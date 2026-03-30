हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरMangal Gochar 2026: हनुमान जयंती पर मंगल का गोचर, 4 राशियों के जीवन में ला रहा है राजयोग

Mangal Gochar 2026: हनुमान जयंती पर मंगल का गोचर, 4 राशियों के जीवन में ला रहा है राजयोग

Mangal Gochar 2026: हनुमान जंयती 2 अप्रैल 2026 को है, इसी दिन मंगल मीन राशि में गोचर करने वाले हैं. यहां पहले से शनि मौजूद है. ऐसे में मंगल-शनि की युति किन राशियों के लिए सुख, धन, सफलता लाएगी जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 30 Mar 2026 05:11 PM (IST)
Mangal Gochar 2026: हनुमान जंयती 2 अप्रैल 2026 को है, इसी दिन मंगल मीन राशि में गोचर करने वाले हैं. यहां पहले से शनि मौजूद है. ऐसे में मंगल-शनि की युति किन राशियों के लिए सुख, धन, सफलता लाएगी जान लें.

मंगल गोचर 2026

1/5
हनुमान जयंती पर 2 अप्रैल 2026 को दोपहर 3 बजकर 28 मिनट पर मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 11 मई तक यहीं विराजमान रहेंगे. यहां पहले से ही शनि और सूर्य भी मौजूद हैं. ऐसे में हनुमान जयंती पर शक्तिशाली मंगल आदित्य राजयोग बनेगा. जो कुछ राशियों को कंगाल से धनवान बना सकता है.
हनुमान जयंती पर 2 अप्रैल 2026 को दोपहर 3 बजकर 28 मिनट पर मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 11 मई तक यहीं विराजमान रहेंगे. यहां पहले से ही शनि और सूर्य भी मौजूद हैं. ऐसे में हनुमान जयंती पर शक्तिशाली मंगल आदित्य राजयोग बनेगा. जो कुछ राशियों को कंगाल से धनवान बना सकता है.
2/5
हनुमान जयंती पर हो रहे मंगल के राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वालों के प्रमोशन के दरवाजे खुल सकते हैं. घर में पैसों की परेशानी दूर होगी, पुराने कर्ज चुकाने में आसानी होगी. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. कठिन समय अब धीरे-धीरे समाप्त हो सकता है.
हनुमान जयंती पर हो रहे मंगल के राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वालों के प्रमोशन के दरवाजे खुल सकते हैं. घर में पैसों की परेशानी दूर होगी, पुराने कर्ज चुकाने में आसानी होगी. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. कठिन समय अब धीरे-धीरे समाप्त हो सकता है.
Published at : 30 Mar 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Mangal Gochar 2026 Hanuman Jayanti 2026 Mars Transit 2026

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal 31 March 2026: मेष राशि वाले भूलकर भी न करें निवेश, मीन और कर्क को करियर में सफलता के संकेत! जानें मंगलवार का राशिफल
कल का राशिफल 31 मार्च 2026: मेष राशि वाले भूलकर भी न करें निवेश, मीन और कर्क को करियर में सफलता के संकेत! पढ़ें मंगलवार का पूरा राशिफल
ऐस्ट्रो
Weekly Money Horoscope 30 March-05 April 2026: इस हफ्ते 5 राशियों पर बरसेगा पैसा, बाकी रहें संभलकर!
Weekly Money Horoscope 30 March-05 April 2026: इस हफ्ते 5 राशियों पर बरसेगा पैसा, बाकी रहें संभलकर!
राशिफल
Weekly Horoscope: इस हफ्ते बदलेंगे ग्रहों के तेवर, किसकी खुलेगी किस्मत और किसे रहना होगा अलर्ट? पढ़ें 12 राशियों का पूरा हाल
साप्ताहिक राशिफल 30 मार्च से 05 अप्रैल 2026: इस हफ्ते बदलेंगे ग्रहों के तेवर, किसकी खुलेगी किस्मत और किसे रहना होगा अलर्ट?
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 30 March 2026: सोमवार और द्वादशी का दुर्लभ मेल, इन राशियों को मिलेगा 'राजयोग' जैसा सुख, बाकी रहें सावधान! जानें अपना राशिफल
Aaj Ka Rashifal 30 March 2026: सोमवार और द्वादशी का दुर्लभ मेल, इन राशियों को मिलेगा 'राजयोग' जैसा सुख, बाकी रहें सावधान! जानें अपना राशिफल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: नॉर्थ का स्वैग… साउथ का एक्शन… पैन इंडिया की तैयारी | Salmaan Khan | Bollywoood Masala
America Ground Operation: Hormuz के बाद अब होगी खर्ग पर भीषण लड़ाई? | Iran Israel War Update
Iran Israel War Update: हफ्तों तक चलेगा ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन | Donald Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: अंतिम फैसला के इंतजार में ट्रंप..शुरु होगा Ground War? | Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: Florida में ट्रंप के विमान तक कैसे पहुंचा संदिग्ध ड्रोन? हाई अलर्ट | America

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Alireza Tangsiri: ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
क्रिकेट
कैमरून ग्रीन के गेंदबाजी नहीं करने पर आया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बयान, KKR पर फोड़ा बम!
कैमरून ग्रीन के गेंदबाजी नहीं करने पर आया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बयान, KKR पर फोड़ा बम!
टेलीविजन
लाल रंग का अनारकली सूट पहन छाईं अंकिता लोखंडे, सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटोज
लाल रंग का अनारकली सूट पहन छाईं अंकिता लोखंडे, सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटोज
क्रिकेट
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
ट्रेंडिंग
Video: अयोध्या में बाल रूप में दिखा श्री राम का अवतार, बच्चे का रूप देख मुस्कुराए भक्त, वीडियो वायरल
Video: अयोध्या में बाल रूप में दिखा श्री राम का अवतार, बच्चे का रूप देख मुस्कुराए भक्त, वीडियो वायरल
हेल्थ
Blood Clots In Legs Causes: पैरों में क्यों जमा हो जाते हैं खून के थक्के? वैज्ञानिकों ने बता दी डराने वाली वजह
पैरों में क्यों जमा हो जाते हैं खून के थक्के? वैज्ञानिकों ने बता दी डराने वाली वजह
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget