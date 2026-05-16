Ketu Transit 2026: मघा नक्षत्र के तीसरे पद में केतु, अगले 32 दिनों तक इन 3 राशियों को निवेश और सेहत में बरतनी होगी भारी सावधानी
Ketu Gochar 2026: 29 मई से केतु का मघा नक्षत्र में गोचर मिथुन, कन्या और मीन राशि के लिए चुनौतीपूर्ण. करियर में बाधा और धन हानि के संकेत. सतर्क रहें और निवेश से बचें. पढ़ें सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण.
Ketu Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में केतु को एक 'छाया ग्रह' और मोक्ष का कारक माना जाता है. जब भी केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो इसका प्रभाव न केवल व्यक्ति की मानसिकता पर, उसके करियर और आर्थिक स्थिति पर भी गहराई से पड़ता है.
29 मई 2026 को केतु मघा नक्षत्र के तीसरे पद में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां वे 30 जून 2026 तक रहेंगे. मघा नक्षत्र के इस चरण के स्वामी बुध हैं, यह गोचर सीधे तौर पर हमारी बुद्धि, तर्कशक्ति और व्यापारिक निर्णयों को प्रभावित करेगा.
3 राशियां जिन्हें अगले 32 दिनों तक विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है:
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर मानसिक द्वंद्व लेकर आ सकता है. चूँकि इस पद के स्वामी बुध स्वयं आपकी राशि के अधिपति हैं, इसलिए आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है.
- करियर व व्यापार: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. व्यापार में किसी भी नए निवेश या बड़े सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को अच्छी तरह पढ़ लें.
- सावधानी: इस अवधि में "शॉर्टकट" से धन कमाने की कोशिश न करें, अन्यथा भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है.
कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि वालों के लिए यह समय आत्म-मंथन का है. केतु का प्रभाव आपको भ्रमित कर सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं.
- करियर व व्यापार: ऑफिस में आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाने की कोशिश कर सकता है. आपको अपनी मेहनत का परिणाम देरी से मिलेगा, जिससे झुंझलाहट बढ़ सकती है.
- सावधानी: सेहत के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है. साथ ही, किसी अनजान व्यक्ति पर वित्तीय भरोसा न करें. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है.
मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर वाणी दोष और पारिवारिक तनाव का कारण बन सकता है. केतु आपकी सुख-सुविधाओं में अस्थाई बाधाएं उत्पन्न कर सकता है.
- करियर व व्यापार: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. अनावश्यक खर्चों के कारण बजट बिगड़ सकता है. व्यापारिक यात्राएं इस समय अधिक सफल नहीं होंगी.
- सावधानी: वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. अपनी बात को स्पष्टता से रखें और कड़वे शब्दों के प्रयोग से बचें.
मघा नक्षत्र के गोचर का प्रभाव और उपाय
मघा नक्षत्र के देवता 'पितर' हैं. केतु का यहाँ होना यह दर्शाता है कि इस दौरान पारिवारिक संपत्ति या पुराने पारिवारिक विवाद फिर से सामने आ सकते हैं. बुध के प्रभाव वाले इस पद में केतु व्यक्ति को अत्यधिक सोचने (Overthinking) पर मजबूर करता है.
शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए उपाय:
- गणेश जी की उपासना: बुध और केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.
- पक्षियों की सेवा: प्रतिदिन पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं.
- पितृ तर्पण: चूँकि यह मघा नक्षत्र है, इसलिए पूर्वजों के नाम पर दान-पुण्य करना विशेष लाभकारी रहेगा.
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