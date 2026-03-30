हनुमान जयंती पर 2 अप्रैल 2026 को दोपहर 3 बजकर 28 मिनट पर मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 11 मई तक यहीं विराजमान रहेंगे. यहां पहले से ही शनि और सूर्य भी मौजूद हैं. ऐसे में हनुमान जयंती पर शक्तिशाली मंगल आदित्य राजयोग बनेगा. जो कुछ राशियों को कंगाल से धनवान बना सकता है.