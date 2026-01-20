Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण की घटना को हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता है. इस दौरान कई कार्य वर्जित हो जाते हैं और नियमों का पालन करना पड़ता है. ग्रहण की अवधि में विशेषकर बच्चे, बूढ़े-बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

साल का पहला सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2026 Date Time)

साल का पहला सूर्य ग्रहण मंगलवार 17 फरवरी 2026 को लगेगा. पंचांग के अनुसार इस तिथि पर फाल्गुन अमावस्या पड़ रही है. भारतीय समयानुसार, सूर्य ग्रहण शाम 05.26 पर लगेगा और शाम 07.57 पर समाप्त हो जाएगा. यह वलयाकार (Annular) सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें करीब 2 मिनट 20 सेकंड के लिए रिंग ऑफ फायर देखने को मिलेगा. इसमें सूर्य एक छल्ले की तरह दिखता है.

सूतक काल का समय (Sutak Kaal Timing)

17 फरवरी को लगने वाला सूर्य ग्रहण आंशिक होगा, जिसे भारतवासी नहीं देख पाएंगे. इसलिए यहां इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होता और आप पूजा-पाठ या खान-पान से जुड़े सभी कार्य कर सकेंगे. लेकिन सूर्य ग्रहण का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं पर ही पड़ता है, इसलिए ग्रहण की अवधि में खासतौर पर इन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. इनके लिए ग्रहण काल संवेदनशाली हो सकता है. हालांकि साल के पहले सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जाएगा, इसलिए इस बार कोई विशेष नियम लागू भी नहीं होंगे.

ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला के घर से बाहर निकलने, सिलाई-कटाई जैसे कार्य करने, भोजन पकाने जैसे कई कार्य वर्जित होता है. लेकिन इस बार कोई पाबंदी नहीं रहेगी.

सूर्य ग्रहण की नकारात्मक किरणों का असर छोटे बच्चों की आंखों पर सबसे अधिक पड़ता है. इसलिए ग्रहण काल में बच्चों को बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है. लेकिन इस बार बच्चे भी सामान्य दिनों की तरह अपने कार्य कर सकते हैं और बाहर जा सकेंगे.

सूर्य ग्रहण में बजुर्गों को भी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए. लेकिन फरवरी में लगने वाले ग्रहण को लेकर आपको भी चिंता करने की कोई बात नहीं है.