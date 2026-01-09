हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरChandra Grahan 2026: होलिका दहन पर लग रहा है ग्रहण! नोट कर लें सूतक काल, समय और खास बातें

Chandra Grahan 2026: होलिका दहन पर लग रहा है ग्रहण! नोट कर लें सूतक काल, समय और खास बातें

Chandra Grahan 2026: साल 2026 में 4 चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं, जिसमें से एक चंद्र ग्रहण ही भारत में दिखाई देगा. जानिए साल का पहला चंद्रग्रहण कब और किस तारीख को लगेगा, सूतक काल का समय और नियम जानें?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 09 Jan 2026 12:16 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Chandra Grahan 2026: हिंदू परंपराओं में चंद्र ग्रहण को आध्यात्मिक शुद्धि के नजरिए से शक्तिशाली समय माना जाता है. कई लोग चंद्र ग्रहण के दौरान नाम जाप करने के साथ ध्यान करते हैं.

जिनके बारे में कहा जाता है कि, वे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के साथ जीवन में संतुलन का आशीर्वाद देते हैं. आइए जानते हैं साल 2026 में पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा?

भारत में पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा?

साल 2026 में कुल चार चंद्र ग्रहण होंगे, लेकिन इनमें से केवल एक ही चंद्रग्रहण भारत में दृश्यमान होगा, जो इस चंद्र ग्रह को विशेष बनाते हैं.

चंद्र ग्रहण 2026 की तिथि और दिन

2026 में पहला चंद्र ग्रहण मंगलवार 3 मार्च, 2026 मंगलवार को होगा. खास बात ये है कि, यह ग्रहण होलिका दहन यानी छोटी होली के दिन लगने जा रहा है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है.

चंद्र ग्रहण 2026 का समय

उपछाया चरण की शुरुआत दोपहर 2:16 बजे
अंब्रल चरण की शुरुआत दोपहर 3:21 बजे
अधिकतम ग्रहण शाम 6:26 से शाम 6:46 तक
अम्ब्रल चरण का अंत शाम 6:46 बजे
उपछाया चरण अंत शाम 7:52 बजे

चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए चंद्र ग्रहण से जुड़ी पारंपरिक धार्मिक दिशा-निर्देश का पालन जरूर किया जाएगा.

चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल

सूर्य या चंद्र ग्रहण लगने से पहले का समय सूतक काल अशुभ माना जाता है, जो ग्रहण काल खत्म होने तक रहता है. इस दौरान लोग आमतौर पर कुछ कार्यों को करने से बचते हैं.

चंद्र ग्रहण 2026 भारत में दिखाई देगा तो इसका सूतक काल भी माना जाएगा.

  • सूतक काल की शुरुआत सुबह 9 बजकर 39 मिनट पर
  • सूतक काल का समापन शाम 6 बजकर 46 मिनट पर
  • बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं व अस्वस्थ्य लोगों के लिए सूतक के नियमों में ढील दी जा सकती है.
  • सूतक काल का शिथिल समय दोपहर 3 बजकर 28 मिनट से शाम 6 बजकर 46 बजे तक

सूतक काल के दौरान इन नियमों का करें पालन

खाना पकाने या खाने से बचना चाहिए.

मंदिरों के कपाट बंद रखें.

किसी भी शुभ आयोजनों और समारोहों को करने की मनाही.

शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखें.

प्रार्थना, मंत्रोच्चारण और ध्यान करना चाहिए.

इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि, सूतक से जुड़ी प्रथाएं क्षेत्र और पारिवारिक परंपराओं में अलग हो सकती हैं, और लोग अपनी मान्यातओं के अनुसार इन प्रथाओं और परंपराओं का पालन करते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 09 Jan 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Lunar Eclipse Chandra Grahan 2026 Lunar Eclipse 2026 Holi 2026

Frequently Asked Questions

चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए?

सूतक काल के दौरान खाना पकाने या खाने से बचना चाहिए, मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं और किसी भी शुभ आयोजन से मनाही होती है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
विश्व
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
क्रिकेट
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
Advertisement

वीडियोज

Land For Job Case में Lalu Family पर Court ने कहा, पूरा परिवार जमीन के बदले नौकरी में शामिल
Amit Shah के खिलाफ धरने पर बैठे TMC सांसद, पुलिस ने खींचकर बस में बैठाया । Bengal ED Raid
Iran Protest : 100 से ज्यादा शहरों में फैला ईरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। Trump । GenZ Protest
Iran Protest : Khamenei के खिला ईरान में विरोध प्रदर्शन । Iran USA Conflict । Trump । GenZ Protest
Iran Protest Update: सड़कों पर उतरी लोगों ने भीड़ ने काटा बवाल | Ali Khamenei | Gen-Z
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
विश्व
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
क्रिकेट
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
ओटीटी
The Raja Saab OTT: 'द राजा साब' ओटीटी पर कहां आएगी? जानें कितने में बिके डिजिटल राइट्स
'द राजा साब' ओटीटी पर कहां आएगी? जानें कितने में बिके डिजिटल राइट्स
जनरल नॉलेज
किन 21 देशों में ट्रैवल पर ट्रंप ने लगाई रोक, क्या किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है USA?
किन 21 देशों में ट्रैवल पर ट्रंप ने लगाई रोक, क्या किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है USA?
हेल्थ
Cardiac Health: ECG की नॉर्मल रिपोर्ट के भरोसे बैठे हैं तो हो जाएं सावधान, ध्यान नहीं दिया तो कभी भी आ सकती है मौत
ECG की नॉर्मल रिपोर्ट के भरोसे बैठे हैं तो हो जाएं सावधान, ध्यान नहीं दिया तो कभी भी आ सकती है मौत
यूटिलिटी
पीएम मोदी जैसी गाड़ी में लगवानी है लाइट, दिल्ली में कहां मिलेगी सबसे सस्ती; कश्मीरी गेट या करोल बाग?
पीएम मोदी जैसी गाड़ी में लगवानी है लाइट, दिल्ली में कहां मिलेगी सबसे सस्ती; कश्मीरी गेट या करोल बाग?
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget