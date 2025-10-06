हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरGrah Gochar 2025: ग्रहों का राशि परिवर्तन, जानें राशियों पर प्रभाव और समय अवधि!

Grah Gochar 2025: ग्रहों का राशि परिवर्तन, जानें राशियों पर प्रभाव और समय अवधि!

Grah gochar: ग्रह गोचर ज्योतिष में ग्रहों का राशि परिवर्तन है, जो सभी राशियों और व्यक्तियों पर अलग-अलग प्रभाव डालती है. तो आइए गोचर का सूर्य से लेकर राहु तक प्रभाव जानें...

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 06 Oct 2025 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

Grah gochar 2025: ग्रह गोचर ज्योतिषीय शब्दावली है, जिसका अर्थ है ग्रहों का अपनी निर्धारित गति से राशिचक्र में एक राशि से दूसरी राशि में गमन करना या चलना. यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और सूर्य से लेकर राहु-केतु तक सभी ग्रहों की अपनी गति होती है, जिससे समय-समय पर उनकी स्थिति बदलती रहती है.

ग्रहों के इस गोचर (गति) का सभी राशियों और व्यक्तियों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

क्या होता है ग्रहों का गोचर
ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों का गोचर ग्रहों के राशिचक्र में निरंतर चलने को कहते हैं, जहां हर ग्रह एक निश्चित समय में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है. यह प्रक्रिया हर व्यक्ति के जीवन पर शुभ-अशुभ प्रभाव डालती है, जिससे भाग्य और घटनाओं में परिवर्तन आते हैं.

सूर्य एक महीने में राशि बदलता है, जबकि शनि ढाई साल में राशि परिवर्तन करता है.

गोचर का सूर्य से लेकर राहु तक प्रभाव जानें...
गोचर ज्योतिष में ग्रहों के राशिचक्र में एक राशि से दूसरी राशि में जाने की प्रक्रिया है और इसका प्रभाव सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी ग्रहों के लिए अलग-अलग समय अवधि और विशेषताओं के आधार पर होता है.

यह गोचर व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, नौकरी, धन और रिश्तों को प्रभावित करता है.  गोचर का शुभ फल तीसरे, छठे, और ग्यारहवें भाव में मिलता है, जबकि अशुभ फल चौथे, आठवें, और बारहवें भाव में मिलता है.

ग्रहों के गोचर की अवधि और प्रभाव
सूर्य: सूर्य हर महीने राशि बदलता है. पिता, आत्मा और पद-प्रतिष्ठा का कारक है. सूर्य का गोचर व्यक्ति की आत्म-छवि, पारिवारिक और राजनीतिक समस्याओं पर असर डालता है.

चंद्रमा: चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है और इसका गोचर लगभग सवा दो दिन का होता है.

बुध: बुध का गोचर लगभग 14 से 21 दिनों तक रहता है.

शुक्र: शुक्र लगभग 23 से 26 दिनों में राशि बदलता है.

मंगल: मंगल का गोचर करीब डेढ़ महीने या 45 दिनों का होता है.
 
बृहस्पति (गुरु): बृहस्पति एक राशि में एक साल या 12 महीने तक रहता है और इसका गोचर शुभ और अशुभ दोनों तरह का फल देता है.

शनि: शनि की गति धीमी होने के कारण इसका गोचर सबसे लंबा होता है और यह ढ़ाई साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है.

राहु और केतु: राहु और केतु 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं और ये व्यक्ति को भ्रमित करते हैं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले जानकारियों संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 06 Oct 2025 10:00 AM (IST)
Sun Transit Transit Grah Gochar
