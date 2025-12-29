Vrishabh January Horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जनवरी (January 2026) का महीना वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Vrishabh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जनवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

वृष राशि के जातकों के लिए साल का पहला महीना थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है. जनवरी की शुरुआत थोड़ी संघर्ष भरी रह सकती है. इस दौरान आपको छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए भी अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं. करियर-कारोबार से जुड़े आवश्यक कार्यों को पूरा करते समय कुछेक अड़चनें भी आ सकती हैं.

वृष राशि के जातकों को इस माह फिजूलखर्ची से बचना होगा क्योंकि माह के मध्य में आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान अचानक से कुछेक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं. जिसे पूरा करने के लिए उधार लेने की भी नौबत आ सकती है. इस दौरान भूलकर भी सट्टा-लॉटरी आदि में पैसा न लगाएं और धन के लेनदेन में खूब सावधानी बरतें.

नौकरीपेशा लोगों को इस दौरान कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर दोनों से बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी. वृष राशि के जातकों के लिए जनवरी के उत्तरार्ध का समय राहत भरा रहने वाला है. इस दौरान करियर-कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी.

परीक्षा-प्रतियोगिता में मनोकूल परिणाम प्राप्त होंगे. रिश्ते-नाते की बात करें तो माह के पूर्वार्ध में स्वजनों के साथ सामंजस्य में कमी देखने को मिल सकती है हालांकि माह के उत्तरार्ध तक सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी. प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं. माह के उत्तरार्ध का समय वैवाहिक सुख की दृष्टि से उत्तम है.

उपाय: पहली रोटी गाय को खिलाएं.

