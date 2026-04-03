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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरKuber Yog 2026: 14 अप्रैल को बन रहा है दुर्लभ कुबेर योग, इन राशियों पर होगी धन वर्षा!

Kuber Yog 2026: 14 अप्रैल को बन रहा है दुर्लभ कुबेर योग, इन राशियों पर होगी धन वर्षा!

Kuber Yog 2026: 14 अप्रैल 2026 को दुर्लभ कुबेर योग बन रहा है, जिसका कुछ राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा. इस दौरान कुछ राशियों को सफलता, धन और बेहतर बदलाव लेकर आ सकता है. देखें कहीं आपकी राशि तो नहीं!

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 04 Apr 2026 06:22 PM (IST)
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Kuber Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, 14 अप्रैल 2026 को एक बेहद ही दुर्लभ कुबेर योग बन रहा है. इस खास योग के दौरान कुछ राशियों के जातकों को सौभाग्य और धन का लाभ हो सकता है. जानिए क्या आपकी राशि को इस खास योग से फायदा होगा.

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है. यह हर 30 दिनों में अपनी राशि बदलता है, जो एक नए तमिल महीने की शुरुआत का प्रतीक है. 

अभी सूर्य मीन राशि में विराजमान है, लेकिन 14 अप्रैल को यह मेष राशि में प्रवेश करेगा. यह गोचर तमिल नववर्ष, जिसे पराभव वर्ष कहा जाता है, और चिथिरई महीने की शुरुआत का प्रतीक है. ठीक इसी समय एक बेहद शुभ कुबेर योग भी बन रहा है.

मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह और सूर्य मित्र है. इसलिए सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर यह खास योग बनता है. चूंकि भगवान कुबेर देवी लक्ष्मी से जुड़े हैं, इसलिए यह योग कुछ राशियों पर धन और अपार सुख की वर्षा करेगा. आइए विस्तार से देखें कि तमिल नववर्ष पर बनने वाले कुबर योग से किन राशियों को फायदा होगा?

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मेष राशि पर कुबेर योग का प्रभाव

कुबेर योग आपके पहले भाव, लग्न स्थान में बन रहा है. मेष राशि वालों आपको चारों तरफ से लाभ मिलेगा. अप्रैल माह में आप जो भी प्रयास करेंगे, उसमें सफलता जरूर मिलेगी. इस दौरान आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा.

कठिन से कठिन कार्यों को भी बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे. आर्थिक लाभ के साथ आय के नए स्त्रोत खुलने की संभावना है. यदि आप नए बिजनेस में हैं, तो आपको अप्रत्याशित लाभ और विस्तार के लिए नए सौदे मिल सकते हैं. 

सिंह राशि पर कुबेर योग का प्रभाव

सिंह राशि के जातकों के लिए यह कुबेर योग आपके नौवें भाव, भाग्य स्थानम में बन रहा है, जो भाग्य का भाव है. इसका मतलब है कि, आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. इस दौरान आप जिस भी काम में हाथ आजमाएंगे, वह अच्छा प्रॉफिट देगी.

पारिवारिक जीवन सुखमय होने के साथ पति-पत्नी के बीच के सभी मुद्दे सुलझ जाएंगे. नकारात्मक विचार दूर हो जाएंगे. आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलेगी. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. कुबेर और लक्ष्मी जी की कृपा से लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे.

धनु राशि पर कुबेर योग प्रभाव

धनु राशि वालों को भी कुबेर योग का लाभ प्राप्त होगा. आपकी सभी जरूरतें पूरी होंगी. आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ लंबे समय से व्यापार में चल रहा नुकसान कम होगा. परिवार में माहौल सुखद बना रहेगा. 

तुला राशि पर कुबेर योग का प्रभाव

कुबेर का शुभ प्रभाव तुला राशि के जातकों पर भी देखने को मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाएं दूर होंगी. नए लोगों से परिचय होगा. वैवाहिक जीवन में दांपत्य सुख की प्राप्ति होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगी. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 03 Apr 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Kuber Transit Astrology 2026
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