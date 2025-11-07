Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Budh Vakri 2025: 10 नवंबर से 29 नवंबर 2025 तक बुध ग्रह वृश्चिक राशि में वक्री रहेगा. यह काल 20 दिन का मानसिक पुनर्मूल्यांकन (Mental Recalibration) का समय होगा, जहां निर्णय, संवाद और करियर दिशा तीनों की परीक्षा होगी. लेकिन पांच राशियां ऐसी भी हैं जिन्हें यह बुध रिवर्स प्रोग्रेस का वरदान देगा, यानी उलटी चाल में भी सही राह का संकेत.

मिथुन राशि

बुध आपका स्वामी है, इसलिए इसका वक्री होना आत्ममंथन का संकेत है. जो बातें ऑफिस में कह नहीं पाए थे, वही अब प्रभावशाली बनेंगी. पुराने ईमेल, अधूरी डील या इग्नोर हुए आइडिया को अब नया महत्व मिलेगा. जो पेशेवर अपने कम्युनिकेशन स्किल पर भरोसा करेंगे, वे इस अवधि में ब्रेकथ्रू क्लैरिटी पाएंगे.

Success Mantra: अपनी बात रोकिए मत, बस दिशा सही रखें.

लकी कलर: Sky Blue । नंबर: 5 । उपाय: बुधवार को हरे मूंग का दान करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह बुध वक्री प्रोफेशनल इंट्रोस्पेक्शन का समय है. जहां गलती हुई थी, वही अब अवसर बनेगा. सीनियर के साथ गलतफहमियां सुलझेंगी, प्रोजेक्ट डिले अब फोकस में आएंगे. सिस्टमेटिक काम करने वालों के लिए यह फेज शानदार रहेगा. जो लोग एनालिटिकल या टेक्निकल प्रोफेशन में हैं, वे नई दिशा पाएंगे.

Success Mantra: सुधार के बिना सफलता अधूरी है, बुध यही सिखाएगा.

लकी कलर: Green । नंबर: 9 । उपाय: बुध मंत्र का जप करें.

वृषभ राशि

बुध वक्री आपके सप्तम भाव को सक्रिय करेगा. पार्टनरशिप, टीमवर्क और कम्युनिकेशन से जुड़ी चुनौतियां अब संतुलन की ओर जाएंगी. ऑफिस में जिनसे टकराव था, वही लोग अब सहयोग देंगे. बिज़नेस में अटकी डील क्लियर होगी, पुराना पेमेंट वापस आ सकता है. यह समय इगो से एम्पैथी की दिशा में बदलाव लाएगा.

Success Mantra: रिश्ते सुधारेंगे तो रिजल्ट खुद सुधरेंगे.

लकी कलर: White । नंबर: 2 । उपाय: बुधवार को तुलसी को जल दें.

वृश्चिक राशि

बुध आपकी ही राशि में वक्री है, यानी निर्णय और दिशा पर आत्मसंवाद शुरू होगा. कॉर्पोरेट जगत में यह साइलेंट करेक्शन पीरियड है. आपकी टीम, प्रोजेक्ट या रिलेशन में जो भ्रम था, अब साफ़ होगा. यह बुध आपको बोलने से पहले सोचने और सोचने से पहले महसूस करने की सीख देगा.

पुराने इनसिक्योरिटी पैटर्न खत्म होंगे, एक नया आत्मविश्वास जन्म लेगा.

Success Mantra: वक्री बुध गहराई में उतारेगा, ताकि आप ऊंचाई से सोच सकें.

लकी कलर: Deep Blue । नंबर: 8 । उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

मकर राशि

आपके लिए यह वक्री बुध करियर-हाइलाइट वाला फेज है. पुराने प्रोजेक्ट या अधूरे टास्क जो फाइलों में दफ़न थे, वे अब बॉस की नज़र में आएंगे और प्रशंसा दिला सकते हैं. जो लोग नई नौकरी या ट्रांसफर की सोच रहे हैं, उनके लिए यह सही समय है. आपकी वाणी और डिप्लोमेसी इस पूरे वक्री काल में आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

Success Mantra: जो बोलते हैं वही आगे बढ़ते हैं, बस संयम से बोलें.

लकी कलर: Silver । नंबर: 4 । उपाय: गणेश जी को मोदक अर्पित करें.

कुल मिलाकर यह बुध वक्री सिर्फ गोचर नहीं, कर्म का Reflection है. जो खुद को सुनेंगे, वे दूसरों को समझेंगे. इन पांच राशियों के लिए यह 20 दिन मानसिक स्पष्टता, प्रोफेशनल बैलेंस और आत्मविश्वास लौटाने वाले हैं. बाकी राशियां यदि रुक कर सोचेंगी, तो उनका भी मार्ग सुधरेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.