Supermoon of December 4, 2025: आज 4 दिसंबर 2025 यानी गुरुवार की रात को आसमान में एक चमकदार सुपरमून अपनी पूरी क्षमता से चमकेगा, जो 2025 का आखिरी पूर्णिमा का चंद्रमा होने वाला है. दिसंबर महीने का पूर्णिमा, जिसे शीत चंद्रमा के नाम से भी जाना जाता है, अपनी पूरी चमक के साथ और बड़ा दिखाई देने वाला है.

आज दिखाई देने वाला चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु के पास होगा, जिसे खगोलशास्त्री सुपरमून कहकर बुलाते हैं. शीत सुपरमून 4-5 दिसंबर, 2025 को अपने पूरे चरण पर होगा, जिसकी रोशनी अधिकतम रहेगी.

4 दिसंबर को दिखाई देने वाला सूपरमून दोपहर और शाम से दिखाई देना शुरू हो जाएगा. भारत समेत लंदन, एडिनबर्ग, बेलफास्ट, कार्डिक जैसे देशों में सूर्यास्त होते ही सूपरमून दृश्यमान होगा.

30 प्रतिशत बड़ा और चमकदार सूपरमून

इस दौरान चांद नारंगी रंग दिखाई देगा जो सामान्य से 30 प्रतिशत बड़ा और चमकीला रहने वाला है. बात की जाए भारत के तमाम शहरों की तो मौसम साफ होने के चलते ये सूपरमून दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु हर जगह से बिना दूरबीन के साफ और चमकदार दिखाई देने वाला है.

भारत के भावनगर, भुज, पाटन और राजकोट के अधिकतर रीजनल साइंस सेंटर की ओर से टेलिस्कोप के जरिए चांद को दिखाया जाएगा.

भारत के प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का समय

दिल्ली (New Delhi) में करीब 5:35 PM

मुंबई (Mumbai) 5:20–5:30 PM

कोलकाता (Kolkata) 5:00–5:15 PM

बेंगलुरु (Bengaluru) 4:50–5:10 PM

चेन्नई (Chennai) 5:00 PM

हैदराबाद (Hyderabad) 6:00 PM

अहमदाबाद (Ahmedabad) 5:10–5:30 PM

पुणे (Pune) 5:14–5:20 PM

