Supermoon 2025: 4 दिसंबर को दिखेगा साल का आखिरी 'शीत चंद्रमा', जानें भारत में चंद्रोदय का समय और अद्भुत नजारा!

Supermoon 2025: आज शाम को चंद्रमा 30 प्रतिशत ज्यादा चमकदार और बड़ा दिखाई देने वाल है. आज दिखाई देने वाला चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होगा. जानिए आपके शहर में चंद्रोदय का समय क्या है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 04 Dec 2025 05:57 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom
Supermoon of December 4, 2025: आज 4 दिसंबर 2025 यानी गुरुवार की रात को आसमान में एक चमकदार सुपरमून अपनी पूरी क्षमता से चमकेगा, जो 2025 का आखिरी पूर्णिमा का चंद्रमा होने वाला है. दिसंबर महीने का पूर्णिमा, जिसे शीत चंद्रमा के नाम से भी जाना जाता है, अपनी पूरी चमक के साथ और बड़ा दिखाई देने वाला है.

आज दिखाई देने वाला चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु के पास होगा, जिसे खगोलशास्त्री सुपरमून कहकर बुलाते हैं. शीत सुपरमून 4-5 दिसंबर, 2025 को अपने पूरे चरण पर होगा, जिसकी रोशनी अधिकतम रहेगी.

4 दिसंबर को दिखाई देने वाला सूपरमून दोपहर और शाम से दिखाई देना शुरू हो जाएगा. भारत समेत लंदन, एडिनबर्ग, बेलफास्ट, कार्डिक जैसे देशों में सूर्यास्त होते ही सूपरमून दृश्यमान होगा.

30 प्रतिशत बड़ा और चमकदार सूपरमून

इस दौरान चांद नारंगी रंग दिखाई देगा जो सामान्य से 30 प्रतिशत बड़ा और चमकीला रहने वाला है. बात की जाए भारत के तमाम शहरों की तो मौसम साफ होने के चलते ये सूपरमून दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु हर जगह से बिना दूरबीन के साफ और चमकदार दिखाई देने वाला है.

भारत के भावनगर, भुज, पाटन और राजकोट के अधिकतर रीजनल साइंस सेंटर की ओर से टेलिस्कोप के जरिए चांद को दिखाया जाएगा. 

भारत के प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का समय

दिल्ली (New Delhi) में करीब 5:35 PM

मुंबई (Mumbai) 5:20–5:30 PM 

कोलकाता (Kolkata) 5:00–5:15 PM

बेंगलुरु (Bengaluru) 4:50–5:10 PM

चेन्नई (Chennai) 5:00 PM 

हैदराबाद (Hyderabad) 6:00 PM

अहमदाबाद (Ahmedabad) 5:10–5:30 PM

पुणे (Pune) 5:14–5:20 PM

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 04 Dec 2025 05:57 PM (IST)
Super Moon Full Moon Today Moonrise Margashirsha Purnima 2025 Supermoon 2025 Cold Moon December

Frequently Asked Questions

4 दिसंबर 2025 को कौन सा खगोलीय पिंड दिखाई देगा?

4 दिसंबर 2025 को एक चमकदार सुपरमून दिखाई देगा, जो 2025 का आखिरी पूर्णिमा का चंद्रमा होगा.

सुपरमून क्या होता है?

जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु के पास होता है, तो खगोलशास्त्री उसे सुपरमून कहते हैं. यह सामान्य से बड़ा और चमकदार दिखाई देता है.

4 दिसंबर 2025 का सुपरमून कैसा दिखेगा?

यह सुपरमून सामान्य से 30 प्रतिशत बड़ा और चमकदार दिखेगा, और नारंगी रंग का दिखाई देगा.

भारत में सुपरमून कब दिखाई देना शुरू होगा?

भारत में सुपरमून सूर्यास्त होते ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा. प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का समय शाम 5:00 बजे के आसपास रहेगा.

Embed widget