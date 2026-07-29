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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोसूर्य ग्रहण के बाद बदलेंगे ग्रहों के समीकरण! इन राशियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

सूर्य ग्रहण के बाद बदलेंगे ग्रहों के समीकरण! इन राशियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण के बाद ग्रहों के समीकरण में बदलाव को लेकर ज्योतिषीय मान्यताएं क्या कहती हैं? जानें किन राशियों पर अधिक प्रभाव माना जा रहा है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 29 Jul 2026 02:53 PM (IST)
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Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण इस साल की सबसे बड़ी खगोलीय घटनाओं में से एक माना जा रहा है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह ग्रहण सिंह राशि में होगा. इसी समय सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु भी सिंह राशि में रहेंगे, जबकि शनि वक्री अवस्था में रहेंगे. ऐसे में कई ज्योतिषाचार्य इसे महत्वपूर्ण ग्रह संयोग मान रहे हैं. 

हालांकि, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार यहां सूतक काल लागू नहीं माना जाएगा. लेकिन ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहों के गोचर और ग्रहण का प्रभाव राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है.

सूर्य ग्रहण के बाद क्यों बदलेंगे ग्रहों के समीकरण?

ज्योतिष में ग्रहण को केवल सूर्य और चंद्रमा की खगोलीय घटना नहीं माना जाता, बल्कि इसे नई शुरुआत, बदलाव और पुराने चक्र के समाप्त होने का प्रतीक भी माना जाता है.

12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के समय सिंह राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु का प्रभाव रहेगा. वहीं शनि वक्री रहेंगे और राहु-केतु की धुरी भी सक्रिय रहेगी. ऐसे ग्रह योगों को लेकर ज्योतिष में जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में परिवर्तन की संभावना व्यक्त की जाती है. 

इन राशियों पर पड़ सकता है ज्यादा प्रभाव

सिंह राशि

यह ग्रहण सिंह राशि में होने के कारण इस राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है. करियर, आत्मविश्वास और नई जिम्मेदारियों से जुड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

कुंभ राशि

सिंह के सामने स्थित कुंभ राशि के जातकों को रिश्तों, साझेदारी और कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाकर चलने की सलाह दी जाती है.

वृषभ राशि

घर, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में नए निर्णय लेने पड़ सकते हैं. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.

वृश्चिक राशि

करियर और कार्यक्षेत्र में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं. नई जिम्मेदारी या पद परिवर्तन की संभावना बन सकती है.

बाकी राशियों के लिए क्या संकेत हैं?

मेष: नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें.

मिथुन: संवाद और योजनाओं में स्पष्टता रखें.

कर्क: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें.

कन्या: स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

तुला: नए संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैं.

धनु: यात्रा और करियर से जुड़े अवसर मिल सकते हैं.

मकर: निवेश और खर्च में संतुलन रखें.

मीन: पारिवारिक मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लें.

क्या ग्रहण के बाद तुरंत बदलाव दिखाई देंगे?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव हमेशा तुरंत दिखाई दे, ऐसा जरूरी नहीं है. कई बार ग्रहण के बाद आने वाले दिनों या सप्ताहों में परिस्थितियों में धीरे-धीरे बदलाव महसूस हो सकते हैं.

क्या भारत में ग्रहण न दिखने से असर नहीं होगा?

धार्मिक दृष्टि से भारत में ग्रहण न दिखने के कारण सूतक काल मान्य नहीं होगा. लेकिन ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति और गोचर के आधार पर प्रभाव का आकलन किया जाता है. इसलिए कई ज्योतिषाचार्य ग्रहण के संभावित ज्योतिषीय प्रभाव पर चर्चा करते हैं, भले ही ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई न दे. यह विषय विभिन्न ज्योतिषीय परंपराओं में अलग-अलग व्याख्याओं के साथ देखा जाता है.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण सिंह राशि में होने के कारण नेतृत्व, आत्मविश्वास, करियर और पहचान से जुड़े विषयों को अधिक सक्रिय कर सकता है. हालांकि, इसका प्रभाव सभी लोगों पर एक जैसा नहीं होगा.

उनका कहना है कि सिंह, कुंभ, वृषभ और वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेने चाहिए. करियर, निवेश और रिश्तों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा.

नीतिका शर्मा के मुताबिक, ग्रहण के बाद किसी भी बड़े बदलाव का आकलन केवल राशि के आधार पर नहीं किया जा सकता. इसके लिए जन्म कुंडली, महादशा, अंतरदशा और ग्रहों की व्यक्तिगत स्थिति का विश्लेषण जरूरी होता है. इसलिए ग्रहण को लेकर डरने की बजाय इसे आत्ममंथन और नई शुरुआत के अवसर के रूप में देखना चाहिए.

FAQ

सूर्य ग्रहण 2026 कब लगेगा?
12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा. 

क्या सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा?
नहीं, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. 

किन राशियों पर अधिक प्रभाव माना जा रहा है?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सिंह, कुंभ, वृषभ और वृश्चिक राशि पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव माना जा रहा है. 

क्या ग्रहण के बाद तुरंत परिणाम मिलते हैं?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बदलाव धीरे-धीरे भी दिखाई दे सकते हैं.

क्या केवल राशि देखकर भविष्य बताया जा सकता है?
नहीं. सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 29 Jul 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Solar Eclipse 2026 Surya Grahan 2026 Solar Eclipse Astrology
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