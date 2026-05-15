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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPrateek Yadav Snake Tattoo: स्टाइल के पीछे छिपा है अनंत काल का संदेश, जानें क्या कहता है ज्योतिष?

Prateek Yadav Snake Tattoo: स्टाइल के पीछे छिपा है अनंत काल का संदेश, जानें क्या कहता है ज्योतिष?

Prateek Yadav Snake Tattoo: मुलायम सिंह यादव के बेटे और फिटनेस आइकन प्रतीक यादव का स्नेक टैटू वायरल हो रहा है, धार्मिक और ज्योतिष दृष्टिकोण से समझे इसका रहस्य.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 15 May 2026 02:22 PM (IST)
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Prateek Yadav Tattoo: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, प्रतीक यादव. राजनैतिक और सामाजिक गलियारों से ताल्लुक रखने वाले प्रतीक यादव अपनी शानदार फिटनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. लेकिन इस बार उनकी चर्चा किसी जिम वीडियो की वजह से नहीं, बल्कि उनके हाथ पर बने एक रहस्यमयी 'स्नेक टैटू' के कारण हो रही है.

कौन हैं प्रतीक यादव और क्यों हो रही है चर्चा?

प्रतीक यादव उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं (वे समाजवादी पार्टी के संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं). वे एक सफल बिजनेसमैन और फिटनेस आइकन के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं. हाल ही में उनके हाथ पर बने विशाल सांप के टैटू का वीडियो वायरल हुआ, जिसने प्रशंसकों और ज्योतिष प्रेमियों के बीच जिज्ञासा पैदा कर दी है कि आखिर उन्होंने सांप का ही चुनाव क्यों किया?

क्या है 'ओरोबोरोस' का रहस्य?
ओरोबोरोस एक ऐसा प्राचीन चिन्ह है जिसमें एक सांप को अपनी ही पूंछ खाते हुए दिखाया जाता है. यह कोई साधारण डिजाइन नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक संदेश है:

  • अनंत काल और चक्र (Infinity): यह प्रतीक बताता है कि सृष्टि का न आदि है और न अंत. यह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है.
  • आत्म-सुधार (Transformation): जिस तरह सांप अपनी पुरानी त्वचा (केंचुल) छोड़कर नया रूप लेता है, वैसे ही यह टैटू निरंतर विकास और खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है.

नॉर्डिक माइथोलॉजी और रक्षक का रूप

प्रतीक यादव का टैटू नॉर्डिक पौराणिक कथाओं के विशाल सर्प 'जॉर्मुनगैंडर' से प्रेरित है.

  • धर्म से जुड़ाव: हिंदू धर्म में जैसे भगवान शिव के गले में वासुकी नाग और भगवान विष्णु के लिए शेषनाग रक्षक और शक्ति के प्रतीक हैं, वैसे ही यह टैटू एक सुरक्षा कवच की तरह है. यह व्यक्ति के भीतर की अदम्य शक्ति और साहस को प्रदर्शित करता है.

स्वप्न शास्त्र: सपने में सांप और इस टैटू का संबंध

अक्सर लोग सपने में सांप देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसके मायने बेहद खास होते हैं:

  • शुभ संकेत: यदि आप सपने में सांप को ऊपर की ओर चढ़ते देखते हैं, तो यह जीवन में तरक्की और धन लाभ का संकेत है. प्रतीक का यह टैटू भी उनकी निरंतर सफलता और प्रभाव का प्रतीक माना जा सकता है.
  • दिशानिर्देश: टैटू में बना 'वेगाविजिर' (नॉर्डिक कंपास) और सांप का मेल यह बताता है कि चाहे जीवन का सफर कितना भी कठिन हो, अगर आपका संकल्प मजबूत है, तो आप कभी रास्ता नहीं भटकेंगे.

ज्योतिषीय दृष्टिकोण: राहु-केतु और मानसिक बल

ज्योतिष में सांप को राहु और केतु से जोड़कर देखा जाता है. सांप का प्रतीक धारण करना या उसे सकारात्मक रूप में देखना मानसिक भ्रम को दूर करने और दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने का साहस प्रदान करता है.

प्रतीक यादव का यह टैटू हमें सिखाता है कि जीवन में बदलाव ही एकमात्र सत्य है. चाहे वह आपके सपनों में आने वाला सांप हो या शरीर पर उकेरा गया कोई टैटू, ये सभी हमें पुरानी बाधाओं को तोड़कर नई ऊंचाइयों को छूने का संदेश देते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 15 May 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Swapna Shastra In Hindi Prateek Yadav Tattoo Astrology Signs Ouroboros Meaning
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