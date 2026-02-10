हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTarot Prediction 11 February 2026: जानें बुधवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक?

Tarot Prediction 11 February 2026: जानें बुधवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक?

Tarot Card Reading 11 February 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 10 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Card Reading 11 February 2026: टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया आज आपकी राशि के लिए करियर, धन और रिश्तों को लेकर क्या संकेत दे रही है? आइए जानते हैं 11 फरवरी 2026 का विशेष टैरो राशिफल.

Shani Asta 2026: होली के बाद शनि अस्त, 30 साल बाद 3 राशियों और इन सेक्टर्स की बदलेगी किस्मत

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार आज का दिन मेष राशि वालों के लिए मिला-जुला रहेगा. व्यापार और व्यवसाय से जुड़े लोगों को स्थिर आमदनी मिलेगी. काम से जुड़ी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो भविष्य के लिए फायदेमंद रहेंगी. जल्दबाजी से बचें और हर निर्णय सोच-समझकर लें.

वृष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज भूमि या भवन से जुड़ा कोई सौदा फाइनल हो सकता है. हालांकि दिन के उत्तरार्ध में खर्चे बढ़ सकते हैं और विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. करियर में कुछ बदलाव या भूमिका परिवर्तन संभव है. धैर्य और रणनीति से काम लें.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी परिस्थितियों में अचानक बदलाव आ सकते हैं. आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. जीवनसाथी से मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए संवाद बनाए रखें. सेहत को हल्के में लेना नुकसानदेह हो सकता है.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार आज का दिन मानसिक रूप से थोड़ा भारी रह सकता है. दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें, नहीं तो विवाद या मानहानि हो सकती है. अपने काम पर फोकस रखें और अनावश्यक झंझटों से दूर रहें.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि घरेलू जीवन में कुछ तनाव रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स की वजह से दबाव महसूस होगा. यात्रा में सतर्क रहें. व्यापारियों के लिए दिन फायदेमंद है और उनकी साख मजबूत होगी.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि खर्चों में कमी आएगी, जिससे मानसिक राहत मिलेगी. संतान से जुड़ी कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं, लेकिन माता-पिता का सहयोग मिलेगा. करियर में उन्नति के संकेत मजबूत हैं.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार आज अच्छा धन लाभ संभव है और संपत्ति से जुड़ा कोई सौदा हो सकता है. परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा. यदि आपने बचत की योजना बनाई तो उसमें सफलता मिलेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि बिजनेस या ऑफिस के सिलसिले में लंबी यात्रा का योग बन रहा है. भाइयों और मित्रों का पूरा साथ मिलेगा. परिवार में कोई शुभ आयोजन होने की भी संभावना है.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स सलाह दे रहे हैं कि आज अपने रिश्तों पर ध्यान दें और जीवनसाथी की भावनाओं को समझें. भाग्य का साथ मिल रहा है, लेकिन बिना मजबूत इच्छाशक्ति के कुछ हासिल नहीं होगा. खुद पर भरोसा रखें.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स चेतावनी दे रहे हैं कि लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है. परिवार के स्वास्थ्य या किसी जरूरी खर्च पर पैसा लग सकता है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और फालतू खर्चों पर रोक लगाएं.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. छात्रों के लिए पढ़ाई में फोकस बढ़ाने का समय है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. भाइयों का सहयोग आपके काम आसान करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 10 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Indian Air Force: ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
महाराष्ट्र
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
PAK vs USA: बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
Advertisement

वीडियोज

Moody’s Report: FY27 में India GDP Growth 6.4% Banking Sector Strong & Resilient Outlook |Paisa Live
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained
Bihar Breaking: Darbhanga केस को लेकर Nitish सरकार के खिलाफ विपक्ष का हंगामा | Parliament Session
Peeragarhi Case Update: पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग! | Breaking | ABP News
Om Birla की जाएगी कुर्सी? 102 सांसदों ने कर दिए नोटिस पर हस्ताक्षर ! | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Air Force: ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
महाराष्ट्र
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
PAK vs USA: बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
तमिल सिनेमा
Vishwambhara Box Office: एक हिट देने के बाद अब ‘विश्वम्भरा’ से बॉक्स ऑफिस लूटेंगे चिरंजीवी? जानें हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?
अब ‘विश्वम्भरा’ से बॉक्स ऑफिस लूटेंगे चिरंजीवी? जानें हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
हेल्थ
Odisha Child Death Due To Lice: सावधान! मामूली जुएं भी ले सकती हैं जान, ओडिशा में 12 साल की बच्ची की मौत ने सबको चौंकाया, जानें कैसे?
सावधान! मामूली जुएं भी ले सकती हैं जान, ओडिशा में 12 साल की बच्ची की मौत ने सबको चौंकाया, जानें कैसे?
शिक्षा
NEET UG 2026: NEET UG परीक्षा से पहले NTA की खास सलाह, वीडियो में समझाई पूरी प्रक्रिया
NEET UG परीक्षा से पहले NTA की खास सलाह, वीडियो में समझाई पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget