यात्रा संभव.
उपाय: व्यापार स्थान पर गणेश जी व श्रीयंत्र की स्थापना करके प्रतिदिन पूजा करें.
बुध गोचर का कर्क राशि पर प्रभाव
- बुध 3rd व 12th हाउस के लॉर्ड होकर 4th हाउस में.
- व्यवसाय में अब प्रगति व लाभ मिलने लगेगा.
- कार्यस्थल पर ट्रेनिंग/सेमिनार आयोजित करना फायदेमंद रहेगा.
- पर्सनल लाइफ समृद्ध होगी, परिवार-मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा.
- विद्यार्थी व कलाकार बेहतर प्रदर्शन करेंगे.
- स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा.
उपाय: कुंडली में नीच बुध या बुध महादशा हो तो शिवलिंग पर हरी मूंग चढ़ाएँ.
बुध गोचर का सिंह राशि पर प्रभाव
- बुध 2nd व 11th हाउस के लॉर्ड होकर 3rd हाउस में.
- बिजनेस स्टेटस सुधरेगा, नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे.
- नौकरी में सॉफ्ट स्किल सुधारना फायदेमंद रहेगा.
- माता-पिता से रिश्तों में तनाव हो सकता है, धैर्य रखें.
- विद्यार्थी प्रेरक कहानियाँ पढ़ें ताकि सकारात्मकता बनी रहे.
- स्वास्थ्य में परेशानी संभव योग और मेडिटेशन अपनाएं.
उपाय: बुधवार को गणेश सहस्त्रनाम का जप करें और मोदक का भोग लगाएँ.
बुध गोचर का कन्या राशि पर प्रभाव
- बुध आपकी राशि व 10th हाउस के लॉर्ड होकर 2nd हाउस में.
- बिजनेस संपत्तियों में वृद्धि होगी, काम में प्लानिंग जरूरी.
- प्रमोशन या जॉब चेंज में समय लगेगा, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करें.
- परिवार, प्रेम और रिश्तों में सुखद समय.
- विद्यार्थी मेंटर के साथ बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर पाएंगे.
- स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर सावधानी रखें.
उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएँ और किन्नर को सुहाग सामग्री दान करें.
बुध गोचर का तुला राशि पर प्रभाव
- बुध 9th व 12th हाउस के लॉर्ड होकर आपकी राशि में.
- बिजनेस में निवेशकों की रुचि बढ़ेगी, साझेदारी में सतर्क रहें.
- जॉब चेंज के अवसर मिल सकते हैं.
- प्रेम संबंधों में सुधार, बंधन मजबूत होगा.
- मानसिक तनाव से बचने के लिए योग-ध्यान करें.
- विद्यार्थी समय पर असाइनमेंट पूरे करेंगे.
उपाय: साबुत मूंग के 7 दाने, हरा पत्थर व कांसे का गोल टुकड़ा हरे कपड़े में लपेटकर बुधवार को बहते पानी में प्रवाहित करें.
बुध गोचर का वृश्चिक राशि पर प्रभाव
- बुध 8th व 11th हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस में.
- बिजनेस का रेवेन्यू ग्राफ ऊपर जाएगा.
- बॉस नाराज हो सकते हैं काम पर फोकस बढ़ाएँ.
- सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि बढ़ेगी, इस समय का उपयोग करें.
- कलाकारों को ऑनलाइन शो से नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे.
- पेट दर्द, बुखार, सिरदर्द की समस्या हो सकती है.
उपाय: बुधवार को गणेश जी को 11 दूर्वा की गांठ हल्दी लगाकर अर्पित करें.
बुध गोचर का धनु राशि पर प्रभाव
- बुध 7th व 10th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस में.
- बिजनेस को नई पहचान मिलेगी, अटके काम बनेंगे.
- वर्किंग कल्चर में सुधार से आत्मविश्वास बढ़ेगा.
- पर्सनल संबंधों में तनाव काम और निजी जीवन अलग रखें.
- विद्यार्थी को परीक्षा हेतु यात्रा करनी पड़ सकती है.
- स्वास्थ्य में लापरवाही न करें.
उपाय: बुधवार को “ऊँ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जाप करें.
बुध गोचर का मकर राशि पर प्रभाव
- बुध 6th व 9th हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में.
- स्टार्टअप/बिजनेस को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी.
- कार्यस्थल पर बाधाएँ आएँगी.
- अपने काम पर ध्यान रखें. परिणाम अपने आप आएँगे.
- विद्यार्थी परीक्षा के लिए बार-बार रिविजन करें.
- प्रोफेशनल लाइफ अनुकूल रहेगी.
उपाय: बुधवार को स्नान के बाद गणेश जी को घी व गुड़ का भोग लगाएँ.
बुध गोचर का कुंभ राशि पर प्रभाव
- बुध 5th व 8th हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस में.
- नए या स्थापित बिजनेस में तेज़ी से ग्रोथ होगी.
- आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.
- प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा.
- विदेश शिक्षा चाहने वाले छात्रों को सफलता मिल सकती है.
- स्वास्थ्य व संपत्ति में स्थिरता आएगी.
उपाय: कार्य लगातार बिगड़ रहे हों तो बुधवार को संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करें.
बुध गोचर का मीन राशि पर प्रभाव
- बुध 4th व 7th हाउस के लॉर्ड होकर 8th हाउस में.
- बिजनेस विस्तार के लिए अच्छा समय.
- दैनिक खर्च बढ़ सकते हैं.
- पार्टनर के साथ रिश्तों में कड़वाहट अच्छे-बुरे दोनों अनुभव होंगे.
- विद्यार्थियों की एकाग्रता कम योग-मेडिटेशन शामिल करें.
- स्वास्थ्य पर ध्यान जरूरी.
उपाय: बुधवार को शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाते हुए “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
बुध गोचर 2025 कब हो रहा है?
बुध ग्रह का क्या महत्व है?
बुध बुद्धि, संवाद, व्यापार निर्णय क्षमता और वित्तीय स्थिरता का कारक ग्रह है। यह ग्रहों में युवराज कहलाता है।
बुध गोचर का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
बुध के राशि परिवर्तन से कुछ राशियों को शुभ फल मिलेगा, जबकि कुछ को अशुभ फल की प्राप्ति होगी।
मेष राशि पर बुध गोचर का क्या प्रभाव रहेगा?
मेष राशि वालों को व्यवसाय में सफलता, प्रमोशन या सैलरी हाइक मिल सकता है। रोमांटिक लाइफ बेहतर रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।
वृषभ राशि पर बुध गोचर का क्या प्रभाव रहेगा?
वृषभ राशि वालों को धन लाभ के संकेत हैं और वे अपनी स्किल के बल पर बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर पा सकते हैं। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा।
