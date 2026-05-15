Prateek Yadav Snake Tattoo: स्टाइल के पीछे छिपा है अनंत काल का संदेश, जानें क्या कहता है ज्योतिष?
Prateek Yadav Snake Tattoo: मुलायम सिंह यादव के बेटे और फिटनेस आइकन प्रतीक यादव का स्नेक टैटू वायरल हो रहा है, धार्मिक और ज्योतिष दृष्टिकोण से समझे इसका रहस्य.
Prateek Yadav Tattoo: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, प्रतीक यादव. राजनैतिक और सामाजिक गलियारों से ताल्लुक रखने वाले प्रतीक यादव अपनी शानदार फिटनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. लेकिन इस बार उनकी चर्चा किसी जिम वीडियो की वजह से नहीं, बल्कि उनके हाथ पर बने एक रहस्यमयी 'स्नेक टैटू' के कारण हो रही है.
कौन हैं प्रतीक यादव और क्यों हो रही है चर्चा?
प्रतीक यादव उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं (वे समाजवादी पार्टी के संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं). वे एक सफल बिजनेसमैन और फिटनेस आइकन के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं. हाल ही में उनके हाथ पर बने विशाल सांप के टैटू का वीडियो वायरल हुआ, जिसने प्रशंसकों और ज्योतिष प्रेमियों के बीच जिज्ञासा पैदा कर दी है कि आखिर उन्होंने सांप का ही चुनाव क्यों किया?
क्या है 'ओरोबोरोस' का रहस्य?
ओरोबोरोस एक ऐसा प्राचीन चिन्ह है जिसमें एक सांप को अपनी ही पूंछ खाते हुए दिखाया जाता है. यह कोई साधारण डिजाइन नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक संदेश है:
- अनंत काल और चक्र (Infinity): यह प्रतीक बताता है कि सृष्टि का न आदि है और न अंत. यह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है.
- आत्म-सुधार (Transformation): जिस तरह सांप अपनी पुरानी त्वचा (केंचुल) छोड़कर नया रूप लेता है, वैसे ही यह टैटू निरंतर विकास और खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है.
नॉर्डिक माइथोलॉजी और रक्षक का रूप
प्रतीक यादव का टैटू नॉर्डिक पौराणिक कथाओं के विशाल सर्प 'जॉर्मुनगैंडर' से प्रेरित है.
- धर्म से जुड़ाव: हिंदू धर्म में जैसे भगवान शिव के गले में वासुकी नाग और भगवान विष्णु के लिए शेषनाग रक्षक और शक्ति के प्रतीक हैं, वैसे ही यह टैटू एक सुरक्षा कवच की तरह है. यह व्यक्ति के भीतर की अदम्य शक्ति और साहस को प्रदर्शित करता है.
स्वप्न शास्त्र: सपने में सांप और इस टैटू का संबंध
अक्सर लोग सपने में सांप देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसके मायने बेहद खास होते हैं:
- शुभ संकेत: यदि आप सपने में सांप को ऊपर की ओर चढ़ते देखते हैं, तो यह जीवन में तरक्की और धन लाभ का संकेत है. प्रतीक का यह टैटू भी उनकी निरंतर सफलता और प्रभाव का प्रतीक माना जा सकता है.
- दिशानिर्देश: टैटू में बना 'वेगाविजिर' (नॉर्डिक कंपास) और सांप का मेल यह बताता है कि चाहे जीवन का सफर कितना भी कठिन हो, अगर आपका संकल्प मजबूत है, तो आप कभी रास्ता नहीं भटकेंगे.
ज्योतिषीय दृष्टिकोण: राहु-केतु और मानसिक बल
ज्योतिष में सांप को राहु और केतु से जोड़कर देखा जाता है. सांप का प्रतीक धारण करना या उसे सकारात्मक रूप में देखना मानसिक भ्रम को दूर करने और दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने का साहस प्रदान करता है.
प्रतीक यादव का यह टैटू हमें सिखाता है कि जीवन में बदलाव ही एकमात्र सत्य है. चाहे वह आपके सपनों में आने वाला सांप हो या शरीर पर उकेरा गया कोई टैटू, ये सभी हमें पुरानी बाधाओं को तोड़कर नई ऊंचाइयों को छूने का संदेश देते हैं.
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