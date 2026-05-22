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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTarot Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: साप्ताहिक टैरो राशिफल, मेष से मीन तक जानें यह सप्ताह कैसा रहेगा

Tarot Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: साप्ताहिक टैरो राशिफल, मेष से मीन तक जानें यह सप्ताह कैसा रहेगा

Tarot Weekly Horoscope 2026: 24 से 30 मई 2026 का टैरो साप्ताहिक राशिफल करियर, धन, रिश्ते और सेहत को लेकर अहम संकेत दे रहा है. कुछ राशियों को नए मौके मिलेंगे, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत है.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 22 May 2026 04:14 PM (IST)
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Tarot Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के अनुसार, मई का आखिरी सप्ताह कई राशियों के लिए बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. टैरो कार्ड केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन (subconscious mind) का दर्पण हैं.

इन रहस्यमयी कार्ड्स के माध्यम से हम जीवन के कठिन निर्णयों, करियर की दिशा और रिश्तों की उलझनों को सुलझाने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं. यह वर्तमान की ऊर्जा को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने का एक प्राचीन मार्ग है.

आइए जानते हैं मेष से मीन तक का टैरो साप्ताहिक राशिफल

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल

मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा. इस सप्ताह आपको अपने कार्यों में कुछ देरी महसूस हो सकती है. साथ ही इस सप्ताह आपको कोशिश करनी है कि जीवन में थोड़ा व्यावहारिक बनने की कोशिश करें. इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है और धन में लाभ मिल सकता है. इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो कुछ चीजें आप बदल नहीं सकते, उनके साथ समझौता करना ही सबसे बुद्धिमान होगा.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि यह सप्ताह वृषभ राशि के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहने वाला है. इस सप्ताह आपको कोशिश करनी है कि किसी भी गंभीर विषय में चर्चा से बचें. परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी गंभीर विषय में चर्चा से बचें, क्योंकि इससे कटुता का माहौल उत्पन्न हो सकता है. इतना ही नहीं कार्य क्षेत्र में भी विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ सुधार होगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उदासी वाला रह सकता है. साथ ही आप इस सप्ताह कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे. वहीं, आपको अपने आलोचकों और शुभचिंतकों के विरोध का सामना कर सकते हैं. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सौदे में धैर्य बनाए रखें.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि इस सप्ताह कर्क राशिवालों के विचारों की भिन्नता संबंधों के मध्य भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण आपके स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ाहट आ सकती है. आपको केवल अपनी समस्याओं पर ही ध्यान देना होगा, अन्यथा हानि हो सकती है.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही लाभकारी साबित होगा. इस सप्ताह आपको अनानास लाभ प्राप्ति की संभावना है, इसलिए जोखिम लेने की कोशिश की जा सकती है. आपको जीवनसाथी की ओर से सहयोग मिलेगा और पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह लोकप्रियता बढ़ाने वाला रहेगा. इस सप्ताह रचनात्मक क्षेत्र में आपको विशेष सुर्खियां मिलेंगी. आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश मिजाज माहौल में बीतेगा जो आपको नयी ऊर्जा और स्फूर्ति से भर देगा.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है. इस सप्ताह आपके स्वभाव में उग्रता रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें और जीवनसाथी अथवा साझेदार से मनमुटाव हो सकता है. कोशिश करें की इस सप्ताह आप खुद को जितना शांत रख सके उतना आपके लिए अच्छा रहेगा.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सप्ताह खास रहने वाला है. इस सप्ताह विपरीत लिंग का कोई सहयोगी आपको आकर्षित कर सकता है. कार्यक्षेत्र में नए अवसरों में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों का व्यक्तित्व इस सप्ताह थोड़ा कमजोर दिखाई देगा, लेकिन जनसंपर्क बेहतर बनाने पर जोर दें. पहले उदास महसूस करेंगे और बाद में भी कुछ विशेष नहीं हो पाएगा. आप आलोचना और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना कर सकते हैं. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. सौदा तय करते समय आप अपना धैर्य न खोएं.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोग इस सप्ताह नए कार्यों में अधिक व्यस्त रहने वाले हैं. हालांकि, इस सप्ताह आपका आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत होगा. आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे. आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुश मिजाज माहौल में बीतेगा जो आपको नयी ऊर्जा व स्फूर्ति से भर देगा.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह कई अच्छे अवसर इंतजार कर रहे हैं. इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन पहले से काफी अच्छा रहेगा. आप अपने पारिवारिक जीवन का आनंद ले पाएंगे. इस सप्ताह आपके लिए लाभ प्राप्ति की संभावना बन सकती है. इसलिए जोखिम लेने की कोशिश की जा सकती है, पर लक्ष्य को लेकर काफी गंभीरता नहीं रहेगी. आपको जीवनसाथी की ओर से सहयोग प्राप्त होगा. पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह नौकरी में कोई नया ऑफर मिल सकता है लेकिन फैसला सोच समझ कर लें. इस सप्ताह आपके स्वभाव में उग्रता रहेगी, आप उदास महसूस करेंगे और बाद में भी कुछ विशेष नहीं हो पाएगा. फिज़ूलख़र्चों से बचें. जीवनसाथी अथवा साझेदार से मनमुटाव हो सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 22 May 2026 03:00 PM (IST)
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