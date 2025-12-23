Budh Gochar 2025: बुध का गोचर 29 दिसंबर को, सिंह राशि वालों पर क्या पड़ेगा प्रभाव
Budh Gochar 2025: बुध का गोचर 29 दिसंबर 2025 को है. बुध के राशि परिवर्तन से राशियों के व्यापार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है. जानें बुध का गोचर सिंह राशि वालों पर क्या असर डालेगा.
Budh Gochar in December 2025: इस साल बुध का अंतिम गोचर 29 दिसंबर 2025 को होने वाला है. ग्रहों के राजकुमार बुध इस दिन वृश्चिक राशि से निकलकर गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी 2026 तक बुध यहीं रहेंगे. इसके अलावा सूर्य, मंगल और शुक्र पहले से ही धनु राशि में विराजमान है. ऐसे में चार ग्रहों की युति से चतुर्ग्रही योग बनेगा.
साथ ही बुध-गुरु का परिवर्तन नामक राजयोग भी बन रहा है. बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं. जब भी बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है. बुध का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों पर क्या असर करेगा यहां देखें.
जन्म कुंडली में बुध की स्थिति व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है. यूँ तो बुध से प्रभावित जातक शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन मानसिक रुप से बहुत उर्वरक और तेज दिमाग वाले होते हैं जो अपने बड़े से बड़े विरोधी का सामना करने की हिम्मत रखते हैं.
सिंह राशि - बुध 2nd हाउस व 11th हाउस के लॉर्ड होकर 5th हाउस में विराजित है.
- आपके बिजनेस में बड़े बदलाव सभंव है जिससे आपको स्टाफिंग में कुछ परेशानीयो का सामना करना पड सकता है.
- जॉब में नए अवसर मिलेंगे.
- परिवार में आपके कद के हिसाब से कुछ जिम्मेदारीयों दी जा सकती है उसका निर्वाहन भी आप अच्छे से कर पांऐगे.
- आपकी पढ़ाई और ज्ञान आपके लिए सफलता का द्वार खोलेगी.
- त्वात, नाक, कान से जुडी कुछ परेशानी हो सकती है इसलिए तोडी सतर्कता रखने की जरूरत है.
उपाय- बुधवार को 11 नारियल की माला बनाकर भगवान गणेश जी को अर्पित करने से धन लाभ मिलता है.
Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी 2026 में कब ? किस दिन से बंद होंगे मांगलिक कार्य
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL