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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरKetu Transit 2026: मघा नक्षत्र के तीसरे पद में केतु, अगले 32 दिनों तक इन 3 राशियों को निवेश और सेहत में बरतनी होगी भारी सावधानी

Ketu Transit 2026: मघा नक्षत्र के तीसरे पद में केतु, अगले 32 दिनों तक इन 3 राशियों को निवेश और सेहत में बरतनी होगी भारी सावधानी

Ketu Gochar 2026: 29 मई से केतु का मघा नक्षत्र में गोचर मिथुन, कन्या और मीन राशि के लिए चुनौतीपूर्ण. करियर में बाधा और धन हानि के संकेत. सतर्क रहें और निवेश से बचें. पढ़ें सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 16 May 2026 08:00 AM (IST)
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Ketu Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में केतु को एक 'छाया ग्रह' और मोक्ष का कारक माना जाता है. जब भी केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो इसका प्रभाव न केवल व्यक्ति की मानसिकता पर, उसके करियर और आर्थिक स्थिति पर भी गहराई से पड़ता है.

29 मई 2026 को केतु मघा नक्षत्र के तीसरे पद में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां वे 30 जून 2026 तक रहेंगे. मघा नक्षत्र के इस चरण के स्वामी बुध हैं, यह गोचर सीधे तौर पर हमारी बुद्धि, तर्कशक्ति और व्यापारिक निर्णयों को प्रभावित करेगा.

3 राशियां जिन्हें अगले 32 दिनों तक विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है:

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर मानसिक द्वंद्व लेकर आ सकता है. चूँकि इस पद के स्वामी बुध स्वयं आपकी राशि के अधिपति हैं, इसलिए आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है.

  • करियर व व्यापार: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. व्यापार में किसी भी नए निवेश या बड़े सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को अच्छी तरह पढ़ लें.
  • सावधानी: इस अवधि में "शॉर्टकट" से धन कमाने की कोशिश न करें, अन्यथा भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए यह समय आत्म-मंथन का है. केतु का प्रभाव आपको भ्रमित कर सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं.

  • करियर व व्यापार: ऑफिस में आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाने की कोशिश कर सकता है. आपको अपनी मेहनत का परिणाम देरी से मिलेगा, जिससे झुंझलाहट बढ़ सकती है.
  • सावधानी: सेहत के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है. साथ ही, किसी अनजान व्यक्ति पर वित्तीय भरोसा न करें. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर वाणी दोष और पारिवारिक तनाव का कारण बन सकता है. केतु आपकी सुख-सुविधाओं में अस्थाई बाधाएं उत्पन्न कर सकता है.

  • करियर व व्यापार: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. अनावश्यक खर्चों के कारण बजट बिगड़ सकता है. व्यापारिक यात्राएं इस समय अधिक सफल नहीं होंगी.
  • सावधानी: वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. अपनी बात को स्पष्टता से रखें और कड़वे शब्दों के प्रयोग से बचें.

मघा नक्षत्र के गोचर का प्रभाव और उपाय

मघा नक्षत्र के देवता 'पितर' हैं. केतु का यहाँ होना यह दर्शाता है कि इस दौरान पारिवारिक संपत्ति या पुराने पारिवारिक विवाद फिर से सामने आ सकते हैं. बुध के प्रभाव वाले इस पद में केतु व्यक्ति को अत्यधिक सोचने (Overthinking) पर मजबूर करता है.

शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए उपाय:

  1. गणेश जी की उपासना: बुध और केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.
  2. पक्षियों की सेवा: प्रतिदिन पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं.
  3. पितृ तर्पण: चूँकि यह मघा नक्षत्र है, इसलिए पूर्वजों के नाम पर दान-पुण्य करना विशेष लाभकारी रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 16 May 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Magha Nakshatra Ketu Gochar Horoscope 2026 Ketu Transit 2026
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