4 दिसंबर 2025 को एक चमकदार सुपरमून दिखाई देगा, जो 2025 का आखिरी पूर्णिमा का चंद्रमा होगा.
Supermoon 2025: 4 दिसंबर को दिखेगा साल का आखिरी 'शीत चंद्रमा', जानें भारत में चंद्रोदय का समय और अद्भुत नजारा!
Supermoon 2025: आज शाम को चंद्रमा 30 प्रतिशत ज्यादा चमकदार और बड़ा दिखाई देने वाल है. आज दिखाई देने वाला चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होगा. जानिए आपके शहर में चंद्रोदय का समय क्या है?
आज दिखाई देने वाला चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु के पास होगा, जिसे खगोलशास्त्री सुपरमून कहकर बुलाते हैं. शीत सुपरमून 4-5 दिसंबर, 2025 को अपने पूरे चरण पर होगा, जिसकी रोशनी अधिकतम रहेगी.
4 दिसंबर को दिखाई देने वाला सूपरमून दोपहर और शाम से दिखाई देना शुरू हो जाएगा. भारत समेत लंदन, एडिनबर्ग, बेलफास्ट, कार्डिक जैसे देशों में सूर्यास्त होते ही सूपरमून दृश्यमान होगा.
30 प्रतिशत बड़ा और चमकदार सूपरमून
इस दौरान चांद नारंगी रंग दिखाई देगा जो सामान्य से 30 प्रतिशत बड़ा और चमकीला रहने वाला है. बात की जाए भारत के तमाम शहरों की तो मौसम साफ होने के चलते ये सूपरमून दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु हर जगह से बिना दूरबीन के साफ और चमकदार दिखाई देने वाला है.
भारत के भावनगर, भुज, पाटन और राजकोट के अधिकतर रीजनल साइंस सेंटर की ओर से टेलिस्कोप के जरिए चांद को दिखाया जाएगा.
भारत के प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का समय
दिल्ली (New Delhi) में करीब 5:35 PM
मुंबई (Mumbai) 5:20–5:30 PM
कोलकाता (Kolkata) 5:00–5:15 PM
बेंगलुरु (Bengaluru) 4:50–5:10 PM
चेन्नई (Chennai) 5:00 PM
हैदराबाद (Hyderabad) 6:00 PM
अहमदाबाद (Ahmedabad) 5:10–5:30 PM
पुणे (Pune) 5:14–5:20 PM
Frequently Asked Questions
4 दिसंबर 2025 को कौन सा खगोलीय पिंड दिखाई देगा?
सुपरमून क्या होता है?
जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु के पास होता है, तो खगोलशास्त्री उसे सुपरमून कहते हैं. यह सामान्य से बड़ा और चमकदार दिखाई देता है.
4 दिसंबर 2025 का सुपरमून कैसा दिखेगा?
यह सुपरमून सामान्य से 30 प्रतिशत बड़ा और चमकदार दिखेगा, और नारंगी रंग का दिखाई देगा.
भारत में सुपरमून कब दिखाई देना शुरू होगा?
भारत में सुपरमून सूर्यास्त होते ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा. प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का समय शाम 5:00 बजे के आसपास रहेगा.
