हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरBudh Vakri 2025: वृश्चिक राशि में बुध ग्रह की 20 दिन उलटी चाल, इन 5 राशियों को बंपर लाभ!

Budh Vakri 2025: वृश्चिक राशि में बुध ग्रह की 20 दिन उलटी चाल, इन 5 राशियों को बंपर लाभ!

Mercury Retrograde November 2025: 10 नवंबर 2025 से बुध वक्री हो रहा है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ने जा रहा है, लेकिन 5 राशियों पर इसका विशेष असर देखने को मिलेगा, जानें भविष्यफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 07 Nov 2025 06:13 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Budh Vakri 2025: 10 नवंबर से 29 नवंबर 2025 तक बुध ग्रह वृश्चिक राशि में वक्री रहेगा. यह काल 20 दिन का मानसिक पुनर्मूल्यांकन (Mental Recalibration) का समय होगा, जहां निर्णय, संवाद और करियर दिशा तीनों की परीक्षा होगी. लेकिन पांच राशियां ऐसी भी हैं जिन्हें यह बुध रिवर्स प्रोग्रेस का वरदान देगा, यानी उलटी चाल में भी सही राह का संकेत.

मिथुन राशि

बुध आपका स्वामी है, इसलिए इसका वक्री होना आत्ममंथन का संकेत है. जो बातें ऑफिस में कह नहीं पाए थे, वही अब प्रभावशाली बनेंगी. पुराने ईमेल, अधूरी डील या इग्नोर हुए आइडिया को अब नया महत्व मिलेगा. जो पेशेवर अपने कम्युनिकेशन स्किल पर भरोसा करेंगे, वे इस अवधि में ब्रेकथ्रू क्लैरिटी पाएंगे.
Success Mantra: अपनी बात रोकिए मत, बस दिशा सही रखें.
लकी कलर: Sky Blue । नंबर: 5 । उपाय: बुधवार को हरे मूंग का दान करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह बुध वक्री प्रोफेशनल इंट्रोस्पेक्शन का समय है. जहां गलती हुई थी, वही अब अवसर बनेगा. सीनियर के साथ गलतफहमियां सुलझेंगी, प्रोजेक्ट डिले अब फोकस में आएंगे. सिस्टमेटिक काम करने वालों के लिए यह फेज शानदार रहेगा. जो लोग एनालिटिकल या टेक्निकल प्रोफेशन में हैं, वे नई दिशा पाएंगे.
Success Mantra: सुधार के बिना सफलता अधूरी है, बुध यही सिखाएगा.
लकी कलर: Green । नंबर: 9 । उपाय: बुध मंत्र का जप करें.

वृषभ राशि

बुध वक्री आपके सप्तम भाव को सक्रिय करेगा. पार्टनरशिप, टीमवर्क और कम्युनिकेशन से जुड़ी चुनौतियां अब संतुलन की ओर जाएंगी. ऑफिस में जिनसे टकराव था, वही लोग अब सहयोग देंगे. बिज़नेस में अटकी डील क्लियर होगी, पुराना पेमेंट वापस आ सकता है. यह समय इगो से एम्पैथी की दिशा में बदलाव लाएगा.
Success Mantra: रिश्ते सुधारेंगे तो रिजल्ट खुद सुधरेंगे.
लकी कलर: White । नंबर: 2 । उपाय: बुधवार को तुलसी को जल दें.

वृश्चिक राशि

बुध आपकी ही राशि में वक्री है, यानी निर्णय और दिशा पर आत्मसंवाद शुरू होगा. कॉर्पोरेट जगत में यह साइलेंट करेक्शन पीरियड है. आपकी टीम, प्रोजेक्ट या रिलेशन में जो भ्रम था, अब साफ़ होगा. यह बुध आपको बोलने से पहले सोचने और सोचने से पहले महसूस करने की सीख देगा.
पुराने इनसिक्योरिटी पैटर्न खत्म होंगे, एक नया आत्मविश्वास जन्म लेगा.
Success Mantra: वक्री बुध गहराई में उतारेगा, ताकि आप ऊंचाई से सोच सकें.
लकी कलर: Deep Blue । नंबर: 8 । उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

मकर राशि

आपके लिए यह वक्री बुध करियर-हाइलाइट वाला फेज है. पुराने प्रोजेक्ट या अधूरे टास्क जो फाइलों में दफ़न थे, वे अब बॉस की नज़र में आएंगे और प्रशंसा दिला सकते हैं. जो लोग नई नौकरी या ट्रांसफर की सोच रहे हैं, उनके लिए यह सही समय है. आपकी वाणी और डिप्लोमेसी इस पूरे वक्री काल में आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.
Success Mantra: जो बोलते हैं वही आगे बढ़ते हैं, बस संयम से बोलें.
लकी कलर: Silver । नंबर: 4 । उपाय: गणेश जी को मोदक अर्पित करें.

कुल मिलाकर यह बुध वक्री सिर्फ गोचर नहीं, कर्म का Reflection है. जो खुद को सुनेंगे, वे दूसरों को समझेंगे. इन पांच राशियों के लिए यह 20 दिन मानसिक स्पष्टता, प्रोफेशनल बैलेंस और आत्मविश्वास लौटाने वाले हैं. बाकी राशियां यदि रुक कर सोचेंगी, तो उनका भी मार्ग सुधरेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 07 Nov 2025 06:13 AM (IST)
Tags :
Mithun Rashi Rashifal Gen Z Budh Vakri 2025

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि में बुध के वक्री होने से क्या होगा?

वृश्चिक राशि में बुध के वक्री होने से निर्णय और दिशा पर आत्मसंवाद शुरू होगा. भ्रम दूर होगा और नया आत्मविश्वास जन्म लेगा.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की जिद का खामियाजा भुगत रहा अमेरिका! ऐतिहासिक शटडाउन के चलते 40 एयरपोर्ट्स पर कम होंगी उड़ानें
ट्रंप की जिद का खामियाजा भुगत रहा अमेरिका! ऐतिहासिक शटडाउन के चलते 40 एयरपोर्ट्स पर कम होंगी उड़ानें
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
क्रिकेट
SRH करेगी 23 करोड़ के प्लेयर को रिलीज, IPL 2026 ऑक्शन से पहले दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
SRH करेगी 23 करोड़ के प्लेयर को रिलीज, IPL 2026 ऑक्शन से पहले दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की जिद का खामियाजा भुगत रहा अमेरिका! ऐतिहासिक शटडाउन के चलते 40 एयरपोर्ट्स पर कम होंगी उड़ानें
ट्रंप की जिद का खामियाजा भुगत रहा अमेरिका! ऐतिहासिक शटडाउन के चलते 40 एयरपोर्ट्स पर कम होंगी उड़ानें
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
क्रिकेट
SRH करेगी 23 करोड़ के प्लेयर को रिलीज, IPL 2026 ऑक्शन से पहले दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
SRH करेगी 23 करोड़ के प्लेयर को रिलीज, IPL 2026 ऑक्शन से पहले दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
इंडिया
‘कटिंग-शेविंग’ से ‘ऑटो-ड्राइविंग’ तक, जुबली हिल्स की गलियों में वोट लेने के लिए नेताओं का 'तमाशा'
‘कटिंग-शेविंग’ से ‘ऑटो-ड्राइविंग’ तक, जुबली हिल्स की गलियों में वोट लेने के लिए नेताओं का 'तमाशा'
बिहार
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
यूटिलिटी
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
हेल्थ
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget