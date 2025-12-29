हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishabh January Horoscope 2026: वृषभ जनवरी मासिक राशिफल, अभी से बचत करें, नए साल में बढ़ेंगे खर्चे

Vrishabh January Horoscope 2026: वृषभ जनवरी मासिक राशिफल, अभी से बचत करें, नए साल में बढ़ेंगे खर्चे

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह की भविष्यवाणी (Prediction) की जाती है. जानिए जनवरी 2026 का महीना वृष राशि (vrishabh Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 29 Dec 2025 02:10 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh January Horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जनवरी (January 2026) का महीना वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Vrishabh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जनवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

वृष राशि के जातकों के लिए साल का पहला महीना थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है. जनवरी की शुरुआत थोड़ी संघर्ष भरी रह सकती है. इस दौरान आपको छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए भी अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं. करियर-कारोबार से जुड़े आवश्यक कार्यों को पूरा करते समय कुछेक अड़चनें भी आ सकती हैं.

वृष राशि के जातकों को इस माह फिजूलखर्ची से बचना होगा क्योंकि माह के मध्य में आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान अचानक से कुछेक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं. जिसे पूरा करने के लिए उधार लेने की भी नौबत आ सकती है. इस दौरान भूलकर भी सट्टा-लॉटरी आदि में पैसा न लगाएं और धन के लेनदेन में खूब सावधानी बरतें.

नौकरीपेशा लोगों को इस दौरान कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर दोनों से बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी. वृष राशि के जातकों के लिए जनवरी के उत्तरार्ध का समय राहत भरा रहने वाला है. इस दौरान करियर-कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी.

परीक्षा-प्रतियोगिता में मनोकूल परिणाम प्राप्त होंगे. रिश्ते-नाते की बात करें तो माह के पूर्वार्ध में स्वजनों के साथ सामंजस्य में कमी देखने को मिल सकती है हालांकि माह के उत्तरार्ध तक सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी. प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं. माह के उत्तरार्ध का समय वैवाहिक सुख की दृष्टि से उत्तम है.

उपाय: पहली रोटी गाय को खिलाएं.

Vastu Tips: 'मास्टर वास्तु' से जानिए करोड़पति बनने का अचूक फॉर्मूला!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 29 Dec 2025 02:10 PM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
और पढ़ें
