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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 22 July 2026: मकर राशि की लव लाइफ में लौटेगा भरोसा, साथी के साथ बढ़ेगा प्यार और रिश्तों में आएगी नई मजबूती

Aaj ka Love Rashifal 22 July 2026: मकर राशि की लव लाइफ में लौटेगा भरोसा, साथी के साथ बढ़ेगा प्यार और रिश्तों में आएगी नई मजबूती

Love Horoscope 22 July 2026: क्या 22 जुलाई को मकर राशि वालों के रिश्ते में फिर से भरोसा और प्यार लौटेगा? क्या साथी के साथ दिल की बातें, बढ़ता अपनापन और बेहतर समझ आपके प्रेम संबंध को नई मजबूती देंगे?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 22 July 2026: बुधवार का दिन प्रेम संबंधों में संतुलन, विश्वास और नई शुरुआत के संकेत लेकर आया है. चंद्रमा तुला राशि में होने से रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा और कई लोग अपने साथी के साथ मन की बातें साझा करेंगे. कुछ राशियों के लिए रोमांस और नजदीकियां बढ़ेंगी, जबकि कुछ को रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की जरूरत होगी. अविवाहित जातकों के लिए भी नए रिश्ते बनने या पुराने रिश्ते को नया अवसर मिलने के योग हैं. आइए जानते हैं मेष से कन्या राशि तक का लव राशिफल.

मेष राशि- साथी के साथ बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में आपका साथ देने की कोशिश करेगा. यदि पिछले कुछ समय से रिश्ते में दूरी महसूस हो रही थी तो खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल जातकों की किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. रिश्तों में विश्वास और सम्मान बनाए रखने से प्रेम पहले से अधिक मजबूत होगा.

वृषभ राशि- रिश्तों में आएगी नई ताजगी

आज प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपके रिश्ते को नई ऊर्जा देगा. छोटी-छोटी बातों में खुशियां तलाशने से आप दोनों के बीच अपनापन बढ़ेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है. जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें और रिश्ते को समय दें. धैर्य और ईमानदारी आपके प्रेम जीवन को मजबूत बनाएगी.

मिथुन राशि- दिल की बात कहने का मिलेगा अवसर

आज प्रेम जीवन में रोमांस और विश्वास दोनों बढ़ेंगे. यदि आप लंबे समय से अपने मन की बात कहना चाहते थे तो समय आपके पक्ष में है. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और रिश्ते में नई गर्माहट महसूस होगी. विवाहित लोगों के बीच तालमेल बेहतर रहेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात यादगार साबित हो सकती है. प्रेम संबंधों में सच्चाई और स्पष्टता बनाए रखने से भविष्य की राह आसान होगी.

कर्क राशि- छोटी बातों को न बनने दें विवाद

आज प्रेम जीवन में भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. किसी छोटी बात पर बहस रिश्ते में तनाव ला सकती है, इसलिए साथी की बातों को ध्यान से सुनें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने की जरूरत होगी. सिंगल लोगों को पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए. प्यार में जल्दबाजी करने से बचें. धैर्य, सम्मान और खुला संवाद रिश्ते में फिर से मिठास घोल सकता है.

सिंह राशि- रोमांस से यादगार बनेगा दिन

आज प्रेम जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. पार्टनर के साथ घूमने, डिनर या किसी खास योजना पर चर्चा हो सकती है. दोनों के बीच विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों के लिए दिन बेहद सुखद रहेगा. सिंगल जातकों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. अपने साथी के साथ बिताया गया समय रिश्ते को नई मजबूती और खूबसूरत यादें देगा.

कन्या राशि- रिश्ते को मिलेगी नई मजबूती

आज प्रेम संबंधों में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा. यदि किसी बात को लेकर मन में संदेह था तो आज उसका समाधान मिल सकता है. पार्टनर आपके निर्णयों का सम्मान करेगा और आपका हौसला बढ़ाएगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल जातकों की दोस्ती प्रेम में बदल सकती है. अपने रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें. यही विश्वास आने वाले समय में आपके संबंधों को और मजबूत बनाएगा.

तुला राशि- रिश्तों में धैर्य और समझदारी से मिलेगी खुशी

आज प्रेम जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी रहेगा. साथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हो सकती है, जिससे रिश्ते की नींव और मजबूत होगी. यदि पहले कोई गलतफहमी थी तो उसे दूर करने का सही समय है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ मधुर पल बिताने का अवसर मिलेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. रिश्ते में जल्दबाजी से बचें और भावनाओं का सम्मान करें.

वृश्चिक राशि- प्रेम में संयम रखेंगे तो बढ़ेगी नजदीकियां

आज प्रेम संबंधों में धैर्य की परीक्षा हो सकती है. किसी छोटी बात को लेकर साथी नाराज हो सकता है, इसलिए अपनी बात विनम्रता से रखें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. सिंगल लोगों को नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले सामने वाले को अच्छी तरह जानना चाहिए. विश्वास और खुला संवाद रिश्ते को मजबूत बनाएगा. शाम तक माहौल पहले से बेहतर और खुशनुमा हो सकता है.

धनु राशि- साथी के साथ भविष्य की होगी चर्चा

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है और दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझेंगे. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ेगा. सिंगल जातकों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात दिलचस्प साबित हो सकती है. अपने रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखें. छोटी-सी पहल भी आपके प्रेम संबंध को नई दिशा और मजबूती दे सकती है.

मकर राशि- रिश्तों में बढ़ेगा भरोसा और अपनापन

आज प्रेम जीवन में साथी का सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा. यदि लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव था तो वह धीरे-धीरे समाप्त हो सकता है. विवाहित लोगों के बीच आपसी समझ पहले से बेहतर होगी. सिंगल लोगों को किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. अपने दिल की बात खुलकर कहने का सही समय है. प्यार, विश्वास और सम्मान आपके रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखेंगे.

कुंभ राशि- प्रेम में सोच-समझकर बढ़ाएं कदम

आज प्रेम संबंधों में जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा. किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए साथी की बात पूरी सुनें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए. सिंगल जातकों को नए रिश्ते में जल्द निर्णय लेने से बचना होगा. धैर्य और सकारात्मक सोच रिश्ते को बेहतर बनाएगी. शाम तक किसी अच्छी खबर से आपका मन प्रसन्न हो सकता है.

मीन राशि- दिल की बातें रिश्ते को करेंगी मजबूत

आज प्रेम जीवन में भावनाएं प्रबल रहेंगी. पार्टनर आपकी बातों को गंभीरता से सुनेगा और आपके साथ समय बिताना चाहेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन प्रेम और अपनापन बढ़ाने वाला रहेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है. अपने मन की बात छिपाने के बजाय खुलकर व्यक्त करें. ईमानदारी और विश्वास आपके रिश्ते को नई मजबूती और खूबसूरत दिशा देंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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