Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Taurus Weekly Horoscope 4-10 January 2026: यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए धीमी शुरुआत लेकिन संतोषजनक अंत वाला रहेगा. अगर तुम त्वरित परिणाम की उम्मीद कर रहे हो, तो यह हफ्ता तुम्हें धैर्य सिखाएगा. काम बनेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर नहीं मेहनत और समय दोनों ज्यादा लगेंगे.

सप्ताह के पूर्वार्ध में छोटे-छोटे काम भी भारी लग सकते हैं. दूसरों पर निर्भरता इस समय नुकसानदेह साबित हो सकती है. करियर और कारोबार में सफलता पूरी तरह तुम्हारे व्यवहार, संवाद और तालमेल पर निर्भर रहेगी. एक गलत लहजा या छोटी चूक, बने काम बिगाड़ सकती है.

वृषभ साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार के साथ रिश्ते सामान्य रहेंगे, लेकिन भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. किसी बात को दिल में दबाकर रखने की आदत रिश्तों में खटास बढ़ाएगी. खुलकर, लेकिन संतुलित भाषा में बात करना ज़रूरी है.

वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेंगे. लव या लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. ईगो बीच में आई तो दूरी बढ़ेगी. यह समय बहस जीतने का नहीं, रिश्ता बचाने का है.

वृषभ साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी. छोटी सी लापरवाही बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है. जोखिम भरे सौदों और जल्दबाज़ी में लिए फैसलों से दूरी बनाना ही समझदारी होगी.

वृषभ साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह दूसरों के भरोसे बैठना भारी पड़ सकता है. समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो जिम्मेदारी सीधे तुम पर आएगी. सीनियर और जूनियर दोनों से संतुलित तालमेल बनाकर चलना जरूरी है.

वृषभ साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं को इस सप्ताह अतिरिक्त मेहनत के लिए तैयार रहना होगा. प्रयास ज्यादा होंगे, लेकिन परिणाम देर से मिलेंगे. हिम्मत हारना सबसे बड़ी गलती होगी.

वृषभ साप्ताहिक धन राशिफल

धन के लेन-देन में सावधानी बेहद जरूरी है. किसी पर आंख बंद कर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है. खर्च नियंत्रण में नहीं रहा तो बजट गड़बड़ा सकता है.

वृषभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव और थकान हावी रह सकती है. काम का दबाव सीधे सेहत पर असर डाल सकता है. आराम और दिनचर्या को नज़रअंदाज़ करना इस सप्ताह ठीक नहीं.

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: सफेद

उपाय: प्रतिदिन स्फटिक से बने श्री यंत्र की पूजा करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.