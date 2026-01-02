हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वृषभ साप्ताहिक राशिफल 4-10 जनवरी 2026: इस हफ्ते धैर्य का इम्तिहान! करियर, प्रेम, धन पर क्या होगा असर? पढ़ें राशिफल

वृषभ साप्ताहिक राशिफल 4-10 जनवरी 2026: इस हफ्ते धैर्य का इम्तिहान! करियर, प्रेम, धन पर क्या होगा असर? पढ़ें राशिफल

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि के जातकों के लिए 4 से 10 दिसंबर 2026 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 02 Jan 2026 03:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Taurus Weekly Horoscope 4-10 January 2026: यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए धीमी शुरुआत लेकिन संतोषजनक अंत वाला रहेगा. अगर तुम त्वरित परिणाम की उम्मीद कर रहे हो, तो यह हफ्ता तुम्हें धैर्य सिखाएगा. काम बनेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर नहीं मेहनत और समय दोनों ज्यादा लगेंगे.

सप्ताह के पूर्वार्ध में छोटे-छोटे काम भी भारी लग सकते हैं. दूसरों पर निर्भरता इस समय नुकसानदेह साबित हो सकती है. करियर और कारोबार में सफलता पूरी तरह तुम्हारे व्यवहार, संवाद और तालमेल पर निर्भर रहेगी. एक गलत लहजा या छोटी चूक, बने काम बिगाड़ सकती है.

वृषभ साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार के साथ रिश्ते सामान्य रहेंगे, लेकिन भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. किसी बात को दिल में दबाकर रखने की आदत रिश्तों में खटास बढ़ाएगी. खुलकर, लेकिन संतुलित भाषा में बात करना ज़रूरी है.

वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेंगे. लव या लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. ईगो बीच में आई तो दूरी बढ़ेगी. यह समय बहस जीतने का नहीं, रिश्ता बचाने का है.

वृषभ साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी. छोटी सी लापरवाही बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है. जोखिम भरे सौदों और जल्दबाज़ी में लिए फैसलों से दूरी बनाना ही समझदारी होगी.

वृषभ साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह दूसरों के भरोसे बैठना भारी पड़ सकता है. समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो जिम्मेदारी सीधे तुम पर आएगी. सीनियर और जूनियर दोनों से संतुलित तालमेल बनाकर चलना जरूरी है.

वृषभ साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं को इस सप्ताह अतिरिक्त मेहनत के लिए तैयार रहना होगा. प्रयास ज्यादा होंगे, लेकिन परिणाम देर से मिलेंगे. हिम्मत हारना सबसे बड़ी गलती होगी.

वृषभ साप्ताहिक धन राशिफल

धन के लेन-देन में सावधानी बेहद जरूरी है. किसी पर आंख बंद कर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है. खर्च नियंत्रण में नहीं रहा तो बजट गड़बड़ा सकता है.

वृषभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव और थकान हावी रह सकती है. काम का दबाव सीधे सेहत पर असर डाल सकता है. आराम और दिनचर्या को नज़रअंदाज़ करना इस सप्ताह ठीक नहीं.

शुभ अंक: 6
शुभ रंग: सफेद
उपाय: प्रतिदिन स्फटिक से बने श्री यंत्र की पूजा करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 02 Jan 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Taurus Weekly Horoscope Vrishabh Rashifal Taurus Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के लिहाज़ से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

मानसिक तनाव और थकान हावी रह सकती है, जिसका असर काम के दबाव से सेहत पर पड़ेगा। आराम को नज़रअंदाज़ न करें।

