Tarot Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के अनुसार, मई का दूसरा सप्ताह कई राशियों के लिए बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. टैरो कार्ड केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन (subconscious mind) का दर्पण हैं.

इन रहस्यमयी कार्ड्स के माध्यम से हम जीवन के कठिन निर्णयों, करियर की दिशा और रिश्तों की उलझनों को सुलझाने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं. यह वर्तमान की ऊर्जा को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने का एक प्राचीन मार्ग है.

आइए जानते हैं मेष से मीन तक का टैरो साप्ताहिक राशिफल

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल- टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि, मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते पूरा फोकस अपने लक्ष्यों की प्राप्ति पर रहेगा. आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, जिससे कई रुके हुए काम पूरे होंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी, परंतु अपनी बात मनवाने के चक्कर में अहंकार न आने दें. टीम वर्क में सहयोग की भावना रखें. निजी जीवन में किसी पुराने विवाद या मनमुटाव को सुलझाने का सही समय है, जिससे रिश्तों में मधुरता लौटेगी. आर्थिक रूप से सप्ताह स्थिर रहेगा, लेकिन बड़े निवेश से अच्छे से सोच विचार कर लें. इस सप्ताह संयम और संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा. जल्दबाजी में लिए फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल- टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को इस सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा उलझनों से भरा रहने वाला है. किसी करीबी की कही बात या व्यवहार आपको आहत कर सकता है, आप थोड़ा बैचेन महसूस करेंगे. करियर में पुरानी रुकी हुई योजना फिर से गति पकड़ सकती है. धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें, खासकर यदि किसी के साथ साझेदारी या उधारी का मामला हो. बिना सोचे-समझे आर्थिक निर्णय लेने से बचें. इस सप्ताह आत्मनिर्भर रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. अपने मन की सुनें और दूसरों की राय पर अंधविश्वास न करें. खुद पर विश्वास बनाए रखें. स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट संबंधी समस्याओं को लेकर सजग रहें.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल- टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए सप्ताह रचनात्मकता से भरा रहने वाला है. इस हफ्ते आपके दिमाग में ढेरों नए विचार और योजनाएं आएंगी, जिन्हें पूरा करने की आप कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपको अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं, जिनसे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा. हालांकि, इतनी अधिक मानसिक गतिविधि के कारण ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है. छोटे-छोटे लक्ष्य तय करके ही आगे बढ़ें. सामाजिक दायरे में नए लोगों से मुलाकात होगी. स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक थकावट और अनिद्रा से सावधान रहें. ध्यान और मेडिटेशन से लाभ मिलेगा. कुल मिलाकर, यह सप्ताह नए आयाम खोलने का है, लेकिन आप अपने फोकस को बनाए रखें.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल- टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस हफ्ते आपका कोई अधूरा रिश्ते आपके मन में हलचल पैदा कर सकता है. इस हफ्ते आप खुद की खोज में रहेंगे और अध्यात्म की तरफ आपको झुकाव अधिक रह सकता है. कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें, किसी के बहकावे में आकर निर्णय न लें. रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखें, क्योंकि यह समय किसी बड़े मोड़ पर ले जा सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव को नियंत्रित करना प्राथमिकता होनी चाहिए. योग, प्राणायाम या प्रकृति में समय बिताना लाभकारी रहेगा. यह सप्ताह खुद से जुड़ने, अपने घावों को भरने और जीवन में संतुलन लाने का अवसर है.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल- टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ बड़ा और निर्णायक साबित हो सकता है. आपके सामने कई अवसर आएंगे, लेकिन हर मौके को पकड़ने की कोशिश करना उलझन पैदा कर सकता है. यही समय है जब आपको प्राथमिकताएं तय करनी होंगी और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना पड़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता चमकेगी और लोग आपके सुझावों को महत्व देंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही आलोचना झेलने का भी धैर्य रखना होगा. व्यक्तिगत रिश्तों में गरिमा बनाए रखें, कोई भी बात अहंकारवश कहने से बचें. पारिवारिक मामलों में संतुलन और समझदारी दिखानी होगी. वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य को लेकर पीठ या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्याओं पर ध्यान दें.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल- टैरो कार्ड्स के अनुसार, कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में व्यस्तता के साथ साथ अनुशासन का पालन करने वाला रहेगा. आप लंबे समय से लंबित कार्यों को पूरा करने पर ध्यान देंगे. चीज़ों को व्यवस्थित करने की आपकी आदत इस सप्ताह आपको मानसिक शांति देगी. करियर में कोई पुराना प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है, जिसमें आपकी दक्षता की परीक्षा होगी. हालांकि, दूसरों की अपेक्षाओं को लेकर खुद पर अनावश्यक दबाव न डालें. हर चीज़ परफेक्ट करने की चाह से आप खुद को थका सकते हैं. बात करें आपकी सेहत की तो इस हफ्ते आपको पीठ दर्द या पाचन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है. व्यक्तिगत जीवन में परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे भावनात्मक रूप से जुड़ाव बढ़ेगा.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल- टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम, संतुलन और आत्म-अभिव्यक्ति का है. इस हफ्ते आप अपने रिश्तों में नयापन महसूस करेंगे, आप अपनों से और अधिक भावनात्मक रुप से जुड़ेंगे. कार्यक्षेत्र में भी आपकी कूटनीति और संतुलन बनाए रखने की कला आपको लाभ दिलाएगी. किसी पुराने निवेश से अचानक लाभ मिलने की संभावना है. इस सप्ताह खुद को खुलकर अभिव्यक्त करने में संकोच न करें, आपकी बातों से दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. स्वास्थ्य को लेकर त्वचा या हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याओं पर ध्यान दें. योग और ध्यान से लाभ मिलेगा.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल- टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है. आप किसी गूढ़ विषय में रुचि ले सकते हैं या फिर जीवन के किसी गहरे सवाल पर मंथन करेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलतफहमी या छुपी बातें विवाद का कारण बन सकती हैं. कोई पुराना मित्र या रिश्ता अचानक फिर से आपके जीवन में दस्तक दे सकता है, जो आपके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होगा. कार्यक्षेत्र में अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, यह आपकी सही दिशा दिखाएगा. आर्थिक रूप से नए निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करें. स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें.

