हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSurya Grahan 2027: 2027 में लगेगा सदी का सबसे लंबा ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण, 5 से 10 डिग्री गिर सकता है तापमान

Surya Grahan 2027: 2027 में लगेगा सदी का सबसे लंबा ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण, 5 से 10 डिग्री गिर सकता है तापमान

Surya Grahan 2027: साल 2027 में सदी का दूसरा सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगेगा. यह ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण 2 अगस्त 2027 को लगेगा. इस दौरान लगभग 6 मिनट 23 सेकंड तक पृथ्वी पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 09 Dec 2025 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

Surya Grahan 2027: साल 2027 खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बेहत खास होने वाला है. 2027 में ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भी होगा, जब लगभग 6 मिनट तक दोपहर के समय आसमान में अंधेरा छा जाएगा. जानकार बता रहे हैं कि, इतिहास में ऐसा ग्रहण पहले कभी नहीं लगा और आने वाले 100 वर्षों में भी नहीं लगेगा.

2027 मे कब लगेगा सूर्य ग्रहण

2027 में सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण 2 अगस्त 2025 को सावन अमावस्या के दिन लगेगा. सूर्य ग्रहण तो वैसे हर साल ही लगता है, लेकिन यह ग्रहण अपनी लंबी अवधि के लिए चर्चा में बना हुआ है.

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण करीब 6 मिनट 23 सेकंड तक रहेगा, जो 21वीं सदी के सबसे लंबे सूर्य ग्रहणों में से एक होगा. आमतौर पर पूर्ण सूर्य ग्रहण 2 से 3 मिनट तक ही रहता है. लेकिन 2027 में लगने वाले इस ग्रहण में 6 मिनट से अधिक समय तक पृथ्वी अंधेरे में डूब जाएगी और सूर्य एकदम गायब हो जाएगा. वाकई यह दृश्य बेहद अद्भुत होगा. लेकिन ज्योतिष इस ग्रहण को लेकर कौन सी चेतावनी दे रहे हैं, आइए जानते हैं.

सूर्य ग्रहण का समय  

भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण 2 अगस्त 2027 को लगेगा. दोपहर 3 बजकर 34 मिनट पर ग्रहण की शुरुआत होगी और शाम 5 बजकर 53 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा. शाम करीब 4:30 बजे के आसपास भारतीय इस ग्रहण को देख सेकेंगे. भारत के साथ ही उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में भी ग्रहण दिखेगा, जिसमें उत्तरी मोरक्को, अल्जीरिया, दक्षिणी ट्यूनीशिया, उत्तर पूर्व लीबिया, लक्सर, दक्षिण-पश्चिम सऊदी अरब, यमन और मिस्र के कुछ इलाके शामिल हैं.

5-10 डिग्री कम हो सकता है तापमान

नासा (NASA) के अनुसार, 2 अगस्त 2027 को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जिन इलाकों में ग्रहण दृश्यमान होगा, वहां 6 मिनट 23 सेकंड के लिए चंद्रमा सूर्य के कोरोना को पूरी तरह से ढक लेगा और अंधेरा छा जाएगा. इस कारण दोपहर के समय ही शाम जैसा नजारा देखने को मिलेगा. बताया जा रहा है कि, इस दौरान 5 से 10 डिग्री तापमान भी गिर सकता है और हवा की दिशा भी बदल सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 09 Dec 2025 03:42 PM (IST)
Surya Grahan Solar Eclipse 2027 Longest Solar Eclipse Astronomy Event