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल- टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए सप्ताह यात्राओं से भरा रहने वाला है. इस हफ्ते आपको यात्रा के साथ साथ सीखने के भी कई अवसर आपको मिलेंगे।कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन आपको लाभ दिलाएगा. निजी जीवन में किसी उत्सव या पारिवारिक समारोह का आयोजन हो सकता है, जिससे आपमें ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. आपकी संकल्प शक्ति मजबूत रहेगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफल होंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से पैरों या जोड़ों में दर्द की समस्या पर ध्यान दें. इस सप्ताह आप पाएंगे कि आपकी सकारात्मक सोच और खुले दिल से किए गए संवाद आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं.

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल- टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत चुनौतियों के साथ हो सकती है, लेकिन आप अपनी मेहनत और धैर्य से इन पर विजय पा लेंगे. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आप परफॉर्म करने का दबाव महसूस कर सकते हैं, परंतु यह समय है अपनी क्षमताओं को सिद्ध करने का. भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें. पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी आपको सक्रिय रहना पड़ेगा. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, परंतु बड़े निवेशों को लेकर सतर्क रहना होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से कमर दर्द या घुटनों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. योग और व्यायाम लाभकारी रहेगा.

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल- टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. इस हफ्ते आपके मन में कई नए विचार आएंगे. आप किसी सामाजिक परियोजना में रुचि ले सकते हैं, जिससे आपकी मौलिकता और इनोवेटिव सोच सामने आएगी. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को सराहना मिलेगी, कोई पुराना मित्र या मार्गदर्शक आपको प्रेरणा या सहायता प्रदान कर सकता है. निजी जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं,जैसे किसी रिश्ते में अचानक बदलाव या नई जिम्मेदारी. इस हफ्ते आप काफी थकान भी महसूस कर सकते हैं.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल- टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा. लेकिन, आप इस हफ्ते काफी भावुक महसूस करेंगे. आप अपने भीतर झांकने की प्रवृत्ति में रहेंगे और पुराने अनुभवों से सीख लेने का प्रयास करेंगे. किसी अधूरे सपने या अधूरे रिश्ते को लेकर मन में उलझन रह सकती है, लेकिन यही समय है उसे स्वीकार करने और आगे बढ़ने का. कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता और संवेदनशीलता आपके पक्ष में काम करेगी. किसी कलात्मक या आध्यात्मिक गतिविधि में भाग लेने से मानसिक शांति मिलेगी. निजी जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

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